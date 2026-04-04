Pineta, terapeuta ocupacional.

Pineta, terapeuta ocupacional.

Estilo de vida

Pineta, trabajadora en una residencia: "Cada día veo como miran la puerta esperando una visita, es desgarrador"

En España hay más de 5.500 residencias y la labor de terapeutas como Pineta es clave, pero la soledad de los mayores es una de las partes más difíciles.

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España cuenta con más de 5.500 residencias de mayores, con cerca de 400.000 plazas, según datos del Imserso y estudios del CSIC. La mayoría siguen siendo de titularidad privada (alrededor del 73 %) y en un sector que además presenta ya una ocupación cercana al 86 %.

Una presión creciente que refleja un problema estructural claro: el déficit de plazas en residencias para personas mayores no deja de aumentar al mismo ritmo que se acelera el envejecimiento de la población española. Mayoritariamente el de las mujeres y es que, alrededor del 70 % de los usuarios en estas residencias siguen siendo mujeres.

Sin embargo, esa mayor esperanza de vida también implica, en muchos casos, vivir más solas. Y esa soledad no siempre tiene que ver con la falta de cuidados, sino con algo mucho más difícil de cubrir: la ausencia de vínculos cotidianos.

Es precisamente en ese día a día dentro de las residencias donde ocurren historias de las que casi nunca se habla. Lo cuenta Pineta, terapeuta ocupacional en una residencia de mayores, a través de su cuenta de Instagram (@viviendoconto), donde ha puesto palabras a una escena tan habitual como invisible.

"Nadie te habla de esto cuando llevas un familiar a una residencia", comienza. Y es que, como ella misma explica, las visitas en estos centros son mucho más importantes de lo que muchas familias imaginan: "Las visitas no son solo para venir a verlos, son una herramienta que les permite mantener su identidad".

La imagen más dura en su trabajo

Porque, en realidad, no todo gira en torno al cuidado físico o a las rutinas médicas. Hay una necesidad más profunda y más emocional, que muchas veces pasa desapercibida. "Las personas mayores no preguntan por su medicación, preguntan por quiénes vienen a verlo", añade. Lo que de verdad esperan no es solo atención, sino conexión.

Una diferencia que, según describe, se percibe cada día en estos centros y a través de pequeños gestos de los mayores: en la forma de mirar, en la actitud y, por supuesto, también en el ánimo. "Cuando una persona recibe visitas se llena de alegría, pero cuando ese día no viene nadie a verla se llena de tristeza y es muy desgarrador", confiesa. Algo que, asegura, no siempre se ve desde fuera, pero que para trabajadoras como ella se repite cada día dentro de estos centros.

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"Muchas veces veo cómo miran la puerta y esperan tener visitas", explica. Personas que, sin decir nada, permanecen pendientes de si alguien entra cada día o de si alguien viene a verlas.

Una escena que, para esta terapeuta, reconoce que es una de las partes más duras de su trabajo. Momentos que se repiten más de lo que muchas familias imaginan y en los que, como ella misma reconoce, "la cara de alegría y la cara de tristeza y decepción son muchas veces las protagonistas".