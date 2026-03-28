Pilar García, economista: "Nuestros padres necesitaban 3 años de salario íntegro para comprar una casa; hoy hacen falta 7"

La complicada situación del sector inmobiliario en España está provocando que miles de ciudadanos se encuentren con serias dificultades para poder acceder a una vivienda, tanto de alquiler como para su compra.

Con una tendencia al alza en los precios, España pasa por una fase muy compleja y llena de asuntos por resolver. Mientras las hipotecas se encuentran entre las más baratas de la eurozona en determinados tipos de interés, las familias tienen que hacer un esfuerzo cada vez mayor para pagarlas.

Acerca de este asunto ha hablado en su paso por el programa Herrera en COPE la economista Pilar García de la Granja, quien en una conversación con Pilar Cisneros y Jorge Bustos ha analizado las razones que han llevado a este delicado panorama.

Hipotecas en máximos históricos

Comenzando con el análisis del último dato del Instituto Nacional de Estadística (INE) sobre hipotecas firmadas en el mes de diciembre, que rondaban el medio millón, Pilar García explicaba que nos encontramos en “máximos históricos”, a pesar de que el euríbor sigue sin bajar del 2,2%.

La hipoteca media alcanza ya los 170.000 euros, con un tipo del 2,97%, siendo de esta manera uno de los más bajos de la Unión Europea. Sin embargo, como explica la economista, este tipo reducido, en comparación con otros países, no significa que el esfuerzo sea menor.

En el programa, también intervenía el doctor en finanzas Luis Garvía, que advertía que había que considerar otras variables, como la inflación, la presión fiscal y los salarios. A pesar de que los intereses y algunos costes sean más bajos, el esfuerzo por familia es más alto, ya que los sueldos son inferiores en España que en otros países.

Pilar García de la Granja destacaba que todas estas variables son las que explican que actualmente sea muy difícil comprar una casa: “Nuestros padres necesitaban 3 o 4 años de salario íntegro para comprar una casa; hoy hacen falta casi 7”, explica, al mismo tiempo que recalca que es “el doble de lo que suponía para nuestros padres”.

Cuánto cuesta comprar casa en España

El precio de la vivienda de segunda mano en España ha subido un 1,8% en su variación mensual y un 19,9% en su variación interanual, según datos del último informe del portal especializado Idealista, que indica que el precio medio de las viviendas anunciadas en febrero se sitúa en 2.950 euros/m2.

Teniendo en cuenta el último incremento mensual y multiplicándolo por los 80 metros cuadrados de una vivienda estándar, se estima que el valor medio de una vivienda alcanza los 235.981 euros.

España ha experimentado en un año un aumento del 19,9% en el precio medio de las viviendas de 80 metros cuadrados, lo que ha supuesto una diferencia de 39.191 euros más. Este último valor interanual se convierte en el tercer incremento más elevado en los últimos 13 meses.

Uno de los datos destacados por el portal inmobiliario es que la tensión que vive el mercado ya no es algo exclusivo de los grandes núcleos urbanos, sino que se trata de una tendencia presente en todo el país.

Una clara muestra de ello es que las 17 comunidades autónomas que conforman España han registrado incrementos interanuales en el mes de febrero. Lo especialmente llamativo, a la par que preocupante, es que en doce de ellas las subidas superan los dos dígitos.

Los casos más extremos son los que se han vivido en Asturias y la Región de Murcia, donde el crecimiento supera el 23%. Esta presión del mercado es una respuesta a una situación en la que la demanda sigue siendo muy superior a la oferta de vivienda de segunda mano, que sigue siendo muy escasa en la mayor parte del país.

Doce comunidades suben más del 10%

Si entramos en el análisis de las diferentes comunidades autónomas en comparación con respecto a un año, las 17 incrementan el precio interanual en el mes de febrero, pero hay doce de ellas que superan el 10%.

Como decimos, los dos casos más llamativos son los de la Región de Murcia y Asturias, con un aumento del 24,9% y 23,1%, respectivamente, mientras que es la Comunidad Valenciana la que completa el podio con un incremento del 20,5%.

Tras ellas se sitúan Andalucía (19,9%), Canarias (19,3%), Cantabria (18,7%), Madrid (16,7%), Galicia (15,6%), Cataluña (15,0%), Navarra (12,8%), Castilla-La Mancha (12,2%) y País Vasco (10,2%). Por debajo del 10% están el resto de regiones: Baleares (9,9%), Castilla y León (9,3%), La Rioja (9%), Aragón (7,5%) y Extremadura (7,4%).

Si hablamos del ranking de comunidades autónomas con el precio del metro cuadrado más caro en el país, el primer puesto lo ocupa Baleares, con 5.317 euros/m2, seguido de Madrid, con 5.297 euros/m2. Tras ellos se sitúa el País Vasco, con un precio de 3.709 euros/m2.

Si continuamos con el listado, nos encontramos con otras dos comunidades autónomas que superan los 3.000 euros, como son Canarias y Cataluña, con 3.356 euros/m2 y 3.313 euros/m2, respectivamente.

Entre los 2.000 y 3.000 euros por metro cuadrado se encuentran Andalucía (2.797 euros/m2), Comunidad Valenciana (2.649 euros/m2), Cantabria (2.543 euros/m2), Navarra (2.309 euros/m2), Asturias (2.274 euros/m2) y Galicia (2.178 euros/m2).

Las regiones españolas en las que el precio económico en febrero era más bajo son: Región de Murcia (1.945 euros/m2), Aragón (1.876 euros/m2), La Rioja (1.815 euros/m2), Castilla y León (1.713 euros/m2), Castilla-La Mancha (1.357 euros/m2) y Extremadura (1.312 euros/m2).