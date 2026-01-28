Carla Soldevilla, chef: "Si no sabes cocinar, el guiso más delicioso se hace tan solo con 2 chorizos y 2 patatas"

Carla Soldevilla, chef y su receta de patatas con chorizo a la riojana.

A veces los platos más importantes de una vida no se aprenden en un gran restaurante ni con un gran maestro al lado. Simplemente, llegan cuando uno se va de casa por primera vez, con una cocina prestada, una nevera medio vacía y la urgencia de aprender a espabilarse.

Eso es lo que les pasa a muchos estudiantes cuando cambian de ciudad. Entre clases, trabajos y pisos compartidos, la comida se convierte en un problema diario. Y ahí es donde aparecen los guisos sencillos, baratos y reconfortantes que acaban marcando época.

Es el caso de la chef Carla Soldevilla. Con más de 272 mil seguidores, está al frente del canal de cocina @chefnials, muy popular por recrear las recetas más populares de su abuela. Y las patatas a la riojana no podía faltar en su repertorio.

"Fue el primer guiso que aprendí a hacer cuando me fui a estudiar cocina con 17 años. Durante un tiempo las comí varias veces por semana. Eran exactamente todo lo que necesitaba: fáciles, buenísimas y baratas", asegura la cocinera.

Con los años, como suele pasar, la receta ha ido mejorando. Ahora me quedan bastante más ricas que entonces, aunque la esencia sigue siendo la misma. Un plato humilde que demuestra que no hace falta complicarse para comer bien.

Este tipo de guisos además de alimentar, también cuentan una historia. Las patatas a la riojana, además, son un ejemplo perfecto de cocina popular bien pensada. Pocos ingredientes, todos reconocibles y una técnica sencilla que marca la diferencia en el resultado final.

Un guiso fácil y rico

Cuando uno empieza en la cocina suele buscar recetas espectaculares. Pero es en los platos sencillos donde de verdad se aprende. Aquí no hay dónde esconderse: o el guiso está bueno o no lo está.

Este es uno de esos platos que te obligan a entender el producto. A elegir un buen chorizo. A saber cuándo el pimentón está a punto de quemarse. A comprender por qué una patata no se corta igual que una zanahoria.

Con el tiempo descubres que hay dos o tres decisiones clave que lo cambian todo. Y que, si las respetas, el resto casi se hace solo.

También es un plato muy agradecido. No necesita técnicas raras ni utensilios especiales. Basta una olla, un cuchillo y un poco de paciencia. Media hora después, tienes comida para hoy y para mañana.

Por eso es tan buen plato de estudiante. Y por eso sigue funcionando igual de bien cuando ya no cocinas por necesidad, sino por placer.

Dos claves que cambian todo

La primera clave es el chorizo. Aquí no hay atajos. Conviene usar uno bueno, de los que solo llevan carne, pimentón, sal, ajo y tripa de cerdo.

El chorizo no solo aporta sabor, también da color y estructura al guiso. Si es mediocre, el plato se queda en algo plano. Si es bueno, levanta todo lo demás.

La segunda clave es la carne de pimiento choricero. Es un ingrediente humilde, poco vistoso, pero fundamental. Aporta profundidad, redondea el sabor y hace que el caldo tenga ese punto serio de guiso de verdad.

Luego está la técnica de las patatas, que es casi una pequeña lección de química doméstica. No se cortan en rodajas limpias. Se "chascan": se corta hasta la mitad con el cuchillo y el resto se arranca.

Ese gesto hace que la patata suelte más almidón durante la cocción. Y gracias a eso el caldo se espesa de forma natural, sin harinas ni trucos. El resto es respetar los tiempos y no tener prisa. Como casi siempre en los guisos.