De un entrenamiento dinámico en Barry's a una cena de San Valentín maridada en el Hyatt, entre los planes de Magas

Febrero se adentra en la mitad del mes con San Valentín a la vuelta de la esquina, el invierno que pide refugio en momentos compartidos y las ciudades que multiplican excusas para celebrar en pareja, en familia o consigo mismo.

Desde Madrid hasta Barcelona, se llena de excusas para compartir momentos, desde entrenamientos que enganchan hasta cenas que prolongan la noche, pasando por arte que invita a la pausa y la reflexión.

Una semana más, Magas cura propuestas para todos los públicos del 12 al 18 de febrero: entrenamientos adictivos en Barry’s, veladas románticas en Madrid y Barcelona, exposiciones gratuitas que exploran deseo y feminidad.

Ideas que mezclan deporte, gastronomía, arte contemporáneo y cultura oriental para ordenar la semana con chispa y accesibilidad en capitales vibrantes.

Entrenamientos con intensidad

Barry’s, ubicado en Madrid y Barcelona, es un lugar para entrenar sin que lo sientas como un 'castigo', sino como una experiencia potente y casi adictiva. Su reto vigente, Find Your Strength, se articula en sesiones de 50 minutos que combinan cardio en cinta y trabajo de fuerza al ritmo de la música.

Pensado para ponerse en forma y adentrarse en el año con energía, el programa está diseñado a medida para elegir entre 12 o 20 clases y no abandonar el propósito inicial. Es ideal para consolidar la rutina en pocas semanas y, de paso, aprovechar los beneficios del club mediante la acumulación de puntos y tarjetas regalo.

Entrenamiento en Barry's. Cedidas

Las sesiones tienen lugar en la Red Room, una sala en penumbra bañada por luces rojas donde el ruido de fuera desaparece y sólo importan la música, las indicaciones del coach y la sensación de esfuerzo compartido.

La marca refuerza la idea de cuidarse como un estilo de vida continuado y no como una misión que se olvida en marzo.

¿Dónde? Calle Velázquez, 47 (Salamanca), 28001, Madrid; Av. de Pau Casals, 4, Planta baja, Sarrià-Sant Gervasi, 08021, Barcelona.

Cena entre copas

Las bodegas Montecillo y el clásico Café Comercial de Madrid se unen para San Valentín con un menú maridado exclusivo. El recorrido gastronómico pasa por platos que juegan entre lo tradicional y versiones más modernas.

Cada paso del menú está pensado expresamente para potenciarse con vinos concretos de la bodega, por ejemplo la sardina encurtida y ahumada, acompañada por un Edición Limitada Garnacha Blanca que equilibra la grasa del pescado y limpia el paladar.

Vino y picoteo. Cedidas

Como principal, el canelón de rabo de toro se reserva para el momento más intenso, en diálogo con el 22 Barricas Gran Reserva 2017, un tinto complejo de gran envejecimiento que envuelve la potencia del plato con taninos pulidos.

La cena funciona como una historia en varias para recordar. El encuentro se da en Café Comercial, con plazas limitadas; las reservas se hacen únicamente en el propio restaurante. El precio para dos personas es de 140 €.

¿Dónde? Av. de Pau Casals, 4, Planta baja, Sarrià-Sant Gervasi, 08021, Barcelona.

Noche de San Valentín

Otra opción para este 14 de febrero la organiza el Hyatt Regency Barcelona Tower con un menú degustación en su restaurante Terrum. El chef Juanjo Martínez firma la experiencia, que arranca con una copa de cava y cierra con un postre final dulce.

Durante la noche desfilan platos para compartir como tartaletas de salmón con aguacate o macarons de foie, antes de los pases principales. El recorrido culmina con vieira marinada, canelón de pularda y corvina a la meunière.

Interiores del Hyatt. Cedidas

El precio parte de 65 € por persona (79 € con maridaje de vinos) y se adapta a opciones vegetarianas o sin gluten. La velada se puede prolongar alojándose en alguna de sus habitaciones o con una fiesta temática que fusiona Carnaval y San Valentín hasta las 6 de la mañana.

¿Dónde? Avinguda de la Granvia de l’Hospitalet, 144, 08907, Barcelona.

Arte femenino en Madrid

El Centro de Arte Dos de Mayo (CA2M) inaugura su temporada 2026 el 14 de febrero con dos exposiciones individuales.

Arquitectura menor de Ester Partegàs, hasta el 14 de junio, repasa tres décadas de su obra en un montaje coproducido con Es Baluard de Palma, mientras Una y otra vez de Dorothy Iannone, hasta el 30 de agosto, marca la primera monográfica de esta artista en España.

Partegàs monta un recorrido circular donde esculturas, dibujos e instalaciones dialogan sin orden cronológico, explorando construcciones que equilibran estabilidad y fragilidad con sensibilidad femenina, más un catálogo con ensayos de Martin Herbert, Pilar Bonet y Michael Taussig.

Dorothy Iannone 'Play It Again', 2007. Grand Paris © Marc Domage Cedidas

Iannone, pionera en visibilizar el deseo femenino, despliega su universo libre en seis secciones que abordan erotismo, vínculos afectivos y censura: pinturas vibrantes, collages, vídeos, esculturas y grabaciones sonoras reivindican una creación apasionada que desafió tabúes desde los años 60.

¿Dónde? Av. de la Constitución, 23, 28931, Móstoles, Madrid.

Exposición gratuita asiática

El Hotel Thompson Madrid celebra el Año Nuevo Chino con Arty Dragon New Year, exposición gratuita de la ilustradora Nimei que transforma el lobby en un viaje a Asia del 9 al 28 de febrero.

La catalana explora una feminidad serena y actual, fusionando tradición lunar con feminismo ligero: figuras relajadas y cuerpos sin tensiones que invitan a bajar revoluciones mediante humor tierno y escenas de pausa cotidiana.

Inauguración de la exposición. Cedidas

Sus cuadros recrean momentos de gozo simple con paletas suaves que sosiegan la vista y reconectan con la calma interior, siguiendo su mantra de 'vivir el presente'.

La propuesta convierte el vestíbulo en un rincón acogedor, donde arte contemporáneo y calendario lunar se encuentran, perfecto para curiosos que pasan por Plaza del Carmen.

¿Dónde? Pl. del Carmen (Centro), 28013, Madrid.

Fiesta de disfraces

El Círculo de Bellas Artes conmemora un siglo de su baile de máscaras más icónico este sábado 14 a partir de las 22:30. El espacio se transforma en un laberinto festivo de fantasía y transgresión bajo el lema Un Carnaval legendario.

Ricardo Cavolo es el artista que firma el cartel protagonista, que conecta mitos pop y divas eternas con la energía actual de la noche madrileña.

Fiesta de las mascaras. Cedidas

Los curadores musicales son El Cuerpo del Disco, quienes seleccionaron un itinerario sonoro eléctrico con ritmos caribeños, Gee Contreras, verbena club, afrolatinos, chochi-queer y sesiones continuas hasta las 06:00 horas.

La fiesta exige un disfraz a la altura y promete un recuerdo que durará semanas. La entrada anticipada tiene un coste de 42,50 €, 50 € y 40 € si eres socio.

¿Dónde? C. Alcalá, 42 (Centro), 28014, Madrid