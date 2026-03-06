Una exposición en el Hotel Thompson o un restaurante con vistas a Barcelona, entre los planes de Magas

Marzo irrumpe con los primeros rayos de sol que anuncian la primavera, invitando a salir a la calle con planes que aprovechan el buen tiempo. Las ciudades despiertan con propuestas frescas para compartir en buena compañía, ya sea con amigos, familia o en pareja.

Una semana más, Magas elige lo mejor: actividades al aire libre que energizan, encuentros culturales que inspiran y opciones gastronómicas que reúnen.

Ideas variadas para disfrutar el cambio de estación en Madrid y más allá, llenando la agenda de momentos luminosos y compartidos.

Una estadía revivificadora

El SHA alicantino. Cedidas

SHA, la clínica de salud integrativa en Alicante, actualiza sus programas con mayor peso médico, diagnósticos ampliados y resultados medibles para una optimización más eficiente.

Los pilares principales son longevidad y prevención, enfocados en el envejecimiento biológico, claridad mental, energía sostenida y control a largo plazo.

Otro eje clave es Detox & Optimal Weight, un reinicio metabólico que aborda control de peso, inflamación, resistencia a la insulina y salud intestinal.

Para agendas exigentes, Performance & Rebalance gestiona estrés, optimiza el sueño, recuperación y rendimiento ejecutivo.

Finalmente, Tailor-made ofrece programas totalmente personalizados y flexibles en duración y contenidos, adaptados a cada perfil.

¿Dónde? Carrer del Verderol, 5, 03581 L'Albir, Alicante

Una ciudad grabada

El hotel Thompson Madrid vuelve a sorprender con la nueva exposición AVE VRBI de Daniel Esteban. Del 5 al 30 de marzo, el lobby se llenará con 12 piezas que fusionan la arquitectura icónica de Roma con aves simbólicas que representan tránsito y memoria.

Las obras forman un calendario personal en el que cada pieza se asocia a un mes, a un rincón concreto de la ciudad y a una especie de ave, jugando con el doble sentido del saludo latino Ave —un saludo latino clásico— Urbi —a la ciudad—, lo que formaría saludar a la ciudad.

El artista trabaja con grabado calcográfico sobre papel, creando contrastes de texturas, colores y estampados. Su mirada contemporánea evita la postal turística idealizada e invita a ir más allá.

Es la segunda colaboración con el hotel, tras los retratos permanentes de la séptima planta; Thompson sigue apostando por creadores que combinan técnica industrial y sensibilidad única para dar vida a sus espacios. Si estás por la zona, el acceso es libre y gratuito.

¿Dónde? Pl. del Carmen, Centro, 28013 Madrid

Música en mosaicos

Exposición en la Opera Gallery. Cedidas

Opera Gallery presenta Pim Pam Pop, una exposición dedicada al pop art, en colaboración con maestros internacionales como Keith Haring, Andy Warhol y otros españoles claves como Pedro Almodóvar, Juan Genovés, Isabel Oliver, Antonio Saura, entre muchos otros.

El nombre está inspirado en la obra icónica Policía y Cultura del Equipo Crónica, donde se consigue visualmente un resumen entre la ironía crítica del pop español frente al franquismo.

La muestra hace una polarización entre el pop español y el internacional, considerándose más intelectual, mordaz e irónico. Nació en los años 60 como una sátira política y cultural de plena dictadura, usando retranca española para subvertir censura con humor y cultura popular.

Se encuentra disponible hasta el 25 de abril en la Semana del Arte de Madrid.

¿Dónde? C. de Serrano, 56 (Salamanca) 28001, Madrid

Un cocktail especial

El Glass Bar por dentro. Cedidas

Estamos viviendo la semana del arte en Madrid y el Glass Bar del Hotel Urban GL prepara un coctel de edición limitada llamado Vértice Rojo. Se inspira en geometría artística, es decir, gin Sipsmith, Aperol de cereza, Amaro Santoni, kumquat y lima, hielo triangular. Disponible hasta el 8 de este mes.

Para acompañar los tragos, hay Bocados by CEBO, un picoteo informal con estrella Michelin de Javier Sanz y Juan Sahuquillo para que la experiencia sea inolvidable. Un hotspot donde se combinan arte, gastronomía y lujo.

Aprovechando el paseo por el hotel, este cuenta con un museo que alberga la colección de Papúa Nueva Guinea más importante que se encuentra en Madrid. Por el lobby, la recepción, el atrio, habitaciones y suites podrás encontrar joyería ritual, máscaras, tótems, figuras ancestrales, entre otros.

¿Dónde? Cra de S. Jerónimo, 34 (Centro) 28014 Madrid

Cena con vistas

Las vistas al restaurante. Cedidas

El Hotel METT Barcelona ofrece lujo y un restaurante privilegiado llamado Albarada, con vistas únicas a la ciudad desde las colinas del Tibidabo. Su gastronomía mediterránea contemporánea, local y sostenible, está dirigida por el chef Rubén Briones.

La carta de temporada reinterpretada desde raíces españolas destaca con platos como lubina salvaje con sofrito y puerros, cordero lento con mojo de menta y arroz de bogavante a la parrilla.

Es un refugio elegante que contrasta con el bullicio urbano, ideal para encontrar paz y disfrute. Su nombre evoca el "albor" (amanecer), simbolizando renovación tranquila con vistas al mar.

¿Dónde? Ctra. de Vallvidrera al Tibidabo, 83-93, Sarrià-Sant Gervasi, 08035 Barcelona