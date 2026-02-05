Nuria, fundadora de 3 empresas: "Cobro el sueldo mínimo para poder pagar a mi equipo, en España no hay facilidades"

Mientras el número de jóvenes emprendedores en España sigue cayendo y el empleo público alcanza cifras históricas, reflejando una realidad clara en la que para muchos jóvenes emprender ha dejado de ser una opción viable en nuestro país. Aun así, hay quienes aceptan el desafío y optan por el emprendimiento.

Es el caso de Nuria Robleño, que con solo 24 años ha fundado tres empresas con sello propio y cargadas de personalidad: 'Para eso estamos', 'Always Open' y 'Apetito'. Una agencia creativa, una charcutería moderna y una cafetería pensada como punto de reencuentro para deportistas. Así las define su creadora, que hace unos meses compartía su historia en el pódcast de Tómatelo con vino.

Nuria Robleño representa a esa minoría de jóvenes españoles que ha decidido lanzarse al emprendimiento en un entorno poco favorable. Su camino no ha sido fácil, pero tampoco improvisado. "Cuando creé la primera empresa lo compaginaba con otro trabajo y cuando estaba de freelance vivía bastante bien porque no tenía trabajadores como ahora", reconoce.

Entonces, "todo lo que generaba era para mí y ahí fue cuando pude ahorrar un poco para dejar dinero en el resto de proyectos", explica. Un crecimiento en sus empresas que ha ido acompañado de decisiones estratégicas y colaboración por parte de sus socias: "El resto de proyectos los he hecho con socios que al final son socios capitalistas y ponen dinero. Entre todos hacemos nuestra hucha", explica.

Un camino en el que confiesa que siempre ha contado con sus propios recursos económicos: "Nunca he tenido que pedir dinero pero siempre he ido con mi trabajo y con los recursos mínimos. A mí no me han podido dejar dinero, ojalá, porque me parece una suerte".

Sin embargo, no todo ha sido crecimiento y éxito. Nuria desmonta una de las grandes creencias sobre el emprendimiento en España: "Mucha gente piensa que cuando tienes tres empresas tienes que estar montada en el dólar y la realidad, es que es cuando más pobre soy. Al final tienes que meter dinero en los proyectos", asegura.

"Yo antes de freelance os aseguro que vivía mucho mejor y ahora estoy 24 horas trabajando y con el sueldo mínimo para poder pagar a la gente, para sacar adelante el proyecto y para que en el futuro consiga, a lo mejor, vivir mejor que a lo que hubiera llegado yo sola", reconoce. Una realidad que asegura al principio se traduce en "muchas horas y poco dinero".

Emprender en España

Para esta joven empresaria, el contexto español no es precisamente amable con quienes deciden emprender. "En España es muy complejo emprender. Algo que no entiendo es que las personas que más trabajamos, más pobres somos por decirlo de alguna manera", reflexiona.

Aunque reconoce que "no puedo decir pobre", asegura que vive "con lo mínimo en estos momentos". La razón es clara: "Hay 18 personas y antes tienen que cobrar esas personas y después yo. Hay meses en los que la primera que no cobro soy yo misma".

La fundadora de tres empresas, Nuria Robleño, sobre emprender en España

Más allá del esfuerzo personal, lo que a esta empresaria le resulta más frustrante es la falta de facilidades en los primeros años de emprendimiento: "No entiendo por qué desde el principio en España hay que pagar un montón de cosas. Yo creo que en los primeros años, en los que tú estás dando empleo, tiene que haber más facilidades", remata.

Una realidad en la que el emprendimiento sigue siendo posible, como demuestra Nuria Robleño, aunque con condiciones exigentes: carga fiscal desde el primer día, falta de apoyo inicial y necesidad de asumir riesgos con recursos propios. Una realidad que, lejos de ser excepcional, define el día a día de buena parte del emprendimiento en España.