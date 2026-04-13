Celia, cocinera: "El mejor guiso de carne no se cocina con caldo, se hace con 500 ml de vino y 20 g de mantequilla"

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Conseguir un buen guiso de carne no es tan sencillo como pueda parecer, ya que hay que tener en cuenta diferentes aspectos clave sobre los ingredientes a utilizar y sus proporciones, pero de la mano de expertos como Celia (@thefitbowl) podemos encontrar las mejores recetas saludables para el día a día.

La cocinera y creadora de contenido ha compartido en uno de sus vídeos de Instagram la receta de un guiso de carne que es perfecto para combatir el frío y sentirse reconfortado, aunque se puede consumir en cualquier ocasión sin problemas.

Cuando te apetece un guiso caliente, reconfortante y lleno de sabor, que además sea bastante sencillo de preparar, aunque parezca elaborado, Celia recomienda preparar un delicioso guiso de carne con panceta y vino tinto.

Ingredientes del guiso de carne con panceta y vino tinto 1 kg de carne de ternera para guisar

500 ml de caldo de carne

500 ml de vino tinto

20 g de mantequilla

12 champiñones portobello

5 tiras de panceta

4 dientes de ajo

3 zanahorias

3-4 hojas de laurel

2 cucharadas de harina

2 cucharadas de concentrado de tomate

1 cebolla grande

Un chorrito de aceite de oliva

1 cucharada adicional de mantequilla

Sal

Pimienta Paso 1 Sellar la carne y la panceta Corta la panceta y la carne en trozos. Sella primero la panceta en una olla con aceite a fuego fuerte. Retira y repite con la carne. Reserva todo. Paso 2 Sofrito base Baja el fuego, añade la mantequilla y, cuando se derrita, incorpora la cebolla, zanahoria y ajos picados. Cocina hasta que estén blandos. Añade el concentrado de tomate. Paso 3 Espesar y añadir líquidos Agrega la harina y remueve hasta que se tueste. Incorpora el caldo de carne y el vino tinto, mezclando bien. Paso 4 Cocción del guiso Añade laurel, carne y panceta. Hierve y cocina: 45-60 min en olla exprés o 3 h a fuego medio. Paso 5 Champiñones Saltea los champiñones con mantequilla en una sartén y añádelos al guiso. Cocina unos minutos más. Paso 6 Toque final Ajusta de sal y pimienta… y listo.

¿Cuál es la mejor carne para guisar y estofar?

A la hora de cocinar carne, es importante saber cuál es la mejor opción para guisar y estofar. En épocas de frío son unas elaboraciones que ganan un gran protagonismo porque sirven para calentar el cuerpo y reponer energías, pero hay quienes no pierden la oportunidad de disfrutar de estos platos todo el año.

Antes de conocer las claves para elaborar un buen guiso de carne de ternera, es importante tener claro que todo estofado es un guiso, mientras que un guiso no siempre es un estofado, ya que hay ciertas diferencias entre ambos. Aunque los dos se cocinan con cazuela u olla, el guiso no hay que taparlo, mientras que el estofado sí.

En un guiso de vaca, los ingredientes se suelen sofreír o rehogar, y la clave se encuentra en contar con un buen fondo. Por el contrario, en un estofado los ingredientes se saltean con un poco de aceite y se cuecen en sus propios jugos, sin añadido de agua o caldo.

En cuanto a la mejor carne para este tipo de recetas, la carne de ternera es la más usada por su intenso sabor y suave textura, que permiten que, con el correcto cocinado, se pueda fundir y deshacer fácilmente en la boca.

Se puede usar tanto para elaboraciones más suaves como para estofados o guisos más potentes. Es por ello por lo que resulta imprescindible seleccionar cuál es la pieza más adecuada para la receta.

De esta manera, dentro de la amplia variedad de opciones que nos ofrece la ternera, las piezas más indicadas para preparar un buen guiso son: morcillo, brisket, ossobuco, rabo, babilla y falda.

Si se opta por morcillo de Angus, situado en el cuarto trasero del animal, se caracteriza por ofrecer un corte de carne magro, meloso y con fibras de colágeno, unas características que lo convierten en una opción ideal para caldos, guisos y estofados.

Existen muchas opciones entre las que elegir, pero las mencionadas son algunas de las alternativas más interesantes para preparar un buen guiso o estofado.