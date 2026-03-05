Eva Matsa, profesora: "La gran mayoría de cosas que se enseñan en el colegio son inútiles para el día a día"

Más de la mitad de los españoles —en torno a un 52 %— percibe que la escuela actual ha empeorado respecto a la de décadas anteriores. Además, según la Encuesta de percepción social de la innovación educativa, elaborada por la Fundación Cotec, un 55 % cree que los estudiantes salen peor preparados.

La desconfianza va más allá de la comparación con el pasado. En torno a un 37 % considera que la calidad del sistema es mala, frente a un 29 % que la ve buena, y muchos ciudadanos señalan además problemas de disciplina, autoridad y motivación en las aulas.

Las críticas también se extienden fuera del aula. Más de la mitad de los jóvenes cree que el colegio no los prepara bien para encontrar trabajo ni para afrontar la vida adulta, una percepción que no procede únicamente de estudiantes y familias, sino que incluso algunos docentes comparten este diagnóstico, como Eva Matsa.

Una percepción distinta con el paso de los años

La percepción sobre la escuela no siempre fue tan escéptica. Durante años, la educación se veía como una vía casi segura de acceso a empleos estables, con un modelo centrado en transmitir contenidos y memorizar en una época en la que la información era limitada y el profesor era la principal fuente de conocimiento.

Con la digitalización, la llegada masiva de internet y los cambios en el mercado laboral, ese equilibrio se ha ido rompiendo, y hoy gran parte de la información está al alcance de un clic, por lo que ya no solo se valora memorizar datos, sino saber usar la información para resolver situaciones.

En España, además, el sistema educativo ha atravesado sucesivas reformas legislativas, cambios curriculares y debates ideológicos que han contribuido a una sensación de inestabilidad.

Profesores y familias han tenido que adaptarse a nuevas metodologías, evaluaciones y marcos normativos con relativa frecuencia y, como consecuencia, cada vez más personas se preguntan si todo aquello que se enseña verdaderamente será efectivo de cara a futuro.

En ese contexto emerge la voz de docentes que cuestionan no solo cómo se enseña, sino qué se enseña, una de ellas Eva Matsa. En sus redes sociales ha señalado algunos contenidos concretos que, a su juicio, ocupan tiempo valioso sin aportar utilidad práctica proporcional.

Su reflexión se centra en los contenidos que se enseñan en matemáticas. A su juicio, existen ejercicios que se enseñan de memoria, como las tablas de multiplicar, que solo sirven para "aprobar el examen y buscar la validación del profesor", sin comprender realmente para qué sirve este ejercicio en la vida cotidiana.

Con el tiempo terminó usando calculadora y, aunque hoy conoce las tablas, sostiene que habría sido más provechoso entender el concepto y sus aplicaciones reales que limitarse a la memorización.

También cuestiona la enseñanza tradicional de la división mediante el esquema de la "cajita", planteando hasta qué punto alguien realiza ese procedimiento en su vida adulta fuera de un examen escolar.

Desde su perspectiva, dedicar muchas horas a dominar mecánicas muy específicas puede restar espacio a aprendizajes más transferibles, como la gestión de dinero, la interpretación de datos o el razonamiento lógico aplicado a situaciones reales.

Otro foco de su crítica son los problemas matemáticos descontextualizados, como los clásicos enunciados de trenes que salen de ciudades lejanas y recorren cientos de kilómetros.

Eva recuerda que este tipo de ejercicios le generaban ansiedad y sensación de irrealidad, porque exigían imaginar escenarios ajenos a su experiencia.

Frente a ello, propone trabajar con contextos cercanos al alumnado, como leer mapas del transporte público de su ciudad, calcular recorridos habituales o interpretar desniveles y distancias en entornos conocidos. A su juicio, el aprendizaje gana sentido cuando el estudiante percibe una conexión clara con su entorno.

Estas opiniones se inscriben en un debate pedagógico más amplio. En primer lugar, los defensores de los métodos clásicos argumentan que la memorización y el entrenamiento repetitivo construyen una base cognitiva necesaria para el pensamiento complejo.

Sin embargo, quienes abogan por enfoques más aplicados sostienen que, en la era digital, lo crucial es saber usar el conocimiento, no solo almacenarlo. La mayoría de los expertos coincide en que no se trata de elegir un extremo u otro, sino de encontrar equilibrios entre conocimientos fundamentales.