Isabel, dueña de un catering desde hace 45 años: "El precio por persona en Nochevieja ha subido a 60 € y la demanda es mayor"

En Nochevieja (ni en el resto de festivos) ya no se cocina como antes. Cada vez más hogares en España optan por encargar la cena completa o parte del menú a empresas de catering.

Una decisión que ahorra tiempo, reduce el estrés y permite centrarse en lo esencial: despedir el año alrededor de la mesa. Pero esa comodidad tiene un precio que este 2025 ha vuelto a subir.

Las empresas del sector afrontan una campaña navideña marcada por el encarecimiento de las materias primas, la energía y el transporte. El resultado es una subida generalizada de los menús de Nochevieja que, aun así, no ha frenado la demanda. Al contrario, los pedidos vuelven a crecer, especialmente en las grandes ciudades.

En España operan alrededor de 15.000 empresas de catering y, para muchas de ellas, el 31 de diciembre es el día clave del año. Las cocinas trabajan a pleno rendimiento desde primera hora, con encargos que se repiten temporada tras temporada y otros que se adaptan a nuevos hábitos de consumo.

Isabel Maestre, dueña de uno de los catering más reconocidos del país, lleva 45 años en el negocio, por lo que lo conoce como pocos esta tendencia al alza. Ella misma lo cuenta en el programa televisivo Espejo Público.

Nochevieja sin fogones

La tendencia es clara: menos horas cocinando en casa y más platos listos para calentar y servir. En los últimos 20 años, el consumo de platos preparados ha aumentado más de un 500%, con picos muy marcados en fechas como Nochevieja. Hoy, la cena de fin de año ya no implica pasar días entre cazuelas.

Sin embargo, este cambio de hábitos coincide con un contexto económico complejo. El precio de los alimentos básicos ha seguido subiendo y eso se refleja en los presupuestos. Azúcar, harinas, aceites, carnes y pescados acumulan incrementos que, en algunos casos, superan el 30% respecto a años anteriores.

Las empresas de catering reconocen que han tenido que repercutir parte de ese aumento en el precio final. De media, los menús de Nochevieja han subido entre un 8% y un 12% en el último año. Una cena que antes rondaba los 30 euros por persona se sitúa ahora fácilmente en los 50 o 60 euros.

Aun así, los márgenes no crecen al mismo ritmo. Aunque muchos negocios aseguran que la subida de precios no compensa del todo el incremento de costes y que han optado por reducir beneficios para no perder clientes, otros han visto cómo la demanda sigue al alza. Pero el objetivo es el mismo: mantener la fidelidad de quienes repiten cada diciembre.

Catering en la mesa. iStock

Los menús más demandados siguen apostando por platos clásicos que funcionan bien en grandes cantidades: pulardas rellenas, solomillos, carrilleras, cremas de marisco y bandejas de aperitivos variados. Son elaboraciones pensadas para recalentar sin perder calidad, un factor clave para la noche más larga del año.

Consumo a medida

Más allá del precio, lo que ha cambiado es la forma de consumir catering en Nochevieja. Ya no se encarga necesariamente la cena completa. Muchas familias optan por un modelo mixto: aperitivos o segundo plato a domicilio y el resto preparado en casa.

Esa flexibilidad explica parte del éxito del sector. El catering se ha convertido en un apoyo puntual, no en un sustituto total. Permite llegar a todo sin renunciar a celebrar, especialmente en hogares donde se reúnen muchas personas o donde el tiempo escasea.

La logística también juega a favor. Bandejas listas para horno, envases aptos para microondas y raciones calculadas al detalle facilitan el servicio y reducen imprevistos. En Nochevieja, cuando todo va contrarreloj, esa tranquilidad se paga.

Pese a la subida de precios, las empresas del sector encaran el cierre del año con optimismo. Los pedidos superan los del ejercicio anterior y confirman una tendencia que parece consolidada. La comida preparada ya no es una solución de emergencia, sino una forma organizada y consciente de celebrar.

En la última noche del año, muchos hogares han decidido colgar el delantal. Aunque la cena cueste un poco más, el tiempo ganado y la ausencia de complicaciones siguen siendo, para muchos, la mejor inversión para empezar el nuevo año.