Los Puche Martínez, familia con 10 hijos: "Gastamos más de 1.500 € en comida y solo tenemos una ayuda anual de 1.200"

Solo un 24 % de los hogares españoles afirma vivir sin dificultades económicas, según la Federación Española de Familias Numerosas. El resto (tres de cada cuatro) reconoce problemas para cubrir sus gastos mensuales.

Detrás de esta realidad se repiten ciertos perfiles: núcleos con hijos a cargo, familias monoparentales lideradas en su mayoría por mujeres, trabajadores con sueldos bajos o contratos precarios y pensionistas con ingresos bajos.

A estos colectivos se suma el de las familias numerosas que, según el último informe de Save the Children, concentran los mayores índices de pobreza laboral del país, con tasas del 35,5 % y 32 % respectivamente. En estos hogares, los gastos esenciales como la vivienda, alimentación o transporte se multiplican, intensificando el impacto de los salarios bajos.

Una situación que refleja bien el caso de la familia Puche Martínez, que en el canal autonómico 'La 7', de la región de Murcia, compartían en cifras reales cuánto supone al mes alimentar a una familia numerosa con diez hijos.

La familia Puche Martínez son un ejemplo claro de cómo incluso con empleo estable, llegar a fin de mes puede convertirse en una carrera de fondo para estas familias. "Tenemos unos 2.000 euros aproximadamente cada uno de salario que hacen unos 4.000 o 4.200 euros al mes". Un dinero con el que cada mes tienen que hacer frente a los gastos fijos como la hipoteca, alimentación o colegio, entre otros.

Pero con diez hijos en casa, la economía doméstica no da tregua: "Al final somos todos los días 12 para desayunar, 12 para comer, 12 para merendar, 12 para cenar. Con lo cual podemos estar en unos 1.500 euros o incluso más solo en comida al mes", aseguran. Una cifra que desborda incluso a hogares con dos sueldos y organización diaria.

En cuanto a las ayudas, la pareja explica que en la Región de Murcia reciben una ayuda anual de 1.200 euros y aplican el bono social eléctrico, el cual permite acceder a un pequeño descuento. Aún así, el margen es estrecho: "Tenemos que organizarnos siendo un poco responsables con lo que tenemos", resumen.

La suya no es una excepción, sino el reflejo de una realidad que afecta a miles de familias en España. Hogares que, aun trabajando, no logran cubrir con holgura sus necesidades básicas. Un escenario en el que las familias numerosas viven ajustando cada euro para llegar, una vez más, al final de mes.