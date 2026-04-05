El Estatuto de los trabajadores lo confirma: la empresa no puede escribir al trabajador si está de baja, es ilegal

Estar de baja laboral no implica seguir disponible para la empresa. Sin embargo, en España todavía es habitual que muchos trabajadores reciban llamadas o mensajes de sus jefes durante ese periodo.

Según los últimos datos de Randstad Research, el absentismo laboral alcanzó en 2025 el 7,1%, con cerca de 1,6 millones de trabajadores sin acudir a su puesto, de los cuales 1,24 millones estaban de baja médica. En este contexto, cada vez son más los conflictos entre empresas y empleados sobre hasta qué punto puede mantenerse el contacto durante una incapacidad temporal.

La situación, sin embargo, es más clara de lo que muchos creen. Tal y como explica el abogado laboralista Juanma Llorente en uno de sus vídeos, la normativa protege de forma contundente al trabajador: "Me da igual lo que diga tu empresa, no te pueden escribir durante la baja".

El experto insiste en que la clave está en entender que la baja médica implica una suspensión de la relación laboral en términos de actividad. Es decir, el trabajador no solo deja de prestar servicios, sino que también queda liberado de obligaciones vinculadas al día a día con la empresa.

"Desde hace ya bastante tiempo, no tienes que enviar los partes de baja a la empresa. Por lo tanto, no tienes por qué tener contacto con la empresa para nada. Ni 'cómo estás, ni cuánto tiempo vas a tener la baja, ni cuándo vas a tener la próxima revisión'... Absolutamente nada", subraya.

Esta afirmación choca con esa práctica bastante extendida en muchas empresas de enviar mensajes aparentemente inofensivos que buscan conocer la evolución del trabajador. Sin embargo, según Llorente, incluso ese tipo de comunicaciones pueden vulnerar derechos del trabajador.

Mayor control en las empresas

El incremento de las bajas médicas en España ha llevado a muchas compañías a intensificar el control sobre sus plantillas. El informe de Randstad Research califica la situación como "preocupante", especialmente tras registrar un aumento del 6% en las incapacidades temporales respecto al trimestre anterior.

Pero ese contexto no justifica, en ningún caso, invadir el tiempo de recuperación del trabajador. La legislación es clara: durante la baja médica, el empleado tiene derecho a la desconexión total.

#BajaMedica #IncapacidadTemporal #AcosoLaboral #DerechosDelTrabajador ♬ sonido original - JuanmaLorente_Laboralista @juanmalorentelaboralista 📵 ¿Puede la empresa escribirte si estás de baja? La respuesta es NO, no libremente. Las empresas no pueden contactar con los trabajadores que están en incapacidad temporal para interesarse por su estado de salud o la duración de la baja. 👉 Esa información debe obtenerse exclusivamente a través de la Seguridad Social, no directamente del trabajador. 📌 Cualquier contacto que suponga presión, control o intromisión puede vulnerar: • el derecho a la intimidad • la normativa de protección de datos • y, en determinados casos, constituir acoso laboral ⚖️ Si estás de baja médica, tu obligación es recuperarte, no dar explicaciones constantes a la empresa. 💬 ¿Te han escrito estando de baja? Cuéntamelo en comentarios o por privado. #DerechoLaboral

"De hecho, si la empresa no para de llamarte durante la baja médica, tienes que tener claro que no tienes ninguna obligación de cogerle el teléfono y tampoco de responder a mensajes", explica el abogado.

El matiz es importante. No se trata solo de que el trabajador pueda ignorar estos contactos, sino de que la empresa directamente no debería realizarlos si afectan al descanso o generan presión. Así lo establece el artículo 20 bis del Estatuto de los Trabajadores.

La desconexión: un derecho clave

Uno de los pilares de esta protección es el derecho a la desconexión digital, recogido en la normativa laboral española. Este derecho garantiza que el trabajador no tenga que atender comunicaciones profesionales fuera de su horario y con más razón aún durante una baja médica.

Llorente lo deja claro: "De hecho puedes archivar si quieres la conversación con tu jefe o la de recursos humanos si te tiene harto porque tienes derecho a estar desconectado totalmente de tu trabajo durante la baja médica".

En este sentido, no responder no puede considerarse una falta ni dar lugar a sanciones. Al contrario, insistir desde la empresa podría acarrear consecuencias legales.

Qué hacer si la empresa insiste

Cuando el contacto se vuelve reiterado o incómodo, el trabajador no está indefenso. Existen mecanismos legales para actuar frente a este tipo de situaciones.

"De hecho, si ya no puedes más y siguen contactando contigo que sepas que puedes reclamar porque eso va en contra de la desconexión digital que debe tener cualquier trabajador", advierte el experto.

Esto abre la puerta a posibles denuncias por vulneración de derechos laborales, especialmente si se demuestra que existe presión o acoso durante el periodo de baja.

La recomendación general es clara: guardar pruebas de los mensajes o llamadas y, si la situación persiste, acudir a asesoramiento legal o a la Inspección de Trabajo.

En un contexto de récord de bajas médicas y creciente tensión entre empresas y trabajadores, conocer estos derechos es fundamental. Y es que, lo que para algunos puede parecer un simple mensaje, para la ley puede ser una intromisión ilegítima en el tiempo de recuperación del empleado.