Anna, cocinera: "Los calabacines más ricos no se fríen, se hacen al horno con 2 huevos y 50 g de queso"

Anna, cocinera y receta más deliciosa y crujiente de palitos de calabacín

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El calabacín es una de esas verduras que nunca falla en la cocina. Es económico, versátil y muy fácil de preparar. Sin embargo, muchas personas caen siempre en las mismas recetas: salteado, a la plancha o en crema.

Existe, no obstante, una forma diferente de disfrutarlo que está ganando popularidad por su sencillez y su resultado sorprendente: los bastoncitos de calabacín crujientes al horno.

Esta preparación transforma una hortaliza suave en un aperitivo dorado y con textura crujiente por fuera. El secreto está en una técnica muy concreta: el doble rebozado.

Gracias a este método, los bastoncitos quedan firmes por fuera y tiernos por dentro, sin necesidad de freírlos en aceite. El resultado recuerda a las clásicas "patatas fritas", pero en una versión mucho más ligera y nutritiva.

Además, es una receta perfecta para quienes buscan introducir más verduras en su dieta sin renunciar al sabor. También es ideal como entrante, guarnición o incluso como snack saludable entre horas.

El doble rebozado

La clave de esta receta está en el rebozado. No se trata simplemente de pasar el calabacín por pan rallado, sino de aplicar una técnica que crea una capa más consistente.

Primero se prepara una mezcla seca con pan rallado, queso rallado y especias. Esta combinación aporta sabor y ayuda a formar una costra dorada al hornearse.

Después se baten los huevos en otro recipiente. Este paso es fundamental porque el huevo actúa como "pegamento", permitiendo que el pan rallado se adhiera bien al calabacín.

El procedimiento consiste en pasar cada bastoncito por la mezcla seca, luego por el huevo batido y, finalmente, volver a cubrirlo con el pan rallado. Este doble rebozado genera una capa más gruesa y crujiente.

Palitos de calabacín al horno.

Otro detalle importante es cortar el calabacín en bastones de tamaño similar. Así todos se cocinarán al mismo tiempo y tendrán una textura uniforme.

Cuando están listos para hornear, basta con colocarlos sobre papel de horno en una bandeja. Es importante que no queden amontonados para que el calor circule bien y se doren de manera uniforme.

Temperatura y tiempo

Aunque la receta es muy sencilla, hay dos factores que marcan la diferencia: la temperatura y el tiempo de cocción.

Para conseguir ese acabado crujiente característico es necesario utilizar una temperatura alta. El horno debe precalentarse a 220 grados.

Este calor intenso permite que el rebozado se dore rápidamente y adquiera esa textura firme sin que el interior del calabacín se reseque.

El tiempo de horneado suele ser de unos 20 minutos, aunque puede variar ligeramente según el tamaño de los bastoncitos y la potencia del horno.

A mitad de cocción se pueden girar para que se doren por ambos lados. Cuando la superficie esté dorada y crujiente, estarán listos para servir.

El resultado son unos bastoncitos sabrosos, ligeros y con una textura sorprendente para tratarse de una receta al horno.

Cómo personalizar la receta

Una de las ventajas de estos bastoncitos de calabacín es que admiten muchas variaciones. Por ejemplo, el queso del rebozado puede cambiarse por parmesano, queso curado o incluso queso vegano si se busca una versión vegetal.

Las especias también permiten adaptar el sabor a cada gusto. El orégano puede sustituirse por pimentón, tomillo, albahaca o una mezcla de hierbas provenzales. Incluso el pan rallado puede cambiarse por panko, que aporta un acabado todavía más crujiente.

Ingredientes Ingredientes para palitos de calabacín al horno 1 calabacín

2 huevos (tamaño L)

150 g de pan rallado

50 g de queso grana padano rallado

Sal

Pimienta

1 cucharadita de ajo en polvo

1 cucharadita de orégano Paso 1 Corta el calabacín en palitos del mismo tamaño aproximadamente y salpimenta al gusto. Paso 2 Mezcla el pan rallado con el ajo en polvo, el orégano y el queso. Paso 3 Pasa los palitos de calabacín por el pan rallado, seguidamente por el huevo batido y de nuevo por el pan rallado. Paso 4 Colócalos en una bandeja con papel de horno y hornea a 220º C durante 20 minutos o hasta que estén dorados.

A la hora de servir,. Las más populares son el yogur con limón, la salsa de tomate casera o una mayonesa ligera con ajo.

De esta forma, un ingrediente tan cotidiano como el calabacín se convierte en un aperitivo original, saludable y muy fácil de preparar.