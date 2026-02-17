María, madre de tres hijos, sobre su economía familiar: "Les damos 3 € semanales para que compren juguetes"

Las familias con hijos en España han experimentado en los últimos años un importante reto económico con un coste de vida cada vez más elevado, sumado al alto coste de la crianza, la inflación y la escasa subida de los salarios. Dificultades que hacen especialmente difícil llegar bien a fin de mes, a pesar de las ayudas económicas disponibles.

De hecho, criar a un hijo en España hasta su independencia es ya un 62 % más caro que hace dos décadas. De ahí que sean muchas las familias con hijos en la actualidad que se ven cada mes obligadas a hacer auténticos malabares para llegar con su presupuesto a final de mes. Una realidad cada vez más complicada, en la que destacan las estrategias de ahorro y planificación económica que aplican muchas familias.

Y aunque una de las que más atención llama en redes sociales es la planificación de la alimentación semanal para reducir el gasto en la compra, recientemente también ha destacado la planificación económica de una familia neerlandesa en la que son sus hijos los encargados de pagar sus propios juguetes.

Es el caso de María y Pieter, una pareja de 39 y 42 años respectivamente y que tienen 3 hijos. En una entrevista al medio neerlandés JM Ouders, la pareja revelaba que ella trabajaba a tiempo parcial como maestra de primaria y que él dirige una consultora en el sector de la construcción.

Dos trabajos que les permiten tener una economía familiar bastante holgada. Sin embargo, han querido transmitir a sus hijos una educación económica diferente a la habitual, en la que los niños pagan sus juguetes gracias a una paga semanal de 3 euros.

Una decisión que reconocen "puede parecer estricta" pero "aprenden muchísimo". "Si nuestro hijo gasta inmediatamente su paga en cartas de Pokémon y nuestra hija ahorra para algo más grande, aprenderán automáticamente qué es inteligente. Queremos que entiendan que el dinero no es infinito", explican.

Un dinero con el que esta pareja también enseña a sus hijos la importancia de ganárselo. Sin embargo, aunque a veces ayudan con pequeñas tareas de la casa, confiesan que no reciben un dinero extra por eso. "Tienen que entender que hacen tareas porque son parte de la familia. No queremos que lo vinculen todo a recompensas".

Sueldos y gastos mensuales

En lo que respecta a la economía familiar, esta se sostiene con ambos sueldos que suman unos 10.200 euros mensuales netos y que proceden de los 2.200 euros de María y los 8.000 euros que genera la actividad empresarial de Pieter. En cuanto a su fondo de emergencia, ambos disponen de un colchón de 40.000 euros, al que se suma una cartera de inversiones valorada en 25.000 euros.

En lo que respecta a sus gastos mensuales, el presupuesto familiar asciende a unos 6.970 euros repartidos entre la hipoteca (1.850 euros), servicios básicos, seguro médico, impuestos, alimentación, telefonía, ropa, coche, actividades deportivas, regalos, ocio y un ahorro específico para viajes (600 euros al mes). Cantidades a las que se suman unos 1.000 euros que reservan cada mes como ahorro.

María asegura que, aunque Pieter tiene una jornada laboral más extensa y un salario mayor, la elección de dedicar menos horas al trabajo y solo tres días a la semana, en su caso fue intencionada: "quiero tener tiempo para los niños", asegura. Ambos confiesan que sus ingresos "son suficientes para vivir de forma cómoda", aunque siempre procuran "no vivir por encima de sus posibilidades".

Y en lo que respecta a la educación financiera que imparten a sus hijos, esta pareja recomienda enseñarles desde pequeños esa relación con el dinero "no privándolos de todo, sino dándoles opciones. Si ahorran para algo que realmente desean, aprenderán a estar orgullosos de sus decisiones. Eso es más valioso que cualquier juguete nuevo", aseguran.