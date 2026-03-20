Paula, limpiadora en España: "En mi país era contable y aquí he aprendido a limpiar pisos para sobrevivir"

El sector de la limpieza en España constituye una pieza esencial dentro del sector servicios y da trabajo a más de medio millón de personas. Se trata, además, de un ámbito especialmente relevante para mujeres de origen extranjero, que desempeñan un papel muy significativo.

De hecho, cerca del 45 % de quienes trabajan en el empleo doméstico en España son migrantes y más de un 95 % mujeres, de acuerdo con los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE).

Estas trabajadoras resultan imprescindibles para el funcionamiento del ámbito doméstico y de los cuidados, encargándose de labores que van desde la limpieza del hogar hasta la atención de niños, personas mayores, enfermas o en situación de dependencia.

Dentro de este amplio colectivo que mantiene en marcha parte del sector servicios en España se encuentra Paula Álvarez, una colombiana de 24 años que, hace tres años, decidió emigrar dejando atrás su empleo como contable con la esperanza de construir un futuro mejor. "Pasé de ser auxiliar contable en Colombia a limpiar pisos en España", relata al inicio de uno de sus vídeos.

Admite que dar el paso de marcharse no fue fácil y que, además, en su entorno no terminaban de creer que pudiera hacerlo: "Cuando le conté a mi familia que había tomado la decisión de emigrar a España en busca de una mejor calidad de vida y nuevas experiencias no me creían capaz. No les cabía en la cabeza que la niña de la casa, que no sabía ni freír un huevo y se le quemaba el agua hervida fuera capaz de sobrevivir en el exterior y mucho menos limpiando pisos", explica.

Asegura que se crió en un ambiente en el que sus abuelos se ocupaban de todo y en el que apenas asumía tareas del hogar: "En mi casa no me tocaba ni mover un solo dedo porque sí, lo admito, era la mimada de mi abuela y por más que yo le dijera que iba a hacer algo en la casa ella me decía que no, que para eso ella estaba".

Sin embargo, en un momento dado apareció la oportunidad de cambiar de rumbo. Y decidió aprovecharla.

"Muchos se preguntarán que por qué dejé un trabajo de oficina por algo tan difícil como es migrar. Y es que no solo es la estabilidad económica o laboral, sino la del hogar. Siempre viví con mis abuelos y aunque yo aportaba económicamente en la casa, para nadie es un secreto que en la casa de los abuelos o de los padres se tiene todo".

Además, admite que no se imaginaba "a los 40 años trabajando sentada en una oficina y sin haber experimentado la vida", un pensamiento que terminó empujándola a dar el paso y establecerse en España junto a su pareja.

Paula era consciente de que la decisión implicaba asumir riesgos importantes, pero también tenía claro que quedarse suponía alejarse de aquello que realmente deseaba: "Mi abuelo siempre me dijo que saliera adelante y que viviera la vida que ellos no vivieron. Eso fue lo que me impulsó a volar. Sonará raro para muchos, pero en el fondo siempre sentí que no encajaba. Siempre he querido salir a comerme el mundo, salir de mi zona de confort".

Y terminó haciéndolo. Aterrizó en España junto a su pareja con lo imprescindible: "Una maleta de 10 kg, con 2 vaqueros, 4 blusas y 2 pares de zapatos, sin saber nada de lo que nos esperaba". A partir de ahí comenzó una etapa de adaptación exigente, marcada por dificultades, aprendizajes constantes y una gran dosis de esfuerzo.

Limpiar casas para sobrevivir

"La niña de casa que tuvo que aprender a limpiar y a cocinar para poder sobrevivir en un país nuevo, me llevó a descubrir que me gusta la cocina. Me tocó aprender a limpiar. El que ha emigrado sabe que una se tiene que volver lo que nunca ha sido".

Actualmente, Paula comparte su experiencia con orgullo a través de sus vídeos en TikTok. "Hasta el día de hoy estoy súper orgullosa de mí misma. Ver hasta dónde he llegado y todo el camino que me falta porque no piensen que me quiero quedar toda la vida trabajando en limpiezas".

Sus aspiraciones siguen muy presentes: formarse, avanzar profesionalmente e incluso montar su propio negocio. "Soy una soñadora despierta, pero eso es lo que me mantiene en pie, vivir soñando hasta conseguirlo. Y si muchas personas lo han conseguido y lo han logrado ¿por qué yo no? Soy una auxiliar contable limpiando pisos, pero esto es solo el comienzo".