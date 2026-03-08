Coqui, cocinera china: "El pollo frito más crujiente no se hace con harina, usa 1 cucharada de maicena y otra de curry"

Coqui, cocinera china y su receta de pollo frito al estilo coreano.

Comensales: 4-5

El pollo frito al estilo coreano se ha convertido en uno de los platos asiáticos más populares en redes sociales. Crujiente, intenso y cubierto con una salsa ligeramente picante y dulce, es uno de esos platos que parecen complicados pero que pueden hacerse en casa con relativa facilidad.

La cocinera china Coqui, creadora de contenido gastronómico conocida por compartir recetas asiáticas adaptadas a cocinas domésticas, ha popularizado una versión sencilla que acumula miles de visualizaciones en redes.

Su receta parte de un corte muy concreto del pollo y de un rebozado que mezcla harina y almidón para lograr una textura especialmente crujiente. "Si se hace bien, el pollo queda muy crujiente por fuera y súper jugoso por dentro", explica.

El plato pertenece a la tradición del pollo frito coreano, conocido como yangnyeom chicken, un clásico de la cocina callejera de Corea del Sur que suele servirse con una salsa picante a base de gochujang, soja y miel.

El secreto del pollo frito coreano

El éxito del pollo frito coreano no se basa únicamente en freír la carne. La clave está en el equilibrio entre el rebozado, la fritura y la salsa final que lo cubre.

En la receta de Coqui se utilizan contramuslos de pollo con piel, un corte más jugoso que la pechuga y que resiste mejor la fritura sin quedar seco.

La mezcla de harina de trigo y almidón de patata es otro de los elementos importantes. El almidón aporta una textura más ligera y crujiente al rebozado, algo característico de muchas frituras asiáticas.

A esta mezcla se le añaden especias como curry, ajo en polvo, pimentón y pimienta negra. El resultado es un rebozado aromático que aporta sabor incluso antes de añadir la salsa.

La levadura química también cumple una función importante. Ayuda a que la cobertura quede más aireada y crujiente tras la fritura.

Una vez preparado el rebozado, el pollo se mezcla con agua hasta obtener una masa ligera que envuelve bien cada trozo. El aceite utilizado es aceite de girasol, que permite freír a temperatura alta sin alterar el sabor del plato.

La salsa que transforma todo

Si el rebozado aporta textura, la salsa es la que define el carácter del pollo frito coreano. El ingrediente protagonista es el gochujang, una pasta de chile fermentado muy utilizada en la cocina coreana. Tiene un sabor profundo, ligeramente picante y con un toque dulce.

En esta receta se mezcla con salsa de soja, vinagre y miel. El resultado es una salsa equilibrada entre dulce, ácido y picante.

El ajo rallado aporta intensidad aromática, mientras que la mantequilla ayuda a que la salsa tenga una textura más brillante y sedosa.

Todo se cocina junto con un poco de agua para conseguir una salsa ligera que cubra bien el pollo. Una vez fritos los trozos de pollo, basta con mezclarlos con la salsa caliente para que queden completamente impregnados.

Ingredientes Ingredientes para el rebozado del pollo 600 g de contramuslo de pollo con piel

1 vaso de harina de trigo

1 vaso de almidón de patata (puedes usar maicena si no encuentras almidón de patata)

2 cucharadas de sal

1 cucharada de curry

1 cucharada de ajo en polvo

1 cucharada de pimentón

1 cucharada de pimienta negra

1 cucharada de levadura química

1 vaso de agua (aproximadamente)

Aceite de girasol (para freír el pollo) Ingredientes para la salsa 3/4 cucharadas de Gochujang

1 cucharada de salsa de soja

1 cucharada de vinagre

1 ajo rallado

10 g de mantequilla

3 cucharadas de sal Paso 1 Corta el contramuslo de pollo en trozos medianos. Paso 2 En un bol mezcla la harina de trigo, el almidón de patata, la sal, el curry, el ajo en polvo, el pimentón, la pimienta negra y la levadura química. Paso 3 Añade aproximadamente un vaso de agua y mezcla hasta obtener una masa ligera para el rebozado. Paso 4 Introduce los trozos de pollo en la mezcla para que queden bien cubiertos. Paso 5 Calienta abundante aceite de girasol en una sartén o cazo y fríe el pollo hasta que esté dorado y crujiente. Paso 6 En otra sartén prepara la salsa mezclando el gochujang, la salsa de soja, el vinagre, la miel, el ajo rallado, la mantequilla y las tres cucharadas de agua. Paso 7 Cocina la salsa hasta que los ingredientes se integren. Paso 8 Añade el pollo frito a la sartén con la salsa y mezcla para que quede bien cubierto.

El resultado es un plato crujiente, riquísimo y muy vistoso que recuerda al que se sirve en muchos restaurantes coreanos.