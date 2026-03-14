Alemania cambia las normas: todos los españoles pueden ser rechazados si no llevan este documento en físico

Alemania es un país de referencia para muchas personas al tratarse del que para muchos es el motor económico de Europa, al que los españoles acuden por motivos laborales o para cerrar diferentes acuerdos, pero también por haberse convertido en un destino turístico para millones de personas.

El problema que nos encontramos es que ahora el país germano ha decidido cambiar las normas, de forma que todos los españoles pueden ser rechazados si no llevan encima un determinado documento.

Todo ha cambiado después de que el Ministerio de Asuntos Exteriores haya decidido actualizar su normativa para ingresar en Alemania. Si no se lleva la documentación personal en vigor y en formato físico, el país puede denegar la entrada legal a su territorio.

Solo se acepta el DNI o pasaporte físico

En una era en la que cada vez estamos más acostumbrados a llevar toda nuestra documentación y tarjetas bancarias en nuestro smartphone, puede parecer extraña la decisión del Gobierno alemán.

Sin embargo, el control fronterizo de este país solo acepta el DNI físico o el pasaporte, por lo que no será válido llevar encima el DNI digital ni fotos de los documentos. Las autoridades alemanas y las aerolíneas de bajo coste exigen el formato físico.

De igual modo, si en la cartera solo se lleva el carnet de conducir, el Libro de Familia o la tarjeta sanitaria, Alemania tampoco permitirá el acceso al país, dado que ninguno de estos documentos es válido para cruzar la frontera, ni siquiera para menores de edad.

Refuerzo de los controles fronterizos

El Gobierno de Friedrich Merz ha tomado la decisión de reforzar los controles en las fronteras terrestres, en una medida que está pensada para buscar un mayor orden en el flujo de personas dentro del espacio Schengen.

Teniendo en cuenta el repunte en los robos a turistas en las grandes ciudades de Alemania, las autoridades recomiendan viajar con el DNI y el pasaporte guardados en diferentes lugares, de manera que, si se pierde uno de estos documentos, se tenga el otro para poder regresar sin tener que pasar por el consulado.

Por otro lado, hay que tener en cuenta que España no se hace responsable de los gastos en el caso de que haya algún tipo de problema en el país germano. En este sentido, salvo que se lleve encima la Tarjeta Sanitaria Europea, cualquier hospitalización tendrá que ser abonada por el propio viajero.

En el caso de que tenga lugar algún tipo de emergencia o acto terrorista, el Registro de Viajeros es la única forma de que el consulado pueda conocer dónde te encuentras para poder prestarte ayuda.

Para poder viajar sin contratiempos por Alemania, se recomienda anticiparse a los posibles peligros, por lo que es necesario tratar de tener la documentación en regla y llevarla físicamente para poder superar los controles fronterizos sin inconvenientes.

Documentación para viajar a Alemania

A la hora de organizar un viaje, es muy importante dar relevancia a la parte burocrática que, por otra parte, es la más complicada. Si tienes que desplazarte a Alemania por motivos laborales o académicos, habrá que tener preparada toda la documentación para evitar retrasos u otros problemas.

Es recomendable contar con un seguro de viaje para protegerse en caso de que suceda algún tipo de inconveniente, lo que resulta interesante tanto para viajes individuales como para viajes en pareja o en grupo. Se recomienda porque, a pesar de contar con la Tarjeta Sanitaria Europea, esta ofrece ciertas limitaciones con respecto a la salud.

Los ciudadanos de alguno de los países miembros de la Unión Europea, de la Asociación Europea de Libre Comercio (AELC) o del Espacio Económico Europeo (EEE) no necesitan ningún tipo de visa o requisito para viajar a Alemania, como tampoco se necesita para viajar a otros países de la UE.

Si no se pertenece a alguno de los países que son parte de alguna de estas tres formas de comunidad, pero sí se es cónyuge o progenitor de alguien que sí lo sea y se va a viajar con esa persona, tampoco será necesario ningún tipo de visa.

Como decimos, no es necesario tener visa ni cumplir con otro tipo de requisito para poder viajar a Alemania, pero, aun así, si no se quieren tener problemas en los controles fronterizos, se deberá llevar encima el DNI o pasaporte en vigor. Un punto a tener en cuenta es que el pasaporte se puede renovar en el extranjero, pero el DNI no.

La Tarjeta Sanitaria Europea acredita el derecho de recibir prestaciones sanitarias durante la estancia temporal en Alemania por turismo, trabajo o estudio. Es importante tener en cuenta que estos documentos no tienen validez en caso de que el viaje tenga como finalidad recibir un tratamiento médico.

En el caso de que se busque trabajo en Alemania, será necesario el formulario U1, que justifica las cotizaciones que se realizan en España y que se podrán sumar a futuras prestaciones contributivas por desempleo en Alemania.

También habrá que llevar la documentación académica y profesional original, ya que es necesaria para homologar el reconocimiento de los estudios. Estos deberán presentarse junto a un currículum y otras referencias profesionales de cara a una entrevista de trabajo.

Finalmente, recordar que aquellas personas que vayan a trabajar o estén en contacto con el cuidado de menores o de carácter sanitario necesitarán de un certificado de antecedentes penales.