María Lo, cocinera: "Si queréis que las albóndigas no queden secas, hay que dejar reposar la masa 25 minutos en la nevera"

Una de las recetas más sencillas, tradicionales y sabrosas que se preparan en España son las albóndigas en salsa, una forma perfecta de transformar la carne picada en un plato completo, reconfortante y lleno de matices. Presente en prácticamente todas las cocinas familiares, esta elaboración admite múltiples versiones según la región, los ingredientes disponibles o el estilo de cada cocinero.

A lo largo del tiempo, las albóndigas se han convertido en uno de esos platos que pasan de generación en generación, adaptándose a los gustos actuales sin perder su esencia. Desde las más clásicas en salsa de tomate hasta versiones con almendras, vino o verduras, su versatilidad las mantiene como una apuesta segura tanto para comidas diarias como para ocasiones especiales.

En este contexto se sitúa la propuesta de María Lo, ganadora de la décima edición de MasterChef, que acostumbra a compartir en sus redes sociales recetas elaboradas, detalladas y con un marcado carácter personal. A través de su cuenta de Instagram (@marialomchef10), la cocinera ofrece habitualmente platos que combinan tradición, técnica y pequeños trucos aprendidos a lo largo de su trayectoria.

Su cocina se caracteriza por respetar los sabores clásicos, pero también por atreverse a introducir ingredientes menos habituales en el recetario doméstico. El resultado son platos equilibrados, reconocibles y, al mismo tiempo, sorprendentes.

Un 'mar y montaña' con sello propio

En esta ocasión, María Lo ha sorprendido a sus seguidores con unas albóndigas de cerdo acompañadas de una intensa salsa de sepia, una receta que ella misma define como "un mar y montaña como Dios manda". Una combinación poco habitual, pero que funciona gracias al equilibrio entre la carne, el vino, los frutos secos y el sabor del cefalópodo.

Se trata de una elaboración perfecta tanto para comidas familiares como para una cena especial. Su textura melosa, su aroma y la complejidad de su salsa convierten este plato en una opción muy completa, capaz de satisfacer incluso a los paladares más exigentes.

El contraste entre lo terrestre y lo marino no es nuevo en la gastronomía española, especialmente en zonas costeras. Sin embargo, trasladarlo a un formato tan cotidiano como las albóndigas demuestra cómo la tradición puede reinventarse sin perder identidad.

Además, la receta permite adaptaciones según el gusto personal. Se puede intensificar el sabor del vino, suavizar el toque dulce de las pasas o ajustar la cantidad de sepia, manteniendo siempre la esencia del plato.

Los trucos que marcan la diferencia

Uno de los aspectos más destacados de esta receta es la atención al detalle en cada fase del proceso. Desde el tratamiento previo de los ingredientes hasta los tiempos de reposo, María Lo insiste en que la diferencia entre unas albóndigas correctas y unas excelentes está en el cuidado de cada paso.

El primer gesto clave consiste en hidratar las pasas con vino manzanilla, permitiendo que recuperen su textura y aporten dulzor al conjunto. Este pequeño detalle añade profundidad al sabor final y conecta con la tradición andaluza del uso de vinos generosos en cocina.

A continuación, la cocinera prepara un sofrito base con cebolla, ajo y guanciale, que pocha lentamente hasta casi caramelizar. Este paso, que puede llevar más de veinte minutos, resulta fundamental para conseguir una base aromática intensa.

Según explica la propia María Lo, cocinar previamente estos ingredientes antes de mezclarlos con la carne permite obtener un sabor más redondo. De este modo, se evita que la cebolla quede cruda en el interior y se potencia su dulzor natural.

Una vez incorporadas las almendras picadas y las pasas escurridas, el sofrito se integra con la carne, el huevo, el perejil y las especias. La mezcla debe trabajarse con cuidado, sin amasar en exceso, para no endurecer la textura final.

Las albóndigas, de unos 25 o 30 gramos, se forman de manera uniforme y se dejan reposar en frío durante al menos 25 minutos. Este descanso permite que la masa se compacte y mantenga su forma durante la cocción.

Otro de los trucos de la chef consiste en eliminar el exceso de humedad de la carne con papel absorbente. Una técnica sencilla que facilita el manejo y mejora el resultado final.

Mientras la masa reposa, se limpia y prepara la sepia, separando cuidadosamente sus partes y cortándola en dados pequeños. Este trabajo previo garantiza una cocción homogénea.

Las albóndigas se pasan ligeramente por harina de garbanzo y se sellan en aceite caliente hasta dorarse. Posteriormente, se reservan para terminar su cocción junto a la sepia.

En el mismo aceite, se vuelve a pochar cebolla hasta casi caramelizar, creando una base potente para la salsa. Después, se añade la sepia junto al aceite de ajo y perejil, dejando que tome color.

Una vez incorporadas las albóndigas, se añade el vino manzanilla y el Pedro Ximénez, que aportan aromas y complejidad. Tras evaporar el alcohol, se cubre parcialmente con caldo.

El último tramo se realiza destapado, permitiendo que el líquido reduzca y se concentren los sabores. El resultado es una salsa espesa, brillante y llena de matices.

El conjunto final combina el dulzor de las pasas, la potencia del vino, la suavidad de la carne y el carácter marino de la sepia. Un plato equilibrado que demuestra cómo la cocina tradicional puede seguir evolucionando.