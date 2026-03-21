María Pespín, cocinera: "Los arándanos no se desinfectan con agua; usa vinagre blanco y remueve 5 minutos"

La gran mayoría de los productos que nos llevamos a la boca deben ser desinfectados antes de su consumo. Sin embargo, y aunque los expertos de la salud llevan mucho tiempo advirtiendo de los peligros de no hacerlo, muchas personas lo ignoran.

Ingerir alimentos sin lavarlos adecuadamente con anterioridad puede incrementar el riesgo de ingerir pesticidas y otros microorganismos perjudiciales para nuestra salud. Por lo tanto, para no exponerse a posibles intoxicaciones alimentarias, es imprescindible manipularlos de manera segura.

Lavar los productos frescos es una de las técnicas que podemos llevar a cabo, y en el caso de los frutos rojos, como los arándanos, podemos seguir las recomendaciones de la cocinera y creadora de contenido María Pespín, que a través de su cuenta de TikTok (@mariapespin), nos ha explicado paso a paso cómo hacerlo correctamente.

Antes de explicar su paso a paso, es importante destacar que no es necesario lavar todos los productos que vamos a consumir, pero sí que es muy recomendable en el caso de los frutos rojos, tal y como explica la experta.

¿Cómo hay que lavar los arándanos?

María Pespín explica que "los arándanos no se desinfectan con agua", y recomienda: "Usa vinagre blanco y remueve 5 minutos". Esta recomendación se extiende al resto de frutos rojos, ya sean frambuesas, cerezas o fresas, entre otros, que, aunque habitualmente se comen en verano, se pueden encontrar en los supermercados en cualquier momento del año.

Los arándanos son unas pequeñas bayas que destacan por tener unas excelentes propiedades antioxidantes, pero además son una fuente rica de fibra y de vitamina C. Lo más habitual es consumirlos frescos, motivo por el que es imprescindible lavarlos.

Según explica la experta, el proceso para desinfectarlos no puede ser más sencillo, ya que es suficiente con echar vinagre al alimento. En su caso, deja los frutos rojos en un bol con agua y un chorrito de vinagre, que los deja 5 minutos y luego los escurre bien para que no queden demasiado húmedos.

¿Cómo se conservan los frutos rojos?

Más allá de lavar los frutos rojos, María Pesín explica que hay que saber la forma de conservar adecuadamente todas las piezas del alimento. Para guardar los arándanos para otro momento, ella los guarda en un recipiente hermético de cristal, en cuya base pone unos "trocitos de papel absorbente de cocina doblado".

Siguiendo esta técnica, los arándanos o cualquier fruto seco se podrá mantener durante más tiempo almacenados y en perfecto estado. Cuando estén bien escurridos, se añaden al recipiente y se cierra herméticamente. Al estar ya desinfectados, estos frutos secos se pueden comer directamente, sin tener que volver a lavarlos.

Otros consejos

Hay muchas personas que, por falta de costumbre o desinformación, se saltan el proceso de lavar la fruta y la verdura antes de consumirla cruda o incluso cocinada. Debes evitarlo, ya que es necesario eliminar los plaguicidas, abonos, tierra e insectos que pueden contener, así como para evitar intoxicaciones por bacterias u otros gérmenes.

Existen una serie de consejos básicos para lavar y desinfectar estos alimentos, que sirven para complementar la técnica de María Pespín para los arándanos y otros frutos secos, y que son los siguientes:

Lavado de manos: es imprescindible que antes de comenzar a desinfectar los alimentos te laves bien las manos con agua y jabón.

es imprescindible que antes de comenzar a desinfectar los alimentos te laves bien las manos con agua y jabón. Desinfecta las frutas y verduras en primer lugar: lo primero que debes hacer con las frutas y verduras es desinfectarlas, antes de pelarlas. No obstante, hay algunas excepciones, como los plátanos o las piñas.

lo primero que debes hacer con las frutas y verduras es desinfectarlas, antes de pelarlas. No obstante, hay algunas excepciones, como los plátanos o las piñas. Retira las hojas externas: antes de lavar estos alimentos, es recomendable retirar las hojas externas y dañadas, puesto que estas contienen más contaminantes.

antes de lavar estos alimentos, es recomendable retirar las hojas externas y dañadas, puesto que estas contienen más contaminantes. Sin golpes ni cortes: a la hora de comprar la fruta y la verdura en la tienda, es imprescindible fijarse bien en su apariencia y descartar aquellos que no tengan golpes ni cortes.

a la hora de comprar la fruta y la verdura en la tienda, es imprescindible fijarse bien en su apariencia y descartar aquellos que no tengan golpes ni cortes. Lavado antes del consumo: el lavado de los alimentos debe efectuarse justo antes de consumirlos o cocinarlos.

el lavado de los alimentos debe efectuarse justo antes de consumirlos o cocinarlos. Limpiar y desinfectar superficies y utensilios: se deben limpiar y desinfectar las superficies de la cocina y los utensilios usados para la manipulación para evitar así la contaminación cruzada.

Alternativas sostenibles

Más allá del vinagre al que recurre María Pespín para desinfectar la fruta y la verdura, hay otras alternativas sostenibles, como es el caso del limón, un cítrico que se caracteriza por tener grandes propiedades desinfectantes y antibacterianas.

Para potenciar su efecto, se puede combinar con vinagre, logrando de esta manera desinfectar estos alimentos con las máximas garantías. En este caso habrá que mezclar tres partes de agua por una de limón y vinagre.

Una vez preparada esta mezcla, se utiliza el líquido resultante para remojar en él los alimentos que se deseen desinfectar, dejándolos en la mezcla durante unos 10 minutos. Tras retirarlos del recipiente, se aclaran con agua y se secan con un trapo limpio.

Otra posibilidad es recurrir al bicarbonato de sodio, un producto muy común en casi todas las viviendas, ya sea para cocinar o con otros usos. Además, es un gran aliado para desinfectar verduras y frutas de manera exitosa.

En este caso se debe diluir una cucharada de bicarbonato de sodio en un litro de agua, para luego sumergir en la mezcla las frutas o verduras a lavar y dejarlas durante unos 10 minutos en remojo.