Una noche de flamenco en el Teatro de la Zarzuela y un piano bar en un exclusivo hotel, entre los planes de la semana

Febrero avanza firme en el calendario, con el invierno y la lluvia que ya no sorprenden, pero sigue pidiendo planes que rompan la rutina, llenen las agendas de momentos y conviertan los días grises en oportunidades para reconectar.

Una semana más, Magas selecciona planes que van desde espectáculos sensoriales y cocina fusión hasta archivos fotográficos y domingos en altura. Ideas inspiradoras que ordenan la diaria y sacuden con cultura, gastronomía y música en vivo.

Noche flamenca

El revolucionario espectáculo Muerta de amor llega al Teatro de la Zarzuela los días 5, 6, 7 y 8 de febrero. Se trata de una obra creada, protagonizada y coreografiada por el artista Manuel Liñán, que explora los sentimientos en todas sus formas a través de un viaje físico, emocional y sensorial.

Inspirado en la copla y el bolero, supera géneros y etiquetas con 12 intérpretes en escena que construyen atmósferas de seducción, imaginación y carnalidad. La trama se articula como una reflexión sobre cómo el amor influye en el baile y las relaciones humanas.

En vivo de la obra. Cedidas

La propuesta se completa con el impactante vestuario de Ernesto Artillo, música en vivo, la cantaora invitada Mara Rey y el diseño sonoro de Víctor Guadiana, combinando tradición flamenca e innovación contemporánea.

Tras su estreno en 2024, ha agotado entradas en distintas ciudades y acumula numerosos reconocimientos, consolidándose como una obra imprescindible del flamenco actual.

¿Dónde? C. de Jovellanos, 4 (Centro), 28014 Madrid

Sabor asiático

Usuzukuri de toro. Cedidas

Robata se consolida como uno de los asiáticos de referencia en Madrid y Barcelona, tras conquistar los paladares más exigentes. Su cocina combina clásicos nipones con guiños mediterráneos y americanos.

Entorno urbano y sofisticado con cocina a la vista centrada en la robata —la brasa japonesa al carbón— y productos de máxima calidad. Ofrece una cuidada selección de vinos nacionales e internacionales, amplia variedad de sakes y cócteles creativos.

La carta, diseñada por la chef Fabiola Lairet, está pensada para compartir y se centra en fusiones sutiles sin perder la esencia de Japón.

Destacan los nuevos gunkan —hamachi, wagyu con trufa y toro con huevo—, el usuzukuri de toro de corte ultra fino, y entrantes como gambas rojas a la parrilla.

¿Dónde? C. de Puigcerdà, 4, Salamanca, 28001 Madrid y Carrer d'Enric Granados, 55, Eixample, 08008 Barcelona

Bar musical

Interiores del bar. Cedidas

UMusic Hotel Madrid convierte al público en protagonista con su Piano Bar ubicado en la segunda planta, abriendo micrófonos para que los asistentes canten en vivo junto a los músicos del local. De esta manera transforma las veladas en momentos espontáneos y compartidos.

Está abierto por las mañanas de 8:30 a 11:00 horas, durante desayunos; por las noches de 20:30 a 23:30 horas, de domingo a jueves; y entre las 21:00 y la medianoche, viernes y sábados.

La gastronomía corre a cargo del chef David Correa, quien reinventa la tradición española con toques contemporáneos, tapas de autor y cócteles diseñados en colaboración con Museo Chicote.

Su espacio cálido y escenográfico, con el piano como corazón, resulta ideal para comidas diurnas relajadas o veladas vibrantes de música en directo.

¿Dónde? C. de la Paz, 11 (Centro), 28012 Madrid

Domingos en la Gran Vía

La Cabaña de Invierno de El Jardín de Diana presenta su brunch alpino con cava ilimitado para disfrutar con vistas privilegiadas a Gran Vía. Un plan exclusivo todos los domingos de 12.30 a 15.30 h.

Arranca con pan tostado, bollería francesa recién horneada, embutidos y quesos nacionales, seguido de clásicos como huevos benedictinos con salmón y aguacate o la versión veggie: huevos Florentine con espinacas.

Carta del brunch. Cedidas

Destaca la novedad más demandada: croissant de secreto ibérico con col china encurtida, escarola, alioli de jalapeños y miel, para cerrar con tarta de tres leches melosa y la copa que acompaña toda la experiencia.

¿Dónde? Gran Vía, 31, Planta 10 (Centro), 28013 Madrid

Un archivo histórico

El Museo del Prado inaugura El Prado multiplicado: la fotografía como memoria compartida, su primera gran exposición dedicada exclusivamente a la fotografía.

Reúne 44 instantáneas seleccionadas de un archivo de 10.000, desde las primeras expuestas en 1899 hasta obras de fotógrafos clave como Juan Laurent, José Lacoste y Anderson.

Muestra la evolución del museo a través de mobiliario antiguo, calefacción de época y transformaciones en espacios icónicos como la Galería Central o la sala de Murillo, incluyendo la difusión temprana de La rendición de Breda de Velázquez.

Abierta hasta el 5 de abril de 2026 en la Sala 60 del Edificio Villanueva.

¿Dónde? Paseo del Prado, s/n, 28014, Madrid