España levanta la mano: solo hace falta cotizar 3 meses para tener una ayuda de 570 euros tras perder el trabajo

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz. Marcos Villaoslada Europa Press

Perder el empleo sin haber acumulado un año completo de cotización no implica quedarse sin ningún tipo de protección.

El sistema público contempla una ayuda específica para quienes no alcanzan los 360 días exigidos para cobrar la prestación contributiva por desempleo.

Se trata del subsidio por insuficiencia de cotización, gestionado por el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE).

Esta prestación está dirigida a trabajadores que hayan cotizado al menos 90 días y se encuentren en situación legal de desempleo.

La ayuda ofrece un respaldo económico inicial de 570 euros mensuales, aunque su cuantía no es fija y varía a lo largo del periodo de percepción.

Requisitos

Para acceder al subsidio es imprescindible cumplir varias condiciones.

La primera es haber trabajado y cotizado por desempleo un mínimo de 90 días dentro del Régimen General de la Seguridad Social o en sistemas especiales como el agrario o el del mar.

dentro del Régimen General de la Seguridad Social o en sistemas especiales como el agrario o el del mar. También computan los contratos para la formación , siempre que incluyan cotización por desempleo. No todas las cotizaciones sirven: deben estar vinculadas específicamente a esta contingencia.

, siempre que incluyan cotización por desempleo. No todas las cotizaciones sirven: deben estar vinculadas específicamente a esta contingencia. El solicitante debe encontrarse en situación legal de desempleo y estar inscrito como demandante de empleo . Este requisito implica mantener actualizada la demanda y aceptar ofertas adecuadas de trabajo o formación.

. Este requisito implica mantener actualizada la demanda y aceptar ofertas adecuadas de trabajo o formación. Otro punto clave es el límite de rentas. Los ingresos mensuales no pueden superar el 75% del salario mínimo interprofesional vigente, excluida la parte proporcional de las pagas extraordinarias.

Con respecto al último punto, hay que tener muy en cuenta que en 2026, ese umbral se sitúa en 915,75 euros mensuales. Superar esa cifra supone la denegación automática del subsidio, incluso aunque se cumplan los demás requisitos.

Cuantía variable y duración

La cantidad que perciben los beneficiarios se calcula en función del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM), referencia habitual en este tipo de ayudas.

Durante los seis primeros meses, el subsidio asciende a 570 euros mensuales, equivalente al 95% del IPREM vigente. Es el tramo de mayor cobertura económica.

A partir del séptimo mes, la cuantía se reduce al 90% del IPREM, lo que supone unos 540 euros mensuales. Posteriormente, desde el año de percepción y hasta la finalización de la ayuda, baja al 80%, es decir, alrededor de 480 euros al mes.

La duración no es igual para todos los trabajadores. Depende de los días cotizados y de si existen responsabilidades familiares, como hijos menores de 26 años o familiares dependientes a cargo.

Quienes hayan cotizado 90 días podrán cobrar el subsidio durante tres meses . Si han cotizado 120 días, la ayuda se amplía a cuatro meses; con 150 días cotizados, se percibirá durante cinco meses.

. Si han cotizado 120 días, la ayuda se amplía a cuatro meses; con 150 días cotizados, se percibirá durante cinco meses. Cuando se alcanzan los 180 días cotizados , el escenario cambia. Si el solicitante no tiene responsabilidades familiares, el subsidio se limita a seis meses.

, el escenario cambia. Si el solicitante no tiene responsabilidades familiares, el subsidio se limita a seis meses. En cambio, si existen cargas familiares, la duración puede ampliarse progresivamente hasta un máximo de 21 meses, siempre que se mantengan los requisitos de renta y situación de desempleo.

Advertencias del SEPE

El plazo para solicitar la ayuda es determinante. La petición debe presentarse dentro de los seis meses posteriores a la fecha en que se produce la situación legal de desempleo.

Superado ese periodo, el SEPE puede denegar el subsidio por presentación fuera de plazo. Por ello, es fundamental iniciar los trámites cuanto antes tras la finalización del contrato.

La solicitud puede realizarse a través de la sede electrónica del organismo, con certificado digital, DNI electrónico o sistema Cl@ve, así como de forma presencial con cita previa.

Durante el tiempo de percepción, el beneficiario debe renovar su demanda de empleo y comunicar cualquier variación en su situación personal o económica.

Si se encuentra un trabajo temporal, la ayuda puede suspenderse y reanudarse posteriormente, siempre que se cumplan las condiciones exigidas.

Este subsidio actúa como red de seguridad para quienes han tenido una trayectoria laboral breve o intermitente. Aunque la cuantía es inferior a la prestación contributiva, permite afrontar los primeros meses tras la pérdida del empleo con un ingreso mínimo garantizado.