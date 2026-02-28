María José (70), chef: "El truco para un arroz delicioso no es taparlo, es terminar de cocinarlo en el horno, a 220°"

0 votos

Comensales: 4

El arroz forma parte del día a día de millones de cocinas y, al mismo tiempo, de la alta gastronomía. Aunque está presente en recetas humildes, la realidad es que su aparente sencillez engaña: conseguir que quede en su punto exacto, con el grano suelto y el sabor bien integrado, no siempre es tan fácil como parece.

De acuerdo con los cocineros y chefs, el motivo por el que no es fácil hacer un arroz perfecto es que cada detalle cuenta. El tipo de grano, la proporción de caldo, el recipiente o la intensidad del fuego pueden cambiar por completo el resultado final.

En ese universo de trucos y saberes de cocina, algunas voces expertas proponen salirse de lo habitual. Es el caso de María José San Román, chef alicantina con una estrella Michelin, que apuesta por terminar el arroz en el horno a 220 grados para lograr una cocción más uniforme y un resultado especialmente sabroso.

Cómo funciona el horno a la hora de hacer un arroz

María José San Román es una chef, empresaria e investigadora española. Su trabajo se ha centrado en ingredientes culinarios únicos de España que incluyen el azafrán, el aceite de oliva virgen extra, las harinas de las especialidades de pan español y, por supuesto, los arroces.

Su paso estrella, según explica, es el horno. Cuando cocinamos el arroz en una sartén o cazuela sobre el fuego directo, implica una fuente de calor localizada que provoca una cocción desigual.

Mientras la capa inferior está en contacto constante con la fuente de calor y puede sobrecocerse o incluso pegarse, las capas superiores pueden quedarse algo crudas o blandas.

Aquí es donde entra en juego el truco de la chef, cocinarlo en el horno, ya que de esta forma conseguimos una distribución uniforme del calor.

Esto permite que el líquido restante se absorba de forma homogénea, ayudando a que todos los granos alcancen el mismo punto de cocción sin necesidad de remover, lo que también evita que se rompa el grano o que el almidón se libere en exceso.

Además, el horno ayuda a concentrar los sabores. Al estar el arroz en un entorno cerrado y a alta temperatura, los caldos o sofritos con los que se ha cocinado se evaporan lentamente, intensificándose sin que se pierdan por ebullición.

Para este paso, la temperatura recomendada por San Román es de 220 grados, lo suficientemente alta como para crear una ligera caramelización en la superficie sin llegar a secar el arroz.

La receta para un arroz con verduras

La experta ofrece en diferentes plataformas trucos y consejos para hacer un arroz sabroso y perfecto. En este caso, la alicantina se ha centrado en un arroz en paella con verduras para hacer desde casa.

Ingredientes Ingredientes para una paella de setas y verduras Arroz bomba o bombita, 320 g

Aceite de oliva virgen extra, 65 g

Tomate maduro, 200 g

Ñora seca, 1 ud

Azafrán, 0,2 g

Caldo vegetal, 6 veces el volumen de arroz

Judía verde, 150 g

Guisantes, 100 g

Coliflor, 100 g

Setas variadas (por ejemplo, champiñones, portobellos, setas de cardo), 200 g

Sal al gusto Paso 1 Pesamos todos los ingredientes y preparamos la infusión de azafrán con antelación, dejándola reposar en agua tibia durante al menos 4 horas. Paso 2 Calentamos el aceite de oliva virgen extra en una paella amplia, asegurándonos de repartirlo bien por toda la superficie. Podríamos utilizar también una sartén siempre y cuando se pueda meter en el horno. Paso 3 Añadimos el arroz una vez que el aceite esté caliente. Lo removemos ligeramente para que se impregne del aceite sin que llegue a tostarse. Paso 4 Agregamos el sofrito compuesto por tomate rallado y ñora previamente hidratada y triturada. Incorporamos también la infusión de azafrán (atacama), que será el único colorante para nuestro arroz. Paso 5 Vertemos el caldo caliente en una proporción de seis partes de caldo por cada parte de arroz. Paso 6 A continuación, añadimos las verduras: judía verde troceada, guisantes, coliflor en pequeños ramilletes y setas limpias y troceadas al gusto. Rectificamos de sal si es necesario. Paso 7 Cocinamos el arroz a fuego medio-alto durante unos 17 minutos. No removeremos el arroz en ningún momento. Paso 8 Hacia el final de la cocción, observaremos cómo el sofrito comienza a pegarse ligeramente en el fondo de la paella, formándose el característico socarrat. Este proceso debe hacerse con cuidado para evitar que se queme. Paso 9 Como truco final, introducimos la paella en el horno precalentado a 220 °C durante unos 5 minutos, para terminar la cocción y conseguir una textura más homogénea y un arroz suelto. Paso 10 Retiramos del horno y dejamos reposar la paella durante 5 minutos antes de servirla, para que se asienten los sabores y se asiente el grano.

Algunas ideas de caldos para hacer un arroz delicioso

Tal como explica María José San Román, un arroz como este se puede hacer con restos de lo que haya por la nevera y no siempre debe seguir la receta tradicional. Estas son algunas de las opciones a las que podemos recurrir para un caldo original y delicioso.