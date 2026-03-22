Entra en vigor: si llevas más de 5 años de alquiler, puedes exigir al propietario bajar la fianza al renovar en 2026

El encarecimiento del alquiler en España ha puesto el foco en las condiciones que regulan los contratos entre propietarios e inquilinos.

Con precios en máximos en muchas ciudades, las garantías exigidas al firmar o renovar un arrendamiento se han convertido en un elemento clave.

En este contexto, la Ley de Arrendamientos Urbanos introduce un matiz importante que muchos inquilinos desconocen. Tras los primeros años de contrato, la fianza puede revisarse, y no siempre al alza.

De hecho, la normativa permite al arrendatario solicitar una rebaja de esa cantidad si se renueva el contrato, ajustándola a la renta vigente.

Límites legales a la fianza

La legislación establece que la fianza obligatoria en los contratos de vivienda habitual debe equivaler a una mensualidad de renta. Esta cantidad actúa como garantía básica ante posibles incumplimientos.

Además, el propietario puede exigir garantías adicionales, pero con límites claros. Desde la reforma normativa de 2019, estas no pueden superar dos mensualidades extra.

En total, el máximo habitual se sitúa en tres meses: uno de fianza obligatoria y hasta dos adicionales como garantía complementaria.

Este dinero, además, debe ser depositado por el arrendador en el organismo autonómico correspondiente, lo que refuerza la seguridad jurídica del sistema.

Expertos como Sara Izquierdo, vinculada a Universidad Nebrija, recuerdan que la fianza "es una forma de garantía" que busca asegurar el cumplimiento de las obligaciones del contrato.

Tras 5 años de contrato

Uno de los aspectos menos conocidos de la ley es la limitación a la actualización de la fianza durante los primeros años.

En contratos de vivienda habitual, la cantidad entregada inicialmente no puede modificarse durante los primeros cinco años. En el caso de que el arrendador sea una persona jurídica, el plazo se extiende hasta siete años.

Este mecanismo protege al inquilino frente a subidas automáticas vinculadas al incremento del alquiler. Sin embargo, la situación cambia al finalizar ese periodo inicial. Cuando el contrato se prorroga, se abre la posibilidad de revisar la fianza.

En ese momento, el propietario puede solicitar un aumento, pero el inquilino también puede pedir una reducción. La ley permite ajustar la fianza para que equivalga a una o dos mensualidades de la renta actual.

Esto significa que, si el alquiler ha variado o si inicialmente se entregaron garantías superiores, el arrendatario tiene margen para renegociar.

Se trata de una herramienta legal que cobra especial relevancia en un contexto de precios al alza, donde cualquier ajuste puede aliviar la carga económica.

Nuevas alternativas

El debate sobre la fianza no se entiende sin el contexto actual del mercado. Según datos de portales inmobiliarios, el precio del alquiler ha seguido subiendo en el último año, superando en muchas zonas los 14 euros por metro cuadrado.

Este escenario ha reavivado la discusión sobre el equilibrio entre derechos de propietarios e inquilinos. Desde el Gobierno, liderado en esta materia por la ministra Isabel Rodríguez, se han impulsado medidas para mejorar el acceso a la vivienda.

Entre ellas destaca la creación de Casa 47, una gestora estatal destinada a impulsar el alquiler asequible. El organismo plantea contratos de larga duración, con condiciones más estables y rentas por debajo del mercado en determinadas promociones.

Aunque se trata de iniciativas aún en desarrollo, reflejan la intención de ofrecer alternativas a un mercado cada vez más tensionado.

Mientras tanto, la normativa vigente sigue ofreciendo herramientas que pueden marcar la diferencia en la economía doméstica.

Conocer que la fianza puede ajustarse tras cinco años de contrato permite a muchos inquilinos renegociar en mejores condiciones.