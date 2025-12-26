El nuevo 'rooftop' de moda en Madrid y un exclusivo refugio en la montaña, entre los mejores planes de Magas

Llegó finales de diciembre, con el año que se despide entre luces navideñas, cenas compartidas y el eco de promesas para el 2026 que se asoman. Las agendas sobrepasan celebraciones que invitan a momentos inolvidables, mientras el invierno aprieta con su frío pero también con su calidez festiva.

En Magas se seleccionan las mejores propuestas de la semana: exposiciones, gastronomía y escapadas que rompen la rutina, todo listo para ciudades vibrantes como Madrid, Barcelona o Málaga.

Una terraza panorámica

Makáá, el nuevo rooftop de moda, con las mejores vistas a la ciudad. Disfruta de una ubicación privilegiada en el Hotel Thompson Madrid, cerca de la Puerta del Sol. El Grupo Lamucca es el encargado de esta nueva inauguración que sorprende con una cocina especializada en brasas mediterráneas.

Para la velada de Nochevieja habrá una celebración con tres menús especiales para degustar desde las alturas. El precio es de 350 € para los adultos y 150 € para los niños e incluye un plato principal con opciones que van desde ostras, solomillo Wellington hasta jamón ibérico maridado con vinos de excelente calidad.

Las vistas de Makáá. Cedidas

Cuenta con una propuesta vegana a base de alcachofas trufadas, menestra invernal, ideal para quienes buscan sabores vegetales sin perder la esencia del fuego. La propuesta infantil se adapta a un paladar juvenil con opciones como croquetas, langostinos o solomillo con patatas, por un coste de 75 €.

La noche no acaba ahí, tras la cena tendrá lugar el cotillón con barra libre hasta las 03:00 horas con la opción de continuar en el Jacks Bar con música en directo y coctelería para alargar el brindis por el 2026.

¿Dónde? Pl. del Carmen (Centro), 28013 Madrid

Chalet alpino privado

El destino ideal para una escapada invernal es La Borda del Pi, un exclusivo refugio en la montaña Vall de Montaup, Andorra. A casi 1.900 metros de altura, entre bosques nevados que aseguran silencio y privacidad, perfecto para escapadas íntimas.

El espacio está recubierto por la esencia de las bordas andorranas tradicionales —casas de piedra pirenaicas de pastores—, pero con interiores amplios y comodidades modernas. Es así como también cuenta con una propuesta gastronómica basada en cocina de montaña de temporada para disfrutar de largas comidas junto a la chimenea.

La chimenea de la casa. Cedidas

La estancia se completa con excursiones sobre la nieve, catas de productos del valle, tardes de juegos o lectura al fuego, y rituales de bienestar que aseguran calma familiar sin renunciar a placeres personales.

¿Dónde? Carretera de Montaup, km 5.5, AD100 Canillo, Principat d'Andorra

En la costa

El restaurante marbellí, que es la sensación en la Costa del Sol, se llama Frou Frou. Un glamouroso espacio situado frente al mar, que cuenta con una cocina de temporada inspirada en las rivieras europeas.

Los platos más halagados de la carta son los camarones con stracciatella al curry rojo, carpaccio de pulpo y paccheri con cordero y feta ahumada, todos preparados con productos frescos del Mediterráneo.

La terraza del restaurante. Cedidas

Un restaurante que fusiona sus espectaculares hits culinarios con una selección de quesos, cócteles y música. Durante el día, la terraza invita a almuerzos eternos; al caer la noche, se transforma en un escenario ideal para cenas especiales.

Su ubicación y diseño lo convierten en un lugar relajado que prioriza la calidad y la desconexión total bajo el sol andaluz.

¿Dónde? Edificio Sevilla, Av. Playas del Duque, Local 8, Nueva Andalucía, 29660 Marbella, Málaga

Muestra de esculturas vivas

El artista surcoreano Shinuk Suh inaugura su primera exposición individual en España bajo el nombre de The Engineering of Comfort. Está disponible en el espacio SOLO CSV en colaboración con el Movimiento 37 hasta el 21 de febrero, ¡Gratis!

Para entender la propuesta, hay que partir de su idea central: el confort como forma sutil de control. Así, sus esculturas replican una coreografía corporal involuntaria, dictada por los mecanismos sociales.

La exhibición reúne innovadoras instalaciones cinéticas que reproducen gestos mínimos como por ejemplo brazos que tiemblan, motores que suspiran o movimientos suspendidos.

La obra 'Hey, It's me!'. Cedidas

Entre las obras presentes figuran piezas como Biometric Syndrome (2021), Hey, It is me! (2021), Modified Duration (2021) y The Faultless Body #6 (2021), que fragmentan el cuerpo humano y las conecta con máquinas o aparatos.

El recorrido culmina con The Engineering of the Unconscious (2025), una instalación inmersiva de luces y acrílicos translúcidos que alude al momento en el que la repetición se convierte en hábito y el hábito en norma.

¿Dónde? Cta. de San Vicente, 36 (Moncloa - Aravaca), 28008 Madrid

Escapada blanca

Con la llegada de la temporada invernal y las bajas temperaturas las montañas se llenan de copos blancos. Sierra Nevada es el destino ideal para una salida. No es necesario subirse arriba de una tabla para disfrutar, hay diversas actividades como raquetas de nieve y paseos en trineo.

Para aquellos que les guste los deportes, el lugar cuenta con más de 100 km de pistas abiertas. Entre las opciones que ofrece, se puede practicar esquí alpino y snowboard en largas pasarelas con snowpark incluido, para todos los niveles.

El après-ski que se prepara en la montaña es único, bares, pubs y restaurantes con terrazas albergan el ambiente festivo de la música en vivo y las copas que se extienden hasta la noche. Los locales más demandados son el Soho, Pub Jaleo y Aprés Ski Monachil.

Los planes familiares también tienen lugar, hay raquetas de nieve en rutas guiadas por valles glaciares, paseos en motonieve con vistas panorámicas, patinaje sobre hielo, bici esquí y trineos de perros. Una aventura diferente adaptada a todos los gustos.

¿Dónde? 18193 Monachil, Granada

Último brindis

Si aún no tienes planes para Nochevieja, el restaurante Bloom prepara un festejo inolvidable para dar la bienvenida al 2026, con una velada que se extiende desde las 20:00 hasta las 04:00 horas llena de sorpresas que elevan la celebración.

La experiencia arranca con una cena de gala y un menú especial cuidadosamente diseñado, mientras un show temático te sumerge en la magia que está por llegar.

A las 12:00 en punto, el brindis tradicional con uvas de la suerte da paso al cotillón premium, manteniendo la emoción al máximo.

El clímax llega con la Masquerade Party hasta la madrugada, donde todos deben lucir su mejor antifaz para disfrutar de una atmósfera misteriosa y sofisticada, ideal para fotos memorables y bailes sin fin.

¿Dónde? C. de Alberto Aguilera, 54 (Chamberí), 28015 Madrid

Un paraíso gastronómico

El Barrio de las Letras recibe a Chic by Rosi, el séptimo restaurante del grupo. Se trata de un espacio culinario que mezcla espectáculo visual y experiencia gourmet, con techos de nubes rosas, cuarzos de aire místico, serpientes y frutas prohibidas que evocan un edén contemporáneo.

Su menú es principalmente de comida mediterránea con guiños asiáticos. Cuenta con icónicos platos de la firma como el Wagyu y falso risotto trufado, Katsu Sando Chic y Oblea Dubai. Por otro lado, las patatas bravas tampoco defraudan, ganando el premio a las Mejores de España 2025.

Para maridar, las bebidas van a juego con el tono del local. Los clásicos son el Jaguar de Rosi y el Manzana con Pecado. Para aquellos que prefieren algo sin alcohol pero igual de sabroso, el Cielo del Edén es el perfecto con té butterfly, lima y violeta que cambia de color con la luz.

¿Dónde? C. de Cádiz, 7, A (Centro), 28012 Madrid