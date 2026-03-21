María Lo, cocinera: "Para que las almejas queden más sabrosas, el truco no es el ajo, sino 200 ml de vino"

María Lo junto a un plato de almejas. E.E.

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Las almejas son uno de los mariscos más apreciados en la cocina española. Su sabor intenso a mar y su textura delicada las convierten en un ingrediente perfecto para preparar platos sencillos pero llenos de matices. Desde recetas tradicionales como las almejas a la marinera hasta guisos más elaborados, este molusco siempre logra conquistar el paladar.

Además de su sabor, las almejas destacan por su perfil nutricional. Son ricas en proteínas de alta calidad, bajas en grasa y contienen minerales esenciales como hierro, yodo o fósforo. Por eso, se consideran un alimento ideal para quienes quieren seguir una dieta equilibrada sin renunciar a platos sabrosos.

A pesar de su aparente sencillez, cocinar almejas correctamente requiere cuidar algunos detalles importantes. Si se cocinan demasiado pueden quedar duras y secas, mientras que si se manipulan en exceso durante la cocción pierden parte de su jugosidad.

Por este motivo, muchos cocineros insisten en la importancia de respetar los tiempos y utilizar ingredientes que potencien su sabor natural sin ocultarlo. Es precisamente esta idea la que defiende la cocinera María Lo en una de sus recetas más sorprendentes.

La chef, conocida por su paso por MasterChef y por sus frecuentes apariciones en televisión, ha compartido en el programa Más Vale Tarde una receta muy especial de almejas al oloroso. Se trata de un plato sencillo pero lleno de sabor que incorpora ingredientes poco habituales en este tipo de preparaciones.

"Cosa rica", "sabrosura en boca". Así describe María Lo esta receta, que combina el sabor intenso del vino oloroso con una base de panceta ibérica y cebolla caramelizada.

Según explica la cocinera, el secreto para que el plato tenga un resultado espectacular está en el uso del vino oloroso. "Para que las almejas tengan más sabor, el truco es añadir vino oloroso", señala.

Este tipo de vino, muy utilizado en la cocina andaluza, aporta un aroma profundo y ligeramente dulce que combina perfectamente con el sabor del marisco. Al reducirse durante la cocción, el oloroso crea una salsa intensa y muy aromática.

Pero el vino no es el único ingrediente que transforma esta receta. María Lo añade panceta ibérica y cebolla caramelizada para crear una base llena de sabor que convierte este plato en algo mucho más especial que unas simples almejas al vapor.

La panceta se cocina primero en la sartén para que suelte su grasa. Esa grasa se utiliza después para sofreír la cebolla lentamente hasta que queda dorada y ligeramente caramelizada.

De esta manera se crea una base muy aromática que combina el sabor intenso de la carne con la dulzura de la cebolla. Cuando se añade el vino oloroso, todos estos sabores se integran y forman una salsa deliciosa.

En este punto se incorporan las almejas, que se cocinan rápidamente hasta que comienzan a abrirse. Es importante no remover demasiado para evitar que se contraigan o pierdan su textura jugosa.

En apenas unos minutos, las almejas liberan su jugo natural y se mezclan con la salsa, creando un plato lleno de matices que resulta perfecto como aperitivo o como plato principal para compartir.

El resultado es un guiso sencillo pero espectacular, con una salsa intensa que invita a mojar pan sin parar.

Un marisco lleno de beneficios

Más allá de su sabor, las almejas destacan por su valor nutricional. Son uno de los alimentos con mayor concentración de hierro de origen animal, lo que las convierte en un producto especialmente interesante para prevenir la anemia.

También contienen grandes cantidades de vitamina B12, esencial para el funcionamiento del sistema nervioso y para la producción de glóbulos rojos.

Otro de sus puntos fuertes es su aporte de minerales como yodo, potasio o selenio, fundamentales para el metabolismo y el sistema inmunitario.

Además, su bajo contenido calórico —alrededor de 48 calorías por cada 100 gramos— hace que sean perfectas para quienes buscan mantener una alimentación saludable.

Todo esto explica por qué las almejas se consideran a menudo un auténtico "superalimento del mar".

Consejos para cocinar almejas correctamente

Antes de preparar cualquier receta con almejas es importante limpiarlas bien. Para ello se recomienda dejarlas en remojo en agua con sal durante al menos 30 minutos.

Este paso permite que suelten la arena que puedan tener en su interior.

También es fundamental descartar aquellas almejas que no se abran durante la cocción, ya que podrían no estar en buen estado.

Otro consejo importante es no cocinarlas en exceso. Las almejas necesitan muy poco tiempo al fuego y deben retirarse en cuanto se abren.

Siguiendo estos pasos, es posible disfrutar de todo su sabor y de una textura perfecta.