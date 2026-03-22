Mar Frías, cocinera: "Las sardinas en lata mejoran en el microondas con 6 langostinos, 2 patatas y algo de mostaza"

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Total: 10 min

Comensales: 3-4 personas

Hay recetas que no necesitan grandes alardes para funcionar. Basta una buena idea, una despensa básica y unos minutos para conseguir un plato sabroso, completo y perfecto para cualquier día de la semana.

Es justo lo que ocurre con esta ensalada templada de patata y sardinas de lata, una propuesta sencilla que convierte ingredientes cotidianos en una comida resultona.

La clave está en el planteamiento de la cocinera que nos lo enseña, Mar Frías, creadora de contenido de Youtube. No hace falta encender los fogones durante mucho tiempo ni complicarse con elaboraciones largas.

Las patatas, que son la base del plato, se cocinan en el microondas en apenas unos minutos. Ese pequeño truco permite ahorrar tiempo sin renunciar a una textura tierna y agradable.

A partir de ahí, la receta se apoya en uno de esos productos humildes que nunca deberían faltar en la cocina: la sardina en conserva. Económica, versátil y llena de sabor, aporta intensidad al plato y combina especialmente bien con el resto de ingredientes. Además, permite improvisar una comida completa sin necesidad de recurrir a preparaciones complicadas.

Un plato sencillo y diferente

Si hay algo que eleva esta ensalada por encima de otras versiones rápidas, es el aliño. No se trata del clásico toque de aceite y vinagre sin más, sino de una mezcla con personalidad que transforma por completo el resultado final. La mostaza aporta cuerpo, el vinagre da frescura, el aceite liga el conjunto y el curry introduce un matiz especiado que sorprende desde el primer bocado.

Ese aliño, agitado con energía hasta emulsionar, actúa casi como una salsa ligera. Es el elemento que une la suavidad de la patata, la fuerza de la sardina y el sabor marino de los langostinos. También ayuda a que un plato de ingredientes muy comunes gane profundidad y parezca mucho más elaborado de lo que realmente es.

La presencia de las aceitunas suma un punto salino que encaja muy bien con el resto. Y aunque la receta funciona perfectamente tal y como está planteada, admite pequeñas variaciones para adaptarla al gusto de cada casa. Un huevo cocido, unas hierbas frescas o un poco de cebollino pueden redondear el emplatado y darle un aire aún más apetecible.

El truco de las patatas

Uno de los grandes aciertos de esta receta es la cocción exprés de las patatas. En lugar de esperar a que hiervan en una olla, basta con colocarlas en un plato con una cucharada de agua y llevarlas al microondas. El vapor generado ayuda a que se cocinen por dentro en pocos minutos, lo que convierte esta técnica en una aliada perfecta para quienes buscan soluciones rápidas.

El único secreto está en controlar el tiempo y comprobar a mitad de cocción que la patata se ablanda correctamente. Darles la vuelta y pincharlas ayuda a que el calor se reparta mejor. Después solo hay que esperar a que se enfríen antes de cortarlas, para que mantengan la forma y sirvan de base firme al resto de ingredientes.

Otro detalle importante es el reposo final. Puede parecer un paso menor, pero dejar la ensalada unos minutos en la nevera hace que la patata absorba bien el aliño y que todos los sabores se asienten. El resultado es un plato más equilibrado, más sabroso y con una textura mucho más agradable.

Ingredientes Ingredientes principales 1 lata de sardinas en aceite de oliva

2 patatas medianas

1 cucharada de agua (para cocer las patatas)

6 langostinos

1 puñadito de aceitunas sin hueso

Opcional: huevo cocido o un poquito de hierbas frescas para decorar, como por ejemplo, perejil. Ingredientes para el aliño 1 cucharadita de mostaza tradicional

1 cucharada de vinagre

2 cucharadas de aceite

1/2 cucharada de curry

1/2 de sal

1 pizca de pimienta Paso 1 Pon las dos patatas directamente en un plato con la cucharada de agua, sin necesidad de envolverlas. Mételas al microondas durante unos 7 u 8 minutos en total . Es recomendable que a mitad de tiempo les des la vuelta y las pinches para comprobar que están blanditas por dentro. Cuando estén listas, déjalas enfriar. Paso 2 En un recipiente con tapa (para poder agitarlo), añade la mostaza, el vinagre, el aceite, el curry, la sal y la pimienta. Tápalo y dale "un buen meneo" para que todos los ingredientes se emulsionen perfectamente. Paso 3 Una vez que las patatas se hayan enfriado, córtalas en rodajas (o en cuadraditos si lo prefieres) y ponlas en un plato a modo de cama. Paso 4 Saca las sardinas de la lata y colócalas sobre las patatas. Añade también los langostinos y las aceitunas sin hueso bien repartidas por el plato. Paso 5 Vierte la mezcla del aliño sobre la preparación y, por último, déjala reposar un poco en la nevera. Esto servirá para que la patata absorba bien el aliño y se mezclen todos los sabores antes de comer.

Eso la convierte en una receta especialmente útil para el día a día. Se prepara con rapidez, permite aprovechar conservas y productos muy accesibles, y funciona tanto como comida principal ligera como cena resolutiva. También es una buena opción para quienes quieren comer bien sin gastar demasiado.