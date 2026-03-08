Ana, madre de 9 hijos: "El truco de mis judías pintas no es el laurel, es sofreír la patata con pimentón dulce y arroz"

0 votos

En España, cerca de cuatro de cada diez niños, en torno al 36-40%, sufren sobrepeso u obesidad. La dieta mediterránea, que durante décadas fue referencia de equilibrio y variedad, ha ido perdiendo terreno frente a opciones rápidas, como los ultraprocesados, ricos en azúcares y grasas de baja calidad, o las opciones rápidas, como el pollo o la pasta.

La problemática, sin embargo, no se limita al exceso de peso. Más de 556.000 niños —el 6,9%— no pueden permitirse una dieta equilibrada que incluya proteínas como carne o pescado cada dos días. Una carencia que, además de tener un impacto directo en su desarrollo físico y cognitivo, evidencia que la alimentación infantil es cuestión de recursos y organización familiar.

Los niños tienden a preferir sabores intensos, dulces o salados, y texturas muy concretas. Muchos padres terminan atrapados en menús repetitivos mientras cualquier intento de introducir legumbres o verduras termina en conflicto. Por eso, en muchos hogares hay que hacer malabares con los ingredientes, camuflarlos o combinarlos. Exactamente lo que hace Ana Iglesias con su receta de judías pintas.

La receta de judías pintas de Ana Iglesias

Con más de 700.000 seguidores en redes sociales y al frente del proyecto "Una locura de familia", Ana comparte con naturalidad la logística diaria de una familia numerosa; en su caso, 9 niños y el décimo en camino.

Uno de los momentos que más quebraderos de cabeza le provoca, sobre todo en vacaciones, es decidir qué cocinar. Pensar cada día en un menú que satisfaga a nueve niños puede convertirse en una fuente real de estrés. Ella misma reconoce que, en ocasiones, esa presión le genera incluso dolor de cabeza.

Lejos de complicarse con recetas elaboradas o ingredientes sofisticados, ha optado por perfeccionar un plato que nunca falla: sus judías pintas con arroz.

Es una elaboración que, según cuenta, sus hijos devoran hasta dejar el plato limpio. No hay protestas, no hay negociaciones y no hay restos olvidados en el borde del plato.

Ana insiste en que su versión es deliberadamente sencilla. Utiliza judías pintas —habitualmente de bote, para evitar el remojo previo—, arroz y patata como base.

A estos ingredientes añade dos dientes de ajo y un buen chorro de aceite de oliva virgen extra. Nada de verduras visibles ni añadidos que puedan generar rechazo. "No le echo mucha historia porque si no, empiezan con que no les gusta", reconoce.

La clave de su receta no está en el laurel ni en largos tiempos de cocción, sino en un gesto concreto: sofreír la patata con pimentón dulce antes de añadir el resto de ingredientes. Una vez sabidos los trucos, podemos pasar a la receta.

Ingredientes Ingredientes para las judías pintas de Ana 2 botes grandes de judías pintas cocidas (400 g escurridas cada uno aprox.)

1 vaso (200–220 ml) de arroz redondo

2 patatas medianas

2 dientes de ajo

1 cucharadita colmada de pimentón dulce

60–80 ml de aceite de oliva virgen extra

Agua (cantidad suficiente para cubrir y cocer)

Sal al gusto Paso 1 Pica los ajos en una brunoise fina. Paso 2 Calienta el aceite en una olla grande (9 litros) a fuego medio. Paso 3 Añade el ajo picado y sofríelo hasta que esté ligeramente dorado, sin que se queme. Paso 4 Corta las patatas en gajos pequeños, tamaño bocado. Paso 5 Incorpora las patatas a la olla con el ajo casi dorado. Paso 6 Añade el pimentón dulce y sofríe las patatas 2–3 minutos, removiendo constantemente para que el pimentón no se queme. Paso 7 Agrega el vaso de arroz y rehógalo un par de minutos para que tome el color y el sabor del pimentón. Paso 8 Cubre con agua (2–3 litros, según quieras más o menos caldo). Paso 9 Añade una pizca de sal. Paso 10 Incorpora las judías pintas escurridas y enjuagadas. Paso 11 Cuece durante 10 minutos a fuego medio, hasta que el arroz y la patata estén tiernos. Paso 12 Apaga el fuego y deja reposar 5 minutos antes de servir.

Desde el punto de vista nutricional, la combinación de judías pintas y arroz es especialmente interesante. Las legumbres son una fuente excelente de proteína vegetal, fibra, hierro y vitaminas del grupo B.

Al mezclarlas con arroz, se consigue un perfil de aminoácidos más completo, lo que mejora la calidad proteica del plato. La patata aporta hidratos de carbono complejos que proporcionan energía sostenida, mientras que el aceite de oliva virgen extra introduce grasas saludables con efecto cardioprotector.

Además, al tratarse de una receta con pocos ingredientes y sin ultraprocesados, se reduce la exposición a aditivos y exceso de sal. El pimentón dulce no solo cumple una función organoléptica, sino que también contiene antioxidantes naturales.