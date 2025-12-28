Ángel Illescas, floricultor, sobre cómo mantener la flor de Pascua roja todo el año: "Tienes que usar una caja"

Las flores de Pascua vuelven cada invierno a los hogares como un emblema de la Navidad, llenando salones y escaparates con sus intensos tonos rojos. Aunque suelen comprarse como plantas de temporada, lo cierto es que pueden mantenerse bonitas todo el año si se conocen bien sus necesidades y se respetan sus ritmos naturales.

Precisamente por eso, lejos de ser un simple adorno festivo, la poinsettia es una planta exigente que responde con fuerza cuando recibe los cuidados adecuados y, sobre todo, cuando se reproducen las condiciones de luz que tendría en su entorno original. Entre los métodos más efectivos que recomiendan los viveros hay uno tan sencillo como meterla en una caja.

Según explica el experto Ángel Illescas, meter la flor de Pascua en una caja a partir de las 17:00 o 18:00 horas permite proporcionarle la oscuridad total que necesita para activar su fotoperíodo, un proceso natural imprescindible para que sus brácteas recuperen o mantengan el característico tono rojo.

El truco de los viveros para las flores de Pascua

Para entender cómo funciona el truco de la caja, es esencial entender las condiciones de la flor de Pascua. Es originaria de regiones tropicales y subtropicales de México y América Central. En su hábitat natural, crece como un arbusto o pequeño árbol en zonas cálidas con temperaturas moderadas y abundante luz solar indirecta.

Estas áreas ofrecen un equilibrio perfecto entre humedad y períodos de luz y sombra que permiten que las hojas, llamadas brácteas, adquieran su característico color rojo brillante. En este entorno, la flor de Pascua depende de la duración del día y la noche para regular su ciclo de coloración, pues es una planta de "día corto".

Dicho en otras palabras, para que sus hojas se vuelvan rojas, necesita noches largas e ininterrumpidas durante varias semanas. Según los expertos, la flor de Pascua necesita un período de oscuridad total de al menos 12 a 14 horas diarias durante unas 6 a 8 semanas para que sus brácteas cambien de color o conserven su tono.

Cuando la flor de Pascua es cultivada o trasladada fuera de su hábitat natural, requiere cuidados específicos para mantener su salud y promover su coloración, por ello, el truco de la caja lo que busca es imitar estas condiciones naturales de luz y oscuridad para inducir y mantener la coloración roja de las brácteas.

Por todos estos motivos, el truco de los expertos como Ángel es cubrir la planta cada día a partir de las 17:00 o 18:00 horas, asegurando que quede completamente en oscuridad, sin ninguna fuente de luz artificial que pueda interrumpir el proceso. Para esto, se puede usar una caja de cartón, un cubo opaco o un armario donde la planta quede protegida de la luz.

Es fundamental que la oscuridad sea total porque incluso una mínima exposición a la luz puede interrumpir el proceso de formación de pigmentos, conocido como antocianinas, que son responsables del color rojo. Durante el día, la planta debe volver a exponerse a la luz por unas 8 horas, para mantener un equilibrio entre fotosíntesis y pigmentación.

Este truco replica el delicado equilibrio de condiciones que la planta necesita para prosperar y desarrollarse como lo haría en su hábitat natural; sin embargo, es fundamental tener paciencia, según los viveros, ya que dentro de la flor de Pascua existen muchas variedades: tempranas, medias y tardías.

"Dependiendo de la variedad que tengáis, hará el fotoperiodo antes o después", explica Ángel Illescas en su vídeo de TikTok. "Vosotros tenéis que seguir tapándola desde las 18:00 h de la tarde hasta las 8 de la mañana, hasta que veáis indicios", indica.

Al combinar este método con riego adecuado, temperaturas controladas y luz indirecta durante el día, es posible disfrutar de una planta vibrante y saludable por más tiempo.