María, dueña de un restaurante: "El menú cuesta 8 euros y lo vendo a 12, pero solo me quedan 1.500 al mes"

La jornada de María empieza antes de que salga el sol y termina cuando muchos ya han cenado. Regenta un pequeño restaurante junto a su socio y, como tantos negocios familiares en España, vive al límite entre la vocación y la rentabilidad.

Cada día sirve en torno a 40 menús del día. A simple vista, el volumen de clientes podría hacer pensar en un negocio rentable, pero la realidad es mucho más ajustada. A final de mes, después de pagar todos los gastos, apenas le quedan 1.500 euros limpios.

Su caso refleja una situación cada vez más habitual en la hostelería tradicional. Negocios que funcionan, que tienen clientela fija y buena reputación, pero que sobreviven con márgenes mínimos y un desgaste personal constante.

Un menú barato con costes cada vez más altos

El menú del día sigue siendo uno de los pilares de la restauración en España. En el caso de María, incluye siete primeros y siete segundos, con recetas caseras que cambian a diario para mantener el atractivo entre los clientes habituales.

El precio se mantiene en 12 euros, una cifra que muchos consideran asequible. Sin embargo, el coste real de cada menú está muy lejos de lo que el cliente paga. María calcula que prepararlo le cuesta entre 8 y 8,50 euros.

Ese margen, que en teoría debería sostener el negocio, se diluye rápidamente cuando se suman los gastos fijos. La subida de precios en alimentos básicos como carne, pescado o verduras ha reducido aún más la rentabilidad.

A esto se añade la dificultad de subir precios. "Si subo el menú, pierdo clientes", explica. La competencia y la sensibilidad al precio en este tipo de oferta obligan a muchos hosteleros a ajustar al máximo sus márgenes.

Facturas que no dejan de subir

Más allá del coste de los alimentos, mantener abierto un restaurante implica afrontar una serie de gastos fijos que no dejan de crecer. En el caso de María, la factura de la luz ronda los 600 euros mensuales.

El agua supone cerca de 95 euros y el gas puede superar los 200. Solo en suministros, el desembolso mensual ya es significativo. A eso hay que añadir el alquiler del local, los impuestos y otros gastos asociados al negocio.

La materia prima, por su parte, supera los 2.500 euros al mes. Es un coste imprescindible para mantener la calidad y la variedad del menú, pero que deja poco margen de maniobra cuando los precios suben.

Cualquier variación, por pequeña que sea, impacta directamente en el resultado final. "Antes podías ajustar, ahora todo está al límite", resume. La sensación de estar siempre al borde es constante.

Sin margen para contratar

Uno de los mayores problemas para pequeños negocios como este es la imposibilidad de ampliar plantilla. María se encarga sola de toda la cocina, no por elección, sino porque no puede asumir el coste de contratar a alguien.

"Entre sueldos y cuotas, es imposible", explica. Incorporar un trabajador supondría un gasto que el negocio no puede soportar con los márgenes actuales. Esto obliga a repartir todas las tareas entre dos personas.

Mientras ella cocina, organiza y prepara los platos, su socio se encarga de la sala y la atención al cliente. Aun así, ambos superan con facilidad las once horas de trabajo diario.

La falta de personal no solo afecta al ritmo de trabajo, sino también a la capacidad de crecimiento del negocio. Sin refuerzos, resulta imposible aumentar el volumen de clientes o mejorar el servicio.

Un modelo que se sostiene a base de horas

El restaurante funciona, pero lo hace gracias al esfuerzo constante de quienes lo llevan. No hay apenas margen para descansar ni para delegar. Cada día es una repetición de tareas que empiezan temprano y terminan tarde.

La preparación previa, la compra de productos, la cocina, el servicio y la limpieza forman parte de una rutina exigente. "Si me paro, no saco los menús", reconoce María

Este modelo, basado en largas jornadas y sacrificio personal, ha sido durante años la base de muchos negocios familiares. Sin embargo, cada vez resulta más difícil de sostener en el tiempo.

El cansancio acumulado y la falta de rentabilidad hacen que muchos se planteen si realmente compensa. "Trabajas mucho para ganar lo justo", resume.

El menú del día, en peligro

El menú del día es una de las tradiciones más arraigadas en España. Durante décadas ha sido la opción preferida para comer bien a un precio razonable, especialmente entre trabajadores y estudiantes.

Se estima que cada día se sirven millones de menús en todo el país. Sin embargo, este modelo empieza a mostrar signos de desgaste. La subida de costes y la presión de otros formatos de restauración complican su viabilidad.

María lo tiene claro: "El menú del día va a acabar desapareciendo o tendrá que subir mucho de precio". El problema es que muchos clientes no están dispuestos a pagar más.

Ese equilibrio entre mantener precios atractivos y cubrir costes es cada vez más difícil. Y en esa tensión se encuentran miles de pequeños restaurantes que dependen de este formato.

Mucho trabajo para un sueldo ajustado

El balance mensual pone cifras a esa realidad. Tras pagar proveedores, facturas y otros gastos, María se queda con unos 1.500 euros. Su socio, con una cantidad similar.

Para lograrlo, ambos trabajan más de once horas al día, seis días a la semana. Un esfuerzo que, en muchos casos, no se corresponde con la rentabilidad del negocio.

La imagen de un restaurante lleno no siempre refleja la situación económica real. Detrás de cada menú servido hay una estructura de costes que deja poco margen de beneficio.

"Este es nuestro sueldo, no hay más", afirma. Una frase que resume la situación de muchos hosteleros que sostienen negocios familiares con dedicación total.

El caso de María no es una excepción. Es el reflejo de un sector esencial en la vida cotidiana, pero cada vez más tensionado por el aumento de costes y la dificultad para mantener márgenes.

En un contexto así, la hostelería tradicional se enfrenta a un reto complejo: seguir ofreciendo calidad y precios competitivos sin comprometer la viabilidad del negocio. Un equilibrio que, para muchos, empieza a ser imposible.