Carmen, cocinera: "Las mejores croquetas no se hacen con jamón; se hacen con 400 g de patata y 250 g de bacalao"

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Las croquetas de bacalao y patata son un aperitivo tradicional que destaca por tener un interior cremoso de puré de patata acompañado de un bacalao desalado, todo ello con un exterior crujiente que se convierte en toda una delicia para el paladar.

Estas albóndigas, que son similares a los bolinhos de bacalhau portugueses, son un plato sencillo pero repleto de sabor que es perfecto para servir como tapa. Su elaboración es fácil, pero para conseguir el mejor resultado nunca está de más seguir las recomendaciones de expertas como Carmen Butrón.

La cocinera, que lleva años compartiendo sus mejores recetas en su canal de YouTube, Cocina con Carmen, explica con todo detalle la mejor manera de preparar unas deliciosas croquetas: "Las mejores croquetas no se hacen con jamón, se hacen con 400 gramos de patata y 250 gramos de bacalao".

Ingredientes de las croquetas de bacalao y patata 400 g de patatas peladas

240-250 g de migas de bacalao desalado

1 cucharada de pan rallado

1 cucharada de perejil picado

1 cucharadita de sal

1 cucharadita de ajo en polvo

½ huevo

Huevo batido (para rebozar)

Aceite para freír Paso 1 Cocer las patatas Pelar y trocear las patatas. Cocer en agua a fuego medio-alto durante unos 18 minutos. Paso 2 Añadir el bacalao Incorporar el bacalao desalado a la misma cacerola, tapar y cocer 2 minutos más. Paso 3 Escurrir y triturar Escurrir bien patata y bacalao y triturar en caliente con pasapurés o tenedor. Paso 4 Añadir condimentos Incorporar ajo en polvo, sal, perejil, pan rallado y medio huevo batido. Paso 5 Mezclar la masa Mezclar hasta obtener una masa homogénea y manejable. Paso 6 Formar las croquetas Dar forma con una cuchara (redondas o alargadas). Si se pega, humedecer las manos. Paso 7 Rebozar Pasar las croquetas por huevo batido. Paso 8 Freír Freír en abundante aceite a fuego medio-alto hasta que estén doradas. Paso 9 Escurrir Colocar sobre papel absorbente para eliminar el exceso de aceite.

Cómo acompañar las croquetas

Carmen Butrón recomienda acompañar las croquetas de patata y bacalao con un poco de salsa alioli, ya que considera que combina a la perfección con el bacalao y el ajo. Sin embargo, no es el único acompañamiento ideal.

Estas croquetas, muy ricas como aperitivo, se pueden servir como entrante, acompañadas de un poco de ensalada verde, o para que sean parte de una mesa de picoteo. Eso sí, es imprescindible que estén recién hechas, para que el crujiente del empanado cruja y contraste con el tierno relleno de la patata y el bacalao.

Beneficios del bacalao

En la dieta mediterránea, el bacalao ocupa un lugar destacado, ya que se trata de un pescado nutritivo y con un suave sabor con el que se pueden realizar una amplia variedad de recetas, entre ellas las tan populares croquetas de bacalao.

Esta receta es una opción ideal para comensales de todas las edades, siendo una manera muy práctica y sabrosa de poder disfrutar de este pescado y de todos los beneficios que nos aporta a nuestra salud.

La croqueta es uno de los grandes emblemas de nuestra gastronomía, pero más allá de las de jamón ibérico, que son las favoritas por la gran mayoría de los españoles, podemos encontrar alternativas de lo más interesante. Y las croquetas de bacalao y patata son muy recomendables.

Este pescado blanco de textura firme y delicado sabor, que se puede conseguir en una amplia variedad de cortes deliciosos, como filete, ventresca, lomo y ahumada, entre otros, cada uno de ellos con varias opciones de cocción, tiene un sabor exquisito.

Además, nos encontramos ante un pescado bajo en grasas y rico en proteínas de alto valor biológico que contribuyen a mantener la masa muscular. También es una excelente fuente de ácidos grasos omega-3, que protegen el sistema cardiovascular, reducen el colesterol y los triglicéridos, mejorando de esta manera la salud del corazón.

Por otro lado, al tratarse de un alimento rico en vitaminas del grupo B (especialmente B12) y vitamina D, tiene beneficios sobre el metabolismo, la función cerebral y la salud ósea.

Además de aportar minerales esenciales para el sistema nervioso y los músculos, ayuda al control de peso, pues al generar una gran sensación de saciedad, puede ser ideal para que sea parte de las dietas de adelgazamiento.