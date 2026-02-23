Magamers, el torneo femenino de LoL impulsado por El Español, avanza hacia la final tras unas rápidas 'semis'
Los equipos de League of Legends clasificados para la final que se celebrará en el Mobile World Congress son Chicken Burgir y NGU eSports Blossom.
En la tarde del domingo 22 de febrero, los equipos Chicken Burgir y NGU eSports Blossom se clasificaron para la final de Magamers, el torneo femenino de League of Legends impulsado por EL ESPAÑOL, Magas, Vandal y Crónica Global.
Los dos conjuntos dominaron a los otros dos que se clasificaron para las semifinales al salir victoriosos de los octavos y cuartos de final que se jugaron el sábado.
Los equipos que participaron en las semifinales del torneo que forma parte del Circuito Tormenta, la competición amateur oficial en España de Riot Games y sus juegos LoL, League of Legends: Wild Rift y Valorant, son:
Overtime
Capitán: Pokebichos Jaime#9625
Jugadoras: xCosetta#1295, Sitengopeine#8748, patryuka#6824, AIexya#9731, Little Kiwis#5362, Sylveon ツ#3225, Sitengopene#7955, Tonto Pelao#4699
chicken Burgir
Capitán: Kuromi#9995
Jugadoras: Kuromi€5959, chi chai monchan#9140, Shirαyuki#EUW y origami bird#blue
Staff: Asel#7777
Y el segundo partido de la semifinal pondrá frente a frente a NGU eSports Blossom e Iskud stake:
NGU eSports Blossom
Entrenador: Yocks#3615
Capitán: eQz Mentha#2190
Jugadoras: Til I Forget#2598, Alakamita#7283, 2628#8930, The Steel Shadow#8627, Saritah#5918
Iskud stake
Capitán: Kimu Pew Pew 18#7767
Jugadoras: DarkPrincess#1714, Rawrr#9378, white24#3956, Forty one winks#1855, Leoninha Gostosa#6941
Primera semifinal: OV contra CHIC
Al contrario que las partidas del sábado, por lo general equilibradas, las del domingo fueron vertiginosas y con un claro dominante. Especialmente la que enfrentó a Overtime contra chicken Burgir, en cuya primera ronda llevaban la siguiente combinación:
OV: Ornn, Volibear, Ahri, Caitlyn y Karma
CHIC: Kayle, Qiyana, Ryze, Jhin y Blizcrank
Desde el comienzo, CHIC dominó la partida, que tomó una pendiente imposible de subir para OV cuando en el minuto 14:30, con el marcador ya 1-15 para CHIC, estas realizaron una embestida por la calle central que se saló con una triple para la Qiyana de Takina y colocó el marcador en 1-20. Apenas comenzaba el minuto 19 de partida, esta concluía con una victoria arrolladora de las hamburguesas por 4-30.
Los campeones que escogieron en la segunda ronda fueron:
CHIC: Irelia, Graves, Aurora, Senna y Neeko
OV: Gnar, Amumu, annie, Xayah y Rakan
En la segunda disputa, el dominio de las mujeres de CHIC se reconfirmó. A los 10 minutos, el marcador de asesinatos ya iba 14-2. No tardó mucho más en concluir la partida: en el minuto 16 ya terminó con una masacre de 30-5 en contra de OV.
@magamerslol 🏆 PRIMERAS FINALISTAS 🏆 Chicken Burgir se convierte en el primer equipo finalista del torneo 🔥 ¿Serán las campeonas? 👀 #Magamers #LeagueOfLegends #Esports #Finalistas #Gaming ♬ sonido original - Magamers
Segunda semifinal: NGU contra ISK
El encuentro comenzó antes de lo previsto debido a la rapidez con la que se saldó el anterior enfrentamiento. Pero ni los casters Katarsis y Jackalsito ni los miles de espectadores que pasaron por los canales de Twitch y YouTube de Circuito Tormenta y Magamers tuvieron que esperar demasiado para conocer quién combatiría a CHIC en la final. La primera ronda de NGU contra ISK tuvo esta composición:
NGU: Sett, Vi, Ahri, Yunara y Milio
ISK: Gwen, Amumu, Seraphine, Jinx y Yuumi
Al principio parecía que estábamos ante una partida equilibrada. NGU tenía una ligera ventaja en asesinatos (2-0) y oro (2000 más) en el marcador en torno al noveno minuto, cuando se produjo una lucha intensísima en bot que comenzó con Amumu de ISK lanzándose contra los rivales Milio, que pereció rápido, y Yunara, que fue rápidamente asistida por Vi, a la vez que los contrincantes eran apoyados por Yuumi. Solo esta campeona de ISK y la Yunara de NGU sobrevivieron a la contienda.
Pero las cosas no tardaron en ponerse feas para ISK, que no lograban superar a sus rivales en los enfrentamientos. En torno a los 20 minutos de partida, con el marcador 9-2, NGU sorprendió a ISK en top con una multitudinaria contienda que puso el marcador 11-2, pero que podría haber tenido consecuencias aún mayores para ISK. Al minuto 24 la partida terminaba con 15-3 a favor de NGU.
Estos son los campeones que participaron en la segunda ronda:
NGU: Sion, Wukong, Syndra, Sivir y Nautilus
ISK: Varus, Jarvan IV, Orianna, Xayah y Rakan
El dominio de NGU continuó en la segunda ronda: el marcador de asesinatos de los primeros subía casi minuto a minuto, mientras que ISK se quedaban más y más rezagados. A los 15 minutos, el marcador pintaba un 12-3, momento a partir del cuál ISK comenzó a jugar de manera más pausada, lo que no impidió que NGU se llevara la victoria poco después de los 20 minutos con 22 asesinatos frente a 5.
Final presencial el 4 de marzo
Así, Chicken Burgir y NGU eSports Blossom se verán las caras, literalmente, el 4 de marzo a las 10:00 (hora peninsular española) en el Talent Arena del Mobile World Congress, en un encuentro que se disputará en formato BO5 Fearless Draft (a mejor de cinco, sin repetir campeones entre rondas).
Quienes se alcen con la victoria se llevarán a casa un premio de 2000 euros, pero el otro equipo no se irá con las manos vacías: conseguirán 1000 €, además del alojamiento en Barcelona la noche previa al encuentro.