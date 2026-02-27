Belén, sobre cómo llena la nevera con 150 euros al mes: "Hacemos la compra inversa en pareja y siempre nos sobra"

Hacer la compra en España se ha convertido para muchas familias en un auténtico quebradero de cabeza. Y es que, llenar la nevera supone hoy un esfuerzo mucho mayor que hace un año debido al encarecimiento de la cesta de la compra.

Con los precios al alza, completar la compra semanal sin que el presupuesto se dispare exige revisar cada producto y ajustar gastos, una situación que se complica todavía más en los hogares con pareja o hijos, donde estirar cada euro en el supermercado se ha vuelto imprescindible para mantener el equilibrio en la economía doméstica.

Según los últimos datos publicados por la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), la cesta de la compra ha registrado en los últimos meses un incremento medio del 2,5 %, una subida que, al añadirse al encarecimiento acumulado desde 2021, ya rebasa el 35,5 %.

Un repunte sostenido de los precios que ha llevado a muchos españoles y familias a replantear sus hábitos de consumo y a cambiar su forma de hacer la compra para poder ajustar el gasto.

En medio de este contexto económico, surgen fórmulas que ayudan a retomar el control del presupuesto familiar. Entre ellas destaca la llamada compra inversa, una estrategia de ahorro doméstico que cada vez suma más seguidores. Belén, creadora de contenido y firme defensora de este método, sostiene que aplicarlo en su día a día le ha permitido reducir el gasto sin renunciar a comer bien y saludable.

Cómo hacer la compra inversa

Con todo, insiste en que la clave está en organizarse antes de pisar el supermercado y mirar bien lo que ya tenemos por casa. "Para hacer la compra a la inversa, lo primero que hay que hacer es planificar los menús. Puedes sentarte un domingo por la noche con tu familia y organizar todo lo que vais a comer y cenar durante la semana".

"Después, revisamos lo que ya tenemos en casa: despensa, congelador y nevera. Seguidamente aprovechamos esos productos para incluirlos en los menús. Solo entonces hacemos la lista de la compra con lo que realmente necesitamos o se haya agotado", resume.

Además, subraya que organizar la compra de esta manera no solo se nota en el bolsillo, sino también en la cantidad de comida que acaba en la basura. Como ella misma explica: "Así compras solo lo necesario, reduces el desperdicio de comida, ahorras y evitas acumular cosas que no necesitas. Cuando te queda poco de algo, es cuando debes reponerlo y si aún tienes, sigue tirando con eso. Desde que hago este método de ahorro y planificación, todo me va a las mil maravillas", asegura.

También deja claro que la compra inversa no es una fórmula rígida, sino que puede ajustarse a la realidad de cada casa. Lo explica con naturalidad: "Si hay niños, con 150 euros no vas a comer, pero una persona sola con 150 euros al mes puede comer, a no ser que tenga algún problema de alergias o intolerancias por el que tenga que gastar un poco más de dinero", explica Belén. Y es que, como sabe cualquier familia, el presupuesto destinado a la alimentación aumenta considerablemente cuando hay hijos y más menús que organizar a lo largo de la semana.

Aun así, asegura que se puede cuadrar el presupuesto sin dejar de comer bien. Lo cuenta con un ejemplo muy claro: "Mi marido y yo tenemos un presupuesto de 300 euros por mes entre los dos y muchas veces nos sobra. Andamos alrededor de unos 240 euros para comer durante todo el mes y tengo el congelador a rebosar y mucha comida en la nevera", concluye en otro de sus vídeos.

Una fórmula de ahorro que cobra todavía más sentido en un momento en el que la inflación sigue presionando al alza y los precios en los supermercados continúan en niveles récord en España.