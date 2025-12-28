¿Calcetines grisáceos? 'La Ordenatriz' revela cómo blanquearlos para que queden totalmente como nuevos

Es un problema tan común que muchas de vosotras veréis el cielo abierto cuando conozcáis la solución. Es normal que las prendas blancas se vayan oscureciendo con el tiempo y adquiriendo ese color grisáceo tan feo que hace que nos den ganas de tirarlas a la basura.

¡Stop! Primero, porque esa acción no es muy ecológica que digamos, y segundo, porque tiene remedio. Entre la ropa, la que más se ve afectada por este problema son los calcetines, y si son de los niños, aún peor. Suelen andar descalzos por el suelo con ellos y cuando se los quitan están hechos una pena.

Los echas a la lavadora y salen con muchísimos restos que, generalmente, no desaparecen del todo aunque hayamos frotado previamente el tejido o aplicado un quitamanchas específico. Una vez que la suciedad se ha metido en las fibras, cuesta sacarla...

Los calcetines blancos se manchan con facilidad. iStock

Si a esto le añadimos el paso del tiempo y las pelotillas que suelen formarse por el desgaste y la fricción, la cosa adquiere tintes dramáticos. Por eso, la pregunta de esta semana del consultorio de 'La Ordenatriz' tiene que ver con esto.

¿Cómo devolverles el tono original y que queden (casi) como nuevos? Parece tarea difícil, pero no lo es. Begoña Pérez da unas sencillas pautas para lograrlo. Solamente necesitaremos cuatro cosas, un poco de paciencia y algo de tiempo. Empezaremos por quitarle todas esas bolitas que estropean visualmente el calcetín y hacen que parezca viejo.

Nada de cuchillas de afeitar, porque pueden dañar el tejido, lo mejor es recurrir a una de esas máquinas especiales para este cometido. Si aún no tienes una en casa, es una buena inversión porque ayudará a rejuvenecer jerséis, abrigos, chaquetas, vestidos de punto... ¡Pídesela a los Reyes!

Una vez que hayamos logrado hacer desaparecer todas las pelotillas de la prenda, la untamos con cualquier jabón líquido blanco, ya sea de manos o de lavado a máquina. Debe quedar bien impregnado. A continuación, vertimos sobre él —obviamente dentro de un barreño— agua caliente, que esté a 40 o 50 grados aproximadamente.

Lo que buscamos es una reacción química que se produce cuando echamos a cucharadas percarbonato de sodio —un blanqueador de venta en droguerías y grandes superficies que ayuda a disolver la suciedad—. Es importante que apliquemos esta sustancia, especialmente en los talones, punteras y plantas, que son las que más grisáceas suelen estar.

Enseguida verás cómo salen unas burbujitas que prueban que la mezcla ya está trabajando. Tenemos que dejar actuar sobre dos o tres horas y finalmente lo metemos en la lavadora, preferiblemente en una bolsita específica para ello. Cuando termine el ciclo normal y los saques, comprobarás que los calcetines vuelven a ser blancos.