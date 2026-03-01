El truco de 'La Ordenatriz' para quitar las manchas de grasa de la ropa en sólo 30 minutos y sin necesidad de frotar

Las manchas de grasa en la ropa son uno de esos accidentes domésticos tan habituales como temidos. Se trata de un rastro que no sólo resulta antiestético, también es bastante difícil de eliminar, incluso tras un lavado convencional. Muchas veces, además, no nos damos cuenta en el momento y se seca, lo que complica todavía más el proceso.

Por ejemplo, ¿a quién no se le ha ensuciado una camisa mientras cocina? Pasa más de lo que quisiéramos y el problema viene cuando metemos esa prenda en la lavadora y al acabar el ciclo y sacarla comprobamos que el lamparón no ha desaparecido.

La decepción es mayor si se trata de una de tus favoritas o la que necesitamos para una reunión, un evento o una cita importante.

'La Ordenatriz' tiene 'tips' tan sencillos como útiles. Sara Fernández

Es normal que la mancha siga ahí, porque el aceite es una sustancia que repele el agua. Por eso, al entrar en contacto con las fibras textiles, se adhiere con facilidad y penetra profundamente en ellas.

Si se trata de tejidos como el algodón o el lino, todavía peor ya que son más porosos y absorbentes. En cambio, en algunos sintéticos puede resbalar al principio, aunque, si no se actúa rápido, acaba fijándose igualmente.

La pregunta del consultorio semanal de 'La Ordenatriz' en Magas va precisamente de eso. "¿Cuál es la mejor manera de quitarlas?", plantea una de las lectoras. Begoña Pérez acude al rescate y responde: "Te voy a dar un tip para todo tipo de grasas, aceite de oliva, de girasol, grasa de bici, salsa de tomate...".

Lo primero es colocar la pieza en una cubeta o similar y cubrir la mancha con jabón blanco. Es importante que sea este producto, porque si usamos un gel de otro color o lavavajillas puede llevarse el color de la tela. No hay que frotar, simplemente extenderlo sobre la superficie a tratar dejando una capa fina.

Los accidentes con el aceite mientras se cocina son habituales. Sara Fernández

A continuación, echamos también bicarbonato por encima y dejamos actuar 30 minutos. Se recomienda poner una alarma para no sobrepasar ese tiempo. De lo contrario, el color de la zona podría verse afectado y, como se suele decir, casi sería peor el remedio que la enfermedad.

Este compuesto absorbe las partículas de grasa y su pH, ligeramente alcalino, mejora la eficacia del jabón porque neutraliza ácidos y ablanda el agua. Algo parecido sucede con el talco o la maicena... No olvides tener siempre un paquete en casa porque es un gran aliado de limpieza.

Transcurrida esa media hora, sólo nos queda meterla en la lavadora. Al sacarla ya podrás comprobar que ha quedado impoluta, así que solamente queda plancharla y volverla a lucir. "Mira qué maravilla", dice 'La Ordenatriz'.