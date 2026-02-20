De la exposición de Natalia Echeverría a una escapada relajada en Sevilla: los planes de la semana de Magas

El segundo mes del año avanza con fuerza, trayendo planes que destacan entre los últimos coletazos del invierno y siguen el ritmo vibrante de las grandes ciudades españolas. De Madrid a Barcelona y más allá, las propuestas se despliegan con opciones para todos los gustos.

Una semana más, Magas selecciona las mejores ideas, como exposiciones introspectivas, delicias gourmet, planes con historia arquitectónica, escapadas soleadas, danza íntima y coctelería mágica.

Citas que combinan emoción, gastronomía y cultura para llenar la agenda con planes llenos de alma.

Catarsis en cuadros

El despacho de abogados Cremades & Calvo-Sotelo inaugura la exposición artística de Natalia Echeverría, Implosión. El espacio se articula en torno a 16 lienzos en óleo y mixta que indagan en procesos internos de cambio mediante capas superpuestas y pigmentos desplazados.

Las piezas representan transformaciones emocionales silenciosas que dejan rastros sin llegar a estallar, invitando a observar estados aún sin forma visible. La idea es que la materia haga tangible lo emocional sin recurrir a imágenes literales.

La pintora posando junto a sus obras. Cedidas

La virtuosa, nacida en Pamplona en 1990 y afincada entre Madrid y su ciudad natal, regresa después del éxito de Cabezudos Cabezones y Duales (con retratos a Alba Flores, Najwa Nimri, Leticia Dolera o Maggie Civantos) llevando esta catarsis contenida al mundo jurídico.

¿Dónde? C. de Jorge Juan, 30 (Salamanca) 28001 Madrid

Delicias diarias

La familia gastronómica Barbillón se amplía con Del Amo en El Encinar de la Moraleja, un híbrido moderno de ultramarinos que mezcla platos caseros para llevar, mesas informales y despensa gourmet.

La idea es comer bien cada día sin renunciar al sabor, al producto de calidad ni a los caprichos. Sus estanterías reúnen jamones ibéricos, quesos, conservas artesanales, encurtidos y dulces de primer nivel.

Collage de diferentes sectores. Cedidas

En su cocina abierta hierven guisos de cuchara, croquetas y ensaladillas caseras, pero la pieza estrella es el pollo campero marinado 24 horas en mantequilla y hierbas, asado además en Josper para un crujiente inolvidable.

¿Dónde? C. del Camino del Cura,10 (Alcobendas) 28109, Madrid

Historia de Gran Vía

El Círculo de Bellas Artes celebra un siglo de su icónico edificio con una exposición que saca a relucir las obras que vieron la luz durante el concurso de 1919, ganado por Antonio Palacios, mostrando también planos originales, dibujos y fotos inéditas del proceso constructivo.

Destacan las piezas expuestas, poco conocidas por el público, que revelan la complejidad técnica del proyecto y las ambiciones estéticas y culturales que lo impulsaron.

La muestra pone en valor los rasgos más llamativos del edificio: soluciones espaciales atrevidas, volúmenes imponentes y un ornamento dosificado que lo hace inconfundible. Más allá de piedra y vigas, la exposición pinta el Círculo como pulso vivo de la cultura y arquitectura española.

Circulo de las bellas artes. Archivo El Español

Un siglo de debates, estrenos y encuentros creativos en sus salones, que han acogido a escritores, cineastas y pensadores, erigiéndose como testigo y catalizador de nuestra evolución social. Se encuentra en la Sala Goya hasta el 10 de mayo de 2026.

¿Dónde? C. Alcalá, 42 (Centro) 28014 Madrid

Vistas a la Giralda

Otro buen plan para este invierno pasa por Sevilla, concretamente por Aquitania Home Suites: un apartahotel céntrico, ideal para parejas que buscan calma, independencia y todas las comodidades de un piso propio.

Sus estudios, apartamentos y áticos están equipados con cocina, Smart TV, climatización, minibar gratuito y amenities; algunos tienen terraza privada y la azotea compartida ofrece piscina con vistas a la Giralda.

Salon de las habitaciones. Cedidas

Sin duda, el lugar donde alojarse si se busca una escapada lejos del frío: paseos sin prisas por el casco antiguo, terrazas al sol y flamenco en Triana, y al final del día vuelta a un refugio acogedor donde desconectar con Sevilla iluminada desde arriba.

¿Dónde? C/ Martín Villa, 3 (Sevilla) 41003 España

Cuerpos en diálogo

Marcat Dance presenta Afines en el Teatro Fernando de Rojas del Círculo de Bellas Artes de Madrid: una pieza de danza contemporánea de dos bailarines que indaga en la conexión humana a través del movimiento, con una coreografía que desnuda la belleza compleja de las relaciones.

La historia fluye como un par de cuerpos que orbitan sobre un diálogo sin palabras, donde se atraen, se separan y se exploran con intensidad juguetona. Un plan sensorial ideal para quienes quieren dejarse llevar por emociones que resuenan en lo más íntimo.

Mario Bermúdez, intérprete y coreógrafo, resume su intención: "Invitamos al público a reflexionar sobre la belleza y complejidad de las relaciones humanas mientras disfruta de una experiencia visualmente impactante".

En taquilla hoy —viernes 20— y mañana sábado, ambos a las 20:00 horas.

¿Dónde? C. del Marqués de Casa Riera, 2 (Centro) 28014 Madrid

Tragos mágicos en Madrid

Este 24 de febrero, con el propósito de celebrar el Día Mundial del Barman, Papúa Colón prepara un plan de barra especial donde la coctelería magistral de Daniel Regajo emerge como absoluta protagonista, tejiendo un diálogo entre los platos innovadores del chef Wilmar Soto.

La carta se despliega como un viaje por culturas lejanas, destacando desde el vibrante Perro Verde —con pisco 1615, mezcal Ojo de Dios, manzana y un toque picante de jalapeño— hasta el refrescante Papúa Spritz —ligero y a base de St-Germain, limón, hierbabuena, vodka y cava—.

Papua. Cedidas

Todos los preparados son servidos en cristalería fina, con ejecuciones impecables que prescinden de exagerados adornos para priorizar la pureza técnica y el equilibrio perfecto. Una noche redonda que arranca con una cena e invita a prolongar la velada en un maridaje sensorial único, donde la sofisticación de la mixología se vuelve accesible y envolvente.

¿Dónde? Pl. de Colón, 4, Salamanca, 28001 Madrid