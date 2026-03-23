Canarias da una lección al resto de España: elimina este impuesto a los autónomos que facturen menos de 50.000 €

Los pequeños autónomos vuelven a estar en el foco en España. Miles de trabajadores por cuenta propia que mes a mes hacen auténticos malabares para sacar adelante su negocio en un sistema fiscal especialmente exigente y en el que más del 37,1 % son mujeres. Una cifra que no deja de crecer pese a las dificultades de este sector y que refleja el peso cada vez mayor del emprendimiento femenino en nuestro país.

Pero hay un punto concreto que asfixia especialmente su día a día a este colectivo: el IVA. Un impuesto que se suma a la clásica cuota de autónomos y que en la mayoría de los casos, es un 21 % que deben añadir a sus facturas y adelantar, muchas veces, sin haber cobrado aún.

Lo llamativo es que Europa lleva tiempo planteando justo lo contrario. La normativa comunitaria abre la puerta a eliminar este impuesto para pequeños profesionales, con el objetivo de facilitar su actividad. Pero en España, por ahora, esa posibilidad sigue sin aplicarse de forma general.

Conviene recordar que la directiva 2020/285, que reforma el sistema del IVA y permite eximir a los pequeños autónomos, debía estar ya en vigor en España. En concreto, el plazo para incorporarla finalizó el pasado 1 de enero de 2025. Sin embargo, a día de hoy, esa adaptación sigue pendiente.

En medio de este escenario, Canarias ha decidido moverse. Y lo ha hecho con una medida que podría abrir la puerta a nuevos cambios. El Gobierno autonómico ha aprobado que los autónomos que facturen hasta 50.000 euros al año no tengan que pagar el IGIC, el equivalente canario al IVA. Un respiro fiscal que, para muchos, puede suponer la diferencia entre llegar o no a fin de mes.

Una medida que beneficiará a unos 11.000 autónomos, según recoge Europa Press y que está prevista para entrar en vigor el 1 de julio de 2026. A partir de esa fecha, miles de profesionales dejarán de abonar este impuesto, aliviando así su carga fiscal.

Una sola declaración anual

Es una medida pensada para dar un respiro real a los pequeños negocios, no solo en lo económico, sino también en lo burocrático. Todo ello en un contexto complicado, marcado por la inflación y el aumento constante de los costes.

Se articula a través del Régimen especial del pequeño empresario o profesional (REPEP) y, en la práctica, permitirá que los autónomos acogidos no tengan que incluir el IGIC en sus facturas. A cambio, eso sí, no podrán deducirse el impuesto en sus compras.

Uno de los cambios más relevantes llegará en el terreno administrativo. Los autónomos que se acojan a este régimen verán cómo se reduce de forma notable el papeleo: dejarán de presentar cuatro autoliquidaciones trimestrales y pasarán a una única declaración anual a partir de 2027.

Desde el Ejecutivo canario defienden que esta simplificación no solo ahorra tiempo, sino que también ayudará a evitar errores formales y reducirá los requerimientos por parte de la Agencia Tributaria Canaria, algo que hasta ahora supone otra fuente de preocupación para muchos profesionales.

Con este paso, las islas se convierten en la primera comunidad que aplica de forma real este alivio fiscal que Europa lleva tiempo planteando para los pequeños negocios, situándose por encima del límite establecido en torno a los 40.000 euros.