Isabel Martínez, chef: "El tiramisú perfecto se hace con mascarpone, café y cacao puro y solo 8 minutos de horno"

El tiramisú es uno de los postres más famosos y representativos de la gastronomía italiana. Un clásico que ha trascendido fronteras y que hoy se prepara en prácticamente cualquier país del mundo, como demuestra la versión de la chef Isabel Martínez.

La cocinera ha compartido su receta para lograr el mejor resultado en el programa De la mano del Chef, de SERTV Panamá, donde desgrana paso a paso cómo preparar este postre que nunca falla entre los amantes del dulce.

Isabel Martínez defiende que el tiramisú perfecto parte de ingredientes básicos bien trabajados: mascarpone, café y cacao puro. Para ella, la clave está en batir claras y yemas por separado y en elaborar unas galletas caseras, fundamentales para controlar la calidad y lograr una textura más ligera.

A partir de ahí, la chef prepara una crema de mascarpone con yemas pasteurizadas mediante almíbar caliente, aromatiza el café con licor y monta el postre alternando capas hasta rematarlo con cacao en polvo justo antes de servir.

Ingredientes del tiramisú perfecto de Isabel Martínez Para las galletas 90 g de azúcar

270 g de claras de huevo

Yemas de unos 12 huevos

300 g de harina tamizada

Un ácido para montar las claras (limón) Para la crema de mascarpone Agua

Azúcar

Glucosa

Yemas de huevo

500 g de queso mascarpone

Crema de leche (mínimo 35% de grasa), batida a punto medio Para el café Agua

Azúcar (proporción 2:1 con el agua)

3 cucharaditas de café instantáneo

Licor de amaretto al gusto Para el acabado Cacao en polvo Paso 1 Batir las yemas con el azúcar hasta obtener una mezcla de color crema claro. Paso 2 Montar las claras con unas gotas de limón para dar estabilidad. Paso 3 Incorporar las claras a las yemas con movimientos envolventes. Paso 4 Añadir la harina tamizada poco a poco, a mano y sin batir. Paso 5 Hornear las galletas a 180 ºC hasta que estén doradas. Paso 6 Preparar un almíbar calentando agua, azúcar y glucosa hasta alcanzar 120 ºC. Paso 7 Verter el almíbar caliente en forma de hilo sobre las yemas mientras se baten. Paso 8 Incorporar el queso mascarpone y después la crema de leche batida a punto medio. Paso 9 Preparar el café mezclando agua y azúcar (2:1), el café instantáneo y el amaretto. Paso 10 Montar el tiramisú colocando una base de crema, capas de galletas humedecidas en café y más crema. Paso 11 Alisar la superficie y refrigerar. Paso 12 Justo antes de servir, espolvorear cacao en polvo por encima.

Curiosidades sobre el tiramisú italiano

Si hay un postre de la gastronomía italiana que es reconocido en prácticamente cualquier rincón del planeta, es el tiramisú, un postre cremoso que se elabora con una base de bizcochos bañados en café y cubiertos por una crema de huevos, queso mascarpone y azúcar, y finalmente, una capa de cacao en polvo.

Es posiblemente el postre más famoso de toda Italia y su origen se disputa entre las regiones de Véneto y Friuli-Venezia Giulia, ambas al norte del país. Su nombre, traducido al español, significa "tira de mí" o "levántame", como si se tratase de una "pócima" de energía.

Al contrario de lo que muchos piensan acerca de este postre, la receta es bastante moderna y se sitúa en la segunda mitad del siglo XX, ya que no fue hasta entonces cuando hubo constancia de la existencia de este postre, sobre el que hay varias leyendas.

Más allá de conocer sus orígenes, hay varias curiosidades destacadas sobre el tiramisú, entre las que se encuentran las siguientes: