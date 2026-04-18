El auge de la espiritualidad y la fe en la 'Gen Z': conciertos católicos, citas en misa y el fútbol para evangelizar

Entre canciones de Bad Gyal, vídeos de outfits imposibles de Coachella y alguna que otra denuncia sobre la gentrificación que se vive en las grandes ciudades, en la plataforma TikTok asoma la fe. La localización señala a Madrid. El entorno lo confirma. Rodeando a un grupo de adolescentes y jóvenes de, en apariencia, lo más diverso, el Ayuntamiento de la ciudad.

Los chicos, en lugar de estar bailando reguetón, haciendo trends o enseñando sus últimas compras, están en círculo alabando al Señor con diversos cánticos.

En el escenario, uno de los grupos católicos del momento, Hakuna Group, que actuó el pasado 11 de abril en la IV Fiesta de la Resurrección. La cita reunió a más de 85.000 personas en la Plaza de Cibeles, Madrid.

Tras décadas en las que parecía que la juventud se alejaba de la religión, la proliferación de contenido cristiano actual parece indicar lo contrario. La cuestión ha saltado también al cine, con títulos como Los domingos, Goya en la categoría de Mejor Película en 2026. Y a los escenarios, poco queda que añadir sobre la estética de Rosalía y todo lo que gira en torno a su último álbum, el aclamado LUX.

No obstante, de acuerdo al CIS, un 40% de la población se identifica como atea. Esta cifra aumenta hasta a más del 68% en la franja de edad de entre 18 y 24 años —Generación Z—.

Teniendo en cuenta los datos, ¿por qué la sensación es que se está dando un auge de la fe entre los más jóvenes? Quizá sería interesante hacer una separación entre la misma y la espiritualidad. Y, por supuesto, ser consciente del contexto: la polarización y la incertidumbre llevan a la necesidad de aferrarse a algo para seguir adelante.

Esto último se destaca en un artículo de Vatican News de Roberta Barbi, en el que se menciona que "es interesante el hecho de que muchos se encuentran rezando en determinadas circunstancias: una tendencia común a todos, ateos y agnósticos incluidos".

La fe desde dentro

Hablan de Miguel Tovar comoel sacerdote más joven de España. Su ordenación fue el verano pasado, el 5 de julio, con solo 24 años. Sin duda, se trata de un perfil para arrojar preguntas y del que esperar respuestas.

"Mi experiencia en mi parroquia de El Salvador de Caravaca de la Cruz es que hay cada vez más jóvenes que tienen interés en las cosas de Dios. También en el Real Murcia, equipo del que soy capellán, muchos aficionados se acercan al ver que la fe y este deporte no están reñidos, sino todo lo contrario, y me plantean cómo se podrían acercar", comenta.

El sacerdote, capellán del Real Murcia, en uno de los encuentros del equipo. Cedida

Añade que, en esas circunstancias, "algunos dan su último empujón para casarse o para bautizar a sus hijos. El fútbol es una herramienta evangelizadora".

Tovar habla también sobre cómo la creencia encuentra su camino a través de las redes sociales y las amistades. "Son canales para profundizar en la cuestión. El resultado es que se encuentra una paz y una alegría distinta a la que da el mundo, pero muy plena", detalla.

Además, cuenta que no solamente hacen planes religiosos, sino que salen a cenar, a tomar una cerveza o una pizza. "En esos momentos compartidos también está Dios. Eso es lo que viven", cuenta.

Por otro lado, destaca cómo en Semana Santa vio a muchos jóvenes asistiendo a procesiones, tanto dentro de las cofradías como en la calle. "Más que otros años", señala.

David González es algo mayor, millennial. Tiene 32 años y es de la localidad de La Puebla del Río (Sevilla), aunque reside por trabajo en Barcelona. Su vida, desde siempre, ha estado íntimamente relacionada con la Iglesia.

De hecho, forma parte de la Hermandad del Cristo del Perdón y María Santísima de los Dolores. En ella, es el archivero de la Junta de Gobierno y allí se rodea de gente mucho mayor, pero también de la Generación Z.

"Pertenecer a mi Hermandad es la manera en la que yo llego a Dios. Indudablemente, hay mucha afición también por el mundo de las cofradías, pero soy el fiel reflejo del sentido evangelizador que tienen, ya que probablemente la Iglesia no formaría parte de mi día a día como lo hace ahora, aun siendo creyente", explica

"Además de esto, para mí y creo que para cualquier andaluz, tiene mucho componente cultural y de arraigo con la tierra y tu gente, lo cual explica que se den casos de ateos declarados que visten la túnica de nazareno", hila de forma coherente.

David lleva vinculado a su Hermandad desde pequeño. En 2025 fue el encargado de pregonar la Semana Santa de su localidad. IG vía @davidelesme

Y enlaza con la idea del carácter social de este entorno, "porque te obliga a convivir con un grupo de personas con los que compartes afición y devoción, que empiezan siendo amigos y terminan convertidos en familia".

Sobre el acercamiento de los más jóvenes a estos círculos, González tiene una percepción concreta: "Es cierto que, sobre todo, a partir de la pandemia se viene notando un aumento en el número de nazarenos de la mayoría de hermandades, lo cual hace palpable el incremento del interés de la población por acercarse a lo trascendente".

"Aunque también pienso que en parte es debido a eso del FOMO —Fear of Missing Out, miedo por quedarse sin experimentar algo— y no querer perderse la experiencia de salir en la cofradía", añade.

Tovar da más motivos para estos acercamientos: "Mi experiencia como joven es que al final el mundo te ofrece multitud de experiencias buenas, pero que no te llenan por completo. En cambio, en la fe se puede encontrar en Dios una paz, una alegría y una plenitud muy profundas".

Y continúa su discurso citando a uno de los predecesores de León XIV: "Una fe que, como explicaba el Papa Benedicto XVI, no te quita nada, sino que te lo da todo. Decía San Agustín: 'Nuestro corazón está inquieto hasta que no descansa en ti, Señor'. Quizás sea esa la experiencia que tienen".

Miguel Tovar, en una imagen junto al Papa León XIV. Cedida

El nuevo misterio

Los caminos del Señor son inescrutables y nos llevan a ellos de forma forzosa. Cuando los bebés levitan gracias a los brazos de padres y padrinos sobre la pila bautismal, poco tienen que decir o decidir.

Nunca se sabrá si sus llantos son por el agua que cae sobre sus cabezas o porque, verdaderamente, prefieren creer en el pastafarismo.

No obstante, hay casos en los que los progenitores deciden —por diferentes circunstancias— darles libertad a sus hijos. Más tarde, cuando ya son mayores, a veces deciden darle su sí a Dios con el bautismo, la comunión o la confirmación.

#jovenescatolicos #jesus #cristianos #juventudcristiana ♬ sonido original - Jer @jers.velasquez No se conocían entre ellos, no tenían la misma edad, no venían del mismo sitio, no son del mismo partido político, ni del mismo equipo de fútbol, pero TODOS adoraban de rodillas al mismos Dios! YSin duda, para mi este fue el mejor momento de la fiesta de la resurrección, ver como cada joven se arrodillaba para cantarle a Él, en plena calle, sin importar lo que fuese a pensar el que estaba al lado, probablemente porque el de al lado ya estaba de rodillas. Y ya no solo por los que salen en este vídeo de rodillas, si no por las 85.000 personas que adoraron anoche en la plaza de Cibeles, todos celebrando que Jesús ha resucitado!! Que nadie me vuelva a decir que la juventud está del todo perdida, quizá aún hay mucho por hacer, pero España es de Cristo. #jovenescristianos

Es el caso de D.G., que a los 32 años ha decidido escoger el camino de la fe, guiado además por M.G., una chica perteneciente a la Generación Z.

⁠"Mi acercamiento es la consecuencia de una búsqueda personal por encontrar respuestas. La ciencia explica el mundo físico, pero existen limitaciones a la hora de desentrañar el origen de lo que somos", comenta.

Las cuestiones que se hace como "¿qué había antes del primer motor que dio origen a todo, aquello que Santo Tomás de Aquino llamaba la causa incausada?" o "¿cómo es posible que todo tenga un inicio y un final pero nazcamos de algo que fuera del espacio y del tiempo?" llevan a pensar que su decisión es estudiada y meditada. No es una tendencia, rehúye de lo volátil aunque se aferre a lo intangible.

"En el momento en el que uno comprende que hay preguntas que la ciencia no es capaz de responder —como el origen de la conciencia— se abren dos posibilidades: una, hacer un acto de fe en que los científicos ya proveerán de respuestas; o, dos, tratar de encontrarlas uno mismo. La espiritualidad y la religión juegan un papel esencial. Son el 'manual de instrucciones' para desembarazarse de lo malo", explica.

En 'La llamada' (Lo hacemos y ya vemos, 2017), una de sus protagonistas siente cómo la fe toca a su puerta. IMDb

No obstante, a veces la llamada, como titularon Los Javis su primera película —muy interesante de ver, o revisionar, ahora— se da por otras circunstancias. Y ni siquiera tiene que estar motivada por la fe. E.P., una joven profesional de 25 años, explica una anécdota de su círculo:

"Un día mis amigas estaban aburridas en casa y decidieron ir a misa. No sabían qué hacer y eso que tampoco son católicas", detalla.

Aunque lo más llamativo es, sin duda, la segunda anécdota que cuenta: "Una de ellas llegó a quedar con un chico allí. Sin embargo, decidió no ir porque descubrió antes, por redes sociales, que era un guarro". Todo suena muy español. Muy almodovariano.

D.G. hace un análisis breve de la situación: "El giro hacia la fe es la consecuencia inevitable de vivir en una época de profunda anomia. Provocada, por otro lado, por la filosofía relativista y algo hedonista del todo vale. La cual ha sido alimentada por la televisión, las redes sociales y, ahora, la IA", detalla.

"Sí, vivimos en una etapa de falta de valores y de sentido. Pero cuidado con esto. A mí me preocupa mucho —la propia Iglesia ya alertó de ello— el 'bombardeo emocional' que proponen grupos como Hakuna, Emaús, Effetá y similares", comenta.

Dos de los integrantes de Hakuna Music Group en el 'photocall' del IV Fiesta de la Resurrección, que se celebró hace tan sólo unos días. EFE

Según su criterio, esta discrepancia se debe a que "no profundizan en el sentido de las cosas, sino que se quedan en una lectura religiosa superficial que, a mi juicio, entronca más con el mundo evangélico o protestante, donde es fácil caer presa del fanatismo, y no con el catolicismo, que tiene una raíz filosófica y reflexiva".

De acuerdo a D.G., este tipo de actos, grupos y eventos proponen respuestas rápidas y fáciles a problemas complejos "sin hacer ese viaje interior previo, esa búsqueda personal. La casa no se construye nunca por el tejado".