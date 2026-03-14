Sabina, cocinera: "Las sardinas en lata se mejoran con 30 g de queso crema, un chorrito de lima y una pizca de cebollino"

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En España, las sardinas en conserva han sido durante décadas un pilar de la alimentación cotidiana. Formaron parte esencial de la dieta de generaciones que encontraron en ellas una fuente asequible de proteínas de calidad, grasas saludables y minerales esenciales.

Eran habituales en meriendas, cenas rápidas o como base de bocadillos y tapas. Sin embargo, lo que antes se consumía casi exclusivamente frito o directamente de la lata con un poco de pan, hoy se reinventa en múltiples preparaciones que van mucho más allá de las recetas tradicionales.

La creatividad culinaria ha elevado las conservas a una nueva categoría gastronómica y, actualmente, existen propuestas que integran las sardinas en ensaladas templadas, pastas, tostas gourmet o rellenos sofisticados. No solo eso, sino que algunas cocineras han decidido ir un paso más allá, como Sabina, elaborando el paté de sardina.

Cómo elevar las sardinas en lata en solo 4 minutos

Desde el siglo XIX, con la expansión de la industria conservera en regiones costeras como Galicia, la sardina se consolidó como uno de los productos estrella del sector.

La posibilidad de envasarla en aceite permitió prolongar su vida útil sin comprometer sus cualidades nutricionales, facilitando su distribución masiva y su almacenamiento en cualquier hogar.

Precisamente por estas cualidades —añadidas a su increíble perfil nutricional—, cada vez más personas buscan formas de incorporar las sardinas a su dieta con mayor frecuencia.

El desafío no está en convencer sobre sus beneficios, sino en evitar la monotonía. Comerlas siempre del mismo modo puede resultar repetitivo, por lo que podemos probar con el paté de sardinas.

Según la cocinera Sabina, se trata de una receta muy sencilla que se prepara en solo cuatro minutos y para la que solo necesitamos cuatro ingredientes: las sardinas, queso crema, lima y cebollino.

Ingredientes Ingredientes para un paté de sardinas 2 latas de sardinas en aceite

2 cucharadas de queso crema (aproximadamente 30–40 g)

Media lima o medio limón

Una pizca de cebollino picado

Pimienta negra molida (opcional)

Aceite de oliva (opcional para ajustar textura) Paso 1 Abre dos latas de sardinas y escúrrelas ligeramente si tienen exceso de aceite, aunque puedes conservar parte para potenciar el sabor. Paso 2 Coloca las sardinas en el vaso de una trituradora o procesador de alimentos. Paso 3 Añade dos cucharadas de queso crema. Paso 4 Incorpora un poco de pimienta negra molida de forma opcional, según tu preferencia. Paso 5 Agrega un chorro de lima o de limón para aportar frescor y equilibrar la grasa. Paso 6 Añade una pizca de cebollino picado fino. Paso 7 Tritura todos los ingredientes hasta obtener una mezcla homogénea y cremosa. Paso 8 Mientras se tritura (o después), incorpora un pequeño chorro de aceite de oliva para ajustar la textura y lograr un paté más untuoso. Paso 9 Sírvelo sobre tostadas, pan crujiente o como base para canapés.

Los beneficios de las sardinas

Desde el punto de vista nutricional, las sardinas son un alimento excepcional. Se trata de un pescado azul rico en ácidos grasos omega-3, especialmente EPA y DHA, fundamentales para la salud cardiovascular y el correcto funcionamiento del sistema nervioso.

Aportan proteínas de alto valor biológico, vitamina D —clave para la absorción del calcio—, vitamina B12 y minerales como fósforo, selenio y calcio, este último especialmente presente cuando se consumen con espina. Además, al encontrarse en conserva, mantienen gran parte de estos nutrientes intactos.

Otro aspecto relevante es su sostenibilidad. La sardina es un pescado de ciclo de vida corto y, en términos generales, su captura tiene un impacto ambiental menor que el de otras especies más grandes.

Con el paté de sardinas, el resultado es una receta de textura untuosa y equilibrada, donde la intensidad característica de la sardina se suaviza sin perder protagonismo.

El queso crema actúa como elemento graso y estructurante, la lima corta la densidad y realza los sabores marinos, y el cebollino aporta un contrapunto vegetal que refresca el conjunto.

Esta preparación no solo elimina la monotonía de las recetas tradicionales, sino que demuestra cómo un producto puede adquirir una dimensión completamente nueva mediante combinaciones simples.