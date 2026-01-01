Cristina, notaria, sobre comprar una vivienda: "Si eres menor de 35 y ganas menos de 30.000 €, hay ventajas fiscales"

Los jóvenes en España se ven obligados a recorrer un largo camino antes de poder independizarse: años de formación, la búsqueda a menudo frustrante de un empleo estable, la dificultad de ahorrar y finalmente, enfrentarse al reto casi imposible de independizarse.

Un caso que, en el contexto actual de crisis inmobiliaria y sueldos bajos, se vuelve cada vez más complejo. No solo por las dificultades del mercado laboral, sino también por un encarecimiento de los inmuebles que, en los últimos tres años, ha superado el 12 %.

Esta situación explica por qué, según los últimos datos de Eurostat, los jóvenes españoles no abandonan el hogar familiar hasta pasados los 30 años. Cuatro más que la media europea. Precisamente por eso, en España existen diferentes ayudas dirigidas a este colectivo, especialmente afectado por el bloqueo del mercado inmobiliario.

Una de las más relevantes es la relacionada con los impuestos a la hora de comprar una vivienda siendo menor de 35 años, para quienes hay establecidas deducciones y bonificaciones específicas.

Entre las principales ventajas fiscales destaca la reducción del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales (ITP), que es el tributo más importante al que deben hacer frente los compradores jóvenes de vivienda de segunda mano. Este impuesto varía según la comunidad autónoma y su descuento aplicado puede oscilar entre el 4 % e incluso el 11 %, en función de la región en la que se adquiera el inmueble.

Requisitos para solicitarla

Una de las dudas más frecuentes entre los jóvenes interesados en comprar vivienda es si tienen derecho a algún tipo de bonificación fiscal adicional, especialmente en función de la edad y los ingresos. Cristina Clemente, notaria, lo explica con claridad en uno de sus vídeos en YouTube, donde responde a preguntas reales de ciudadanos. Entre ellas, la de una joven de 25 años que le plantea si tendría derecho a esa bonificación y qué documentación debe aportar para formalizar la compra.

Cristina lo deja claro: "La mayor parte de comunidades autónomas sí que se potencia esa reducción de impuestos para que los jóvenes, que bastante difícil lo tienen ya, puedan acceder a la compra de una vivienda reduciendo el impuesto".

Pone como ejemplo la Comunidad Valenciana, donde se establecen requisitos concretos: "Aquí en la Comunidad Valenciana se exige que seas menor de 25 años. Pero sí que lo que se pide es que sea primera vivienda habitual y en función del valor de esa vivienda, si es superior o inferior a los 180.000 euros estaríamos hablando de bajar del 10% al 8% o al 6 %".

Pero no todo depende de la edad: en muchas comunidades también influye lo que se gana. "Habría que ver después en el resto de comunidades autónomas si tienen el segundo requisito: no superar unos niveles en renta. Esto es importante tenerlo en cuenta porque hay personas que sí cumplen con la edad y sí va a ser su primera vivienda habitual, pero sí superan los 30.000 euros en renta y en ese caso no podrían aprovecharse de esa bonificación en nuestro tipo impositivo de transmisiones patrimoniales".

Y lanza un aviso importante que pasa desapercibido con frecuencia: " hay que solicitarlo expresamente en la escritura de compraventa. Si yo en la escritura de compraventa no recojo esa solicitud de que me quiero aplicar la reducción, después no se me puede aplicar".

También aclara que estas bonificaciones no son exclusivas de los menores de 35 años: "Tienes derecho a esa reducción porque eres menor de 35 años pero también hay otros casos como en los supuestos de familia numerosa, monoparental o en situaciones de concurrencia de una causa de discapacidad...".

Documentación necesaria

En cuanto a la documentación necesaria, Cristina Clemente insiste en que no hay diferencias por ser joven: "Es exactamente igual que cualquier otra persona", señala. Eso sí, hay una excepción importante si la compra se hace con hipoteca.

"Si fuera financiado por un préstamo hipotecario desde hace seis años no podéis ir a notaría y firmar vuestra escritura de compraventa y préstamo porque la ley entendió que para reforzar el asesoramiento de ese consumidor, hay que venir antes a notaría a formalizar un acta", explica. Es lo que se conoce como acta de transparencia material, un trámite gratuito y obligatorio.

La notaria Cristina Clemente sobre la compra de viviendas para menores de 35

"Tiene por objeto que el notario le explique a ese prestatario cuáles son las condiciones financieras y no financieras que tiene convenidas con el préstamo", añade. A partir de ahí, buena parte del papeleo corre por cuenta de la notaría: "Toda la documentación relativa a cuál es el estado de cargas del inmueble, eso se ocupa la notaría de solicitarlo con una nota simple. Comprobar cómo está en el catastro, también es la notaría la que obtiene la certificación catastral", detalla.

Incluso se encargan del cambio de nombre en el catastro y de verificar que la vivienda esté al día con el IBI. Pero hay una excepción importante: "Hay otra carga que afecta al inmueble y que tenéis que ser vosotros o el vendedor quienes nos lo tenéis que aportar que es el certificado de deuda de la comunidad de propietarios", advierte. Y no es un detalle menor: "Es muy importante estar al corriente de todos estos gastos porque estas cargas la ley las considera preferentes incluso a esa hipoteca que pudieras firmar a continuación".

De hecho, una deuda pendiente puede frustrar toda la operación. "Si nosotros en ese momento hacemos una consulta y hay algún impago, eso es suficiente para que ese banco decida no firmar porque esa deuda por ejemplo por IBI es preferente a la hipoteca que ellos firman", señala.

Y para cerrar, Cristina repasa los últimos documentos que pueden pedirse: "El certificado de eficiencia energética, dependiendo de que compres a un promotor o a una persona física sería o no necesario que aportaras esa licencia municipal de ocupación y el resto de documentos exactamente los mismos que cualquier escritura de compra", concluye.