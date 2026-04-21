Carolina, electricista: "Cuando llegué a España ganaba 1.400 euros y desde que soy autónoma, limpios me llevo 2.500"

España comenzó el año con una afiliación de más de 3,4 millones de autónomos, impulsada en gran parte por el alto porcentaje de ciudadanos extranjeros.

Es en este marco donde se encuentra el testimonio de una electricista venezolana que trabaja en España que ha reabierto el debate sobre el autoempleo en un momento en el que los oficios técnicos viven un auge sin precedentes.

La autónoma, muy frecuente en redes sociales, comparte su día a día como mujer electricista, reflejando un cambio cada vez más habitual, el de dejar el trabajo asalariado para ganar independencia y, en algunos casos, más dinero.

Durante su etapa como asalariada del sector eléctrico percibía unos 1.400 euros mensuales. Tras decidir darse de alta por cuenta propia, sus ingresos pasaron a ser de unos 2.500 euros limpios por proyecto, una diferencia que ha llamado la atención de miles de trabajadores.

Más allá de la cifra, su caso pone sobre la mesa una tendencia que crece en España, la de profesionales cualificados que buscan mejorar su situación económica y laboral apostando por el autoempleo.

Más ingresos, pero...

En sectores técnicos como la electricidad, la fontanería o las reformas, la demanda de profesionales no ha dejado de aumentar en los últimos años.

Esto ha provocado que muchos trabajadores empiecen a cuestionarse si el modelo tradicional de empleo sigue siendo la mejor opción.

Una de las principales ventajas de ser autónomo es el control sobre su trabajo. No solo pueden fijar sus tarifas, sino también elegir proyectos, negociar condiciones y organizar su jornada con mayor flexibilidad.

En este contexto, el incremento de ingresos no es casual ya que, al eliminar intermediarios, el profesional puede cobrar directamente al cliente final, lo que en muchos casos se traduce en presupuestos más elevados.

A esto se suma un mercado en expansión. Las reformas energéticas, la instalación de sistemas eléctricos eficientes y la rehabilitación de viviendas han disparado la necesidad de mano de obra cualificada, especialmente en grandes ciudades.

Gastos y riesgos

Sin embargo, expertos y asociaciones de autónomos advierten de que no todo es tan sencillo como parece. El ingreso que percibe un trabajador por cuenta propia no equivale al beneficio real.

A diferencia de un asalariado, el autónomo debe asumir múltiples costes: cuotas mensuales, impuestos, compra de materiales, herramientas, transporte o seguros. Además, debe gestionar su propia contabilidad y hacer frente a obligaciones fiscales como el IVA o el IRPF.

Otro factor clave es la irregularidad de los ingresos. No siempre hay trabajo constante, y los periodos de menor actividad pueden afectar de forma directa a la estabilidad económica. A esto se suma la ausencia de vacaciones pagadas, pagas extra o bajas laborales garantizadas.

Por eso, muchos especialistas insisten en la importancia de planificar antes de emprender. Contar con un colchón económico, calcular bien los costes y fijar precios que cubran todos los gastos son pasos esenciales para evitar problemas a medio plazo.

Un sector en auge

Pese a las dificultades, el contexto actual favorece el crecimiento del autoempleo en los oficios técnicos. La falta de profesionales cualificados se ha convertido en uno de los principales retos del mercado laboral español.

Según datos oficiales, aunque el salario medio bruto en España supera los 2.300 euros mensuales, una gran parte de los trabajadores se sitúa en franjas más bajas.

En este escenario, sueldos como el que percibía esta electricista (1.400 euros) son habituales en empleos por cuenta ajena.

Frente a ello, la posibilidad de aumentar ingresos y mejorar condiciones está impulsando a muchos trabajadores a emprender. No solo en electricidad, sino también en fontanería, carpintería o climatización, donde la demanda sigue creciendo.

Además, el auge de la eficiencia energética y la electrificación del hogar ha generado nuevas oportunidades. Instalaciones de placas solares, puntos de recarga para vehículos eléctricos o reformas orientadas al ahorro energético requieren profesionales especializados.

Mientras algunos destacan la libertad y el potencial económico, otros advierten del peso de la burocracia y del aumento de las cuotas en función de los ingresos.