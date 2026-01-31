Teresa es la mujer más longeva de España, tiene 112 años y un hijo de 93: "En todas las comidas toma una copa de vino"

La brecha de longevidad entre géneros es una realidad demográfica global confirmada por la ciencia y las estadísticas: las mujeres viven sistemáticamente más que los hombres. En España, los datos del Ministerio de Sanidad situaban ya en 2020 la esperanza de vida femenina en los 85 años, superando en más de un lustro a la masculina.

Esta tendencia se cristaliza en las casi 14.000 mujeres centenarias que, según el Instituto Nacional de Estadística (INE), residen hoy en nuestro país. Sin embargo, entre esta multitud de historias de supervivencia destaca una por encima de todas: la de Teresa Fernández.

A sus 112 años y 117 días, esta leonesa no es solo una cifra más en las estadísticas, sino que ha sido validada oficialmente por la organización LongeviQuest como la persona viva más longeva de España, la décima de Europa y está en el puesto 50 de entre las más longevas del mundo. No tiene ningún secreto, pero sí algún pequeño ritual, como el vino.

La décima mujer más longeva de Europa

En Zambroncinos del Páramo, una localidad española perteneciente al municipio de Zotes del Páramo, en la provincia de León, vive Teresa Fernández Casado, la mujer que hoy simboliza la longevidad en España. Su historia, validada recientemente por la entidad internacional LongeviQuest, la sitúa como la persona viva más longeva del país.

A sus 112 años, Teresa continúa en la misma casa en la que nació el 29 de julio de 1913, un hogar que ha visto pasar guerras, cambios sociales, emigraciones, avances tecnológicos y, sobre todo, generaciones de su propia familia: la leonesa tuvo siete hijos, seis de ellos están vivos, y dos tienen 92 y 93 años.

De hecho, su hijo Ángel, con 93 años, también tiene su propio récord: es el español de mayor edad que aún tiene a su madre. Además, Teresa tiene once nietos, nueve biznietos y dos tataranietos.

El reconocimiento oficial le llegó con una carta enviada directamente a sus hijos, en la que la organización comunicaba la verificación de su edad y el carácter retroactivo del título, efectivo desde el 11 de noviembre, día en que falleció Angelina Torres Vallbona, quien hasta entonces compartía con ella la cota más alta de longevidad en España.

Con este aval, Teresa no solo lidera el ranking nacional, sino que se sitúa entre las diez personas más longevas de Europa y en el puesto número cincuenta del mundo, según los registros que actualiza LongeviQuest.

Sus hijos describen a Teresa como una mujer de pueblo, muy querida por todos los vecinos. Su hija Manuela recuerda cómo durante décadas su madre ha sido una especie de archivo viviente para Zambroncinos, la persona a la que todos acudían cuando necesitaban confirmar una fecha o algún detalle extraviado en la memoria colectiva.

Teresa Fernández Casado.

El paso del tiempo ha sido generoso con ella en lo físico. Aseguran sus hijos que se encuentra bien, que come con apetito y duerme "estupendamente". Le gusta el vino, un pequeño ritual que no ha querido abandonar y que forma parte de su vida cotidiana: una copa en las comidas y, en los días especiales, un brindis con un chupito de hierbas.

Esa costumbre, repetida con naturalidad, ha acabado convirtiéndose en uno de los detalles más comentados de su longevidad. Teresa apenas toma medicación y, de hecho, cuando hace dos años ingresó en el hospital, los médicos no pudieron localizar un historial clínico porque "no lo encontraron".

La longevidad y el vino

No es la primera vez que se asocia el vino con la longevidad, y que una persona centenaria lo toma con frecuencia. De hecho, esta costumbre es algo que ya descubrió el periodista Dan Buettner.

Buettner investigó y viajó a las zonas "azules", aquellas que tienen más centenarios del mundo, afirmando que beber entre una y dos copas de vino tinto al día puede tener efectos sorprendentes en la longevidad.

En muchos de estos lugares, es habitual el consumo diario de vino tinto. Según Buettner, el vino tinto, al ser una bebida rica en polifenoles, actúa como un potente antioxidante que ayuda a eliminar los radicales libres del cuerpo, reduciendo el riesgo de enfermedades crónicas.

Si bien el vino tinto es ligeramente más saludable que el blanco, el vino de color más claro generalmente tiene menos calorías, y cuando se consume con moderación, puede tener beneficios para el corazón.

El vino tinto es conocido por su alto contenido de resveratrol, un compuesto que tiene propiedades antiinflamatorias y antioxidantes. Este compuesto ha sido vinculado a una serie de beneficios para la salud, como la reducción de la inflamación, la protección cardiovascular y la mejora de la salud cerebral.

Según diversos estudios, el consumo moderado de vino tinto puede reducir el riesgo de enfermedades cardiovasculares, uno de los principales factores de mortalidad en todo el mundo. En particular, el vino tinto aumenta el colesterol HDL (el colesterol "bueno") y disminuye el LDL (colesterol "malo"), lo que favorece la circulación sanguínea y protege los vasos sanguíneos.

Además, se ha demostrado que el resveratrol ayuda a prevenir la formación de coágulos sanguíneos y mejora la flexibilidad de los vasos sanguíneos, lo que a su vez puede reducir el riesgo de sufrir un ataque cardíaco o un accidente cerebrovascular.

Sin embargo, esto no quiere decir que beber una copa de vino —y mucho menos en exceso— te ayudará a vivir más años. Es crucial moderar el consumo, ya que el alcohol es perjudicial y no existe una cantidad completamente segura.

La recomendación general para un consumo moderado es hasta una copa al día para mujeres y dos para hombres, pero las personas con predisposición genética, enfermedades hepáticas o ciertos tipos de cáncer deben evitarlo por completo.