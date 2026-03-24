Es oficial: la empresa está obligada a dar indemnización y paro si un cambio de horario perjudica a la conciliación

El cambio de horario impuesto por la empresa a un trabajador es una de las situaciones más conflictivas y, al mismo tiempo, más habituales dentro de las relaciones laborales en España.

Detrás de estos cambios no solo hay un ajuste organizativo, sino también un impacto directo en la vida personal. Para muchas familias, estas modificaciones en el horario pueden convertirse en una auténtica traba para la conciliación, haciendo más difícil el cuidado de los hijos y la organización del día a día.

Conciliación que en su mayor parte sigue afectando mayoritariamente a las mujeres. De hecho, 9 de cada 10 personas que reducen su jornada para cuidar de familiares son mujeres. Ante esta situación, surge una duda clave para muchos trabajadores: ¿puede la empresa modificar el horario u otras condiciones laborales sin contar con su consentimiento?

La respuesta se encuentra en el artículo 41 del Estatuto de los Trabajadores, que regula en qué casos y bajo qué condiciones pueden llevarse a cabo estos cambios de forma unilateral. En concreto, la ley establece que la empresa puede introducir cambios relevantes en las condiciones de trabajo siempre que existan motivos justificados, ya sean de carácter económico, técnico, organizativo o vinculados a la producción.

Con respecto a esto, el abogado Juanma Lorente advierte en uno de sus vídeos que "si mañana tu jefe te cambia el horario y a ti te viene fatal, que sepas que tienes que hacerle caso". ¿La razón? Una negativa en estos casos puede acabar con un despido disciplinario por cero euros.

Eso sí, matiza que no todos los cambios son iguales. Cuando se trata de una modificación sustancial —es decir, un cambio importante que altera de forma clara las condiciones previas—, el trabajador sí tiene alternativas.

"Si el horario te cambia y es una modificación sustancial porque no tiene nada que ver un horario con otro. Te puedes ir de la empresa con paro y con indemnización que hay mucha gente que está deseando irse de la empresa y no sabe que este cambio de horario le puede ayudar a eso", explica.

Qué pasa si afecta la conciliación

Un ejemplo claro sería pasar de un turno de mañana a uno partido, un cambio que puede afectar de lleno a la conciliación y a la organización personal. En estos casos, el trabajador puede solicitar la extinción del contrato con derecho a indemnización de 20 días por año trabajado y acceso a la prestación por desempleo.

Pero no es la única vía. Para quienes prefieren mantener su puesto, también existe la opción de recurrir la decisión de la empresa. "También existe la posibilidad de que si te quieres quedar en la empresa y no estás de acuerdo con ese cambio, demandar para volver a tu horario anterior", añade.

Eso sí, hay un punto clave que muchos desconocen: mientras se resuelve el proceso judicial, el trabajador está obligado a cumplir con el nuevo horario impuesto por la empresa. De lo contrario, podría enfrentarse a sanciones o incluso a un despido disciplinario.

También es importante tener en cuenta que estos cambios no pueden hacerse de cualquier manera. Para modificar las condiciones laborales deben existir causas justificadas y seguirse un procedimiento concreto que garantice los derechos del trabajador.

Tal y como recoge el Estatuto, en los casos individuales la empresa está obligada a comunicar la decisión tanto al empleado afectado como a sus representantes legales con, al menos, quince días de antelación antes de que el cambio entre en vigor