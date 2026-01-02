Desde un zoológico inmersivo en Madrid a la exposición de Joan Miró en Barcelona: los mejores planes de Magas

Llegó enero, con el año nuevo que arranca entre decoración navideña, promesas frescas para el 2026 y agendas que se rellenan de planes para sacudir la rutina posfestiva. Las celebraciones dan paso a experiencias que reconfortan el invierno, desde el disfrute de helados artesanales en Tenerife hasta exposiciones que desentierran historias del metro en Madrid.

En Magas se seleccionan laspropuestas estrella de la semana para un mes que despierta. Actividades que incluyen las luces inmersivas de Brilla Zoo en Getafe y el gran circo Wonderland con el Grinch en Valencia.

Delicia helada en la isla

MYKA, la cadena de yogures griegos que arrasa en redes, desembarca en Tenerife tras su estreno en Madrid en 2023, donde se convirtió en tendencia hasta expandir locales por ciudades peninsulares como Barcelona, Valencia o Málaga. Ahora, conquista las Islas Canarias con su primer punto en el archipiélago.

Sus helados auténticos, elaborados diariamente en obrador propio con kéfir y sin aditivos se personalizan con más de veinte toppings de alta repostería. Esto permite más de ocho mil combinaciones, desde clásicos como baklava con chocolate fundido hasta audaces mezclas como el pistacho o la naranja amarga, entre otros.

El interior de la nueva tienda. Cedidas

Esta heladería pionera ofrece un rincón artesanal, saludable e instagrameable, perfecto para una pausa tras la playa o el trabajo, compartiendo caprichos únicos en un diseño que evoca las islas griegas.

¿Dónde? Av. Siam, 3 Terraza, 39B, 38670 Adeje, Santa Cruz de Tenerife

El viaje de Miró

Quedan dos meses para visitar Miró y los Estados Unidos, una muestra que ilustra el diálogo transatlántico entre Joan Miró y figuras esenciales del siglo XX. Entre ellas destacan Louise Bourgeois, Helen Frankenthaler o Jackson Pollock.​

La exposición reúne más de 130 obras de colecciones americanas, europeas y de la propia Fundació Joan Miró. Revela cómo el catalán y contemporáneos como Lee Krasner, Arshile Gorky o Mark Rothko se influyeron recíprocamente entre la abstracción y la gestualidad.

Se centra en las retrospectivas neoyorquinas de 1941 y 1959 y también incluye las siete visitas del artista entre 1947 y 1968 en viajes clave que fusionaron su surrealismo onírico con el expresionismo de la Escuela de Nueva York.​

Los comisarios son Marko Daniel, Matthew Gale, Dolors Rodríguez Roig y Elsa Smithgall. Coorganizada con The Phillips Collection, despliega pinturas, esculturas y dibujos icónicos. Perfecta para redescubrir su legado en Barcelona hasta el 22 de febrero de 2026

¿Dónde? Parc de Montjuïc, s/n, Sants-Montjuïc, 08038 Barcelona, España

Noches en el zoológico

El 4 de enero es el último día para visitar Brilla Zoo. Un espectáculo nocturno inmersivo que transforma el entorno en un bosque luminoso con más de 100 esculturas LED de animales gigantes como elefantes, pandas, jirafas altivas y criaturas míticas como unicornios o fénix.

Este paseo guiado, de unos 40 minutos, atraviesa 14 estaciones interactivas. Combina proyecciones hipnóticas sobre un lago con efectos sensoriales como sonidos ambientales y aromas naturales, creando una experiencia multisensorial ideal.

Brilla Madrid Zoo 2024. Europa Press

Más allá del deslumbrante montaje visual, la propuesta integra mensajes educativos sobre la conservación de especies en peligro y el equilibrio ecológico, convirtiendo el entretenimiento en una reflexión sobre la vida de la fauna global, perfecta para visitantes de todas las edades.

¿Dónde? Parque de la Alhóndiga - Avenida de la Libertad, 28905, Getafe, Madrid

Show de temporada

El Gran Circo Wonderland celebra su 20º aniversario en Valencia con El Grinch y los cuentos de Navidad. Un espectáculo navideño que cobra vida bajo la carpa con personajes entrañables como elfos traviesos, renos imponentes, el bondadoso Papá Noel y un Grinch dispuesto a sabotear la festividad.

Más allá de la trama cautivadora, la cita despliega números circenses de élite: acrobacias aéreas vertiginosas, malabarismos impecables, un clown interactivo que arranca carcajadas y efectos luminosos con pirotecnia que envuelven al público en pura magia.

Con más de medio siglo de trayectoria en España, esta edición eleva el listón con brillo y emoción, a través de un espectáculo de 90 minutos ideal para familias que se encuentren cerca del centro valenciano.

¿Dónde? Av. Pío Baroja, 46035 València, Valencia

Historias del subsuelo

El pasado 5 de diciembre se estrenó la exposición Metro Cómic en La Nave de Motores de Metro de Madrid. Un retrato de la transformación que tuvo el transporte desde sus orígenes hasta la actualidad caricaturizado en historieta.

Este recorrido establece un fascinante vínculo entre el noveno arte y el transporte público, posicionando a este último como escenario principal de viñetas cargadas de humor, sátira y reflexión social. Se nutre de aportaciones de autores nacionales que retratan la movida madrileña e internacionales que lo comparan con líneas icónicas como las de París o Nueva York.

El centro cultural complementa esta visión gráfica con proyectos como Metrografías. Relatos de Metro, la energía y Madrid. Una exhibición divulgativa que desentraña los inicios del metro a principios del siglo XX y su dependencia crucial de la electricidad para impulsar la modernización urbana.

Ubicada en un espacio industrial rehabilitado de 1923 cerca de Pacífico, la visita resulta ideal para planes culturales accesibles. Tiene entrada gratuita sin reserva previa hasta completar aforo, en horarios diurnos que permiten explorar el museo cómodamente.

¿Dónde? C. de Valderribas, 49, Retiro, 28007 Madrid