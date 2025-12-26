María, experta en finanzas: "Para ahorrar en tu hipoteca hasta 90.000 €, necesitas el acortamiento inteligente"

Las hipotecas siguen siendo uno de los préstamos más solicitados en España cada año. De hecho, registraron un notable repunte en 2024, a pesar del encarecimiento sostenido de la vivienda. El impulso de ayudas públicas y la escalada de los precios del alquiler han contribuido a que esta fórmula de acceso a la vivienda siga creciendo en los últimos años.

Sin embargo, la rentabilidad real de una hipoteca depende de muchos factores que van desde el tipo de interés y el plazo del préstamo, hasta la situación financiera del titular o las alternativas de inversión que tenga a su alcance.

En este sentido, reducir el plazo total y aumentar el ahorro asociado no solo pasa por hacer amortizaciones anticipadas. También puede lograrse con una estrategia financiera adecuada, tal y como explica la experta en finanzas María (@maria.finanzas.con.calma en TikTok) en uno de sus vídeos compartidos.

María plantea en su vídeo tres estrategias concretas para reducir el peso de la hipoteca de forma eficaz y una de ellas, asegura que conseguir reducir la hipoteca incluso a la mitad a través del acortamiento inteligente.

Para explicar estas tres estrategias, la experta toma como ejemplo un préstamo de 230.000 euros a 30 años con un interés del 3 %. La primera de ellas, es la amortización parcial de tiempo, una opción clásica pero efectiva: "Irás adelantando dinero al banco para reducir el número de cuotas. Un ejemplo: 5.000 euros al año durante los cinco primeros años. Te ahorrarías 27.791 euros y cuatro años de hipoteca".

La segunda es la amortización parcial de cuota, enfocada en rebajar la presión mensual: "Reducirás el importe de tu cuota mensual y, haciendo lo mismo que en el ejemplo anterior, te ahorrarías 11.512 euros, aunque no reducirías años del préstamo".

Pero es la tercera estrategia la que María considera más eficaz: el acortamiento inteligente de hipoteca o sistema de ahorro paralelo. "Aportando 400 euros al mes a un producto de ahorro e inversión, gracias al tiempo y al interés compuesto, podrás quitarte la hipoteca en la mitad de tiempo, ahorrándote más de 90.000 euros y 15 años", explica.

Y añade una ventaja clave: "No te descapitalizas y sigues siendo tú el dueño de tu dinero. Si te surge un imprevisto durante ese tiempo, podrías hacer uso de tu dinero y no tener que endeudarte", concluye.

Amortizar o invertir: qué es mejor

Elegir entre amortizar parte de la hipoteca o destinar ese dinero a inversión no es solo una cuestión matemática: también influye tu situación personal, tus objetivos y cómo gestionas tu dinero. Para tomar una decisión informada, conviene tener en cuenta tres factores clave.

El tipo de interés de tu hipoteca: si estás pagando un interés alto (por encima del 4-5 %), amortizar puede ser una forma segura de ahorrar intereses y reducir el coste total del préstamo. En cambio, si tu hipoteca tiene un tipo muy bajo (por debajo del 2-3 %), puede ser más rentable dejar que ese dinero trabaje por ti en productos financieros con mayor rendimiento potencial.

si estás pagando un interés alto (por encima del 4-5 %), amortizar puede ser una forma segura de ahorrar intereses y reducir el coste total del préstamo. En cambio, si tu hipoteca tiene un tipo muy bajo (por debajo del 2-3 %), puede ser más rentable dejar que ese dinero trabaje por ti en productos financieros con mayor rendimiento potencial. El momento del préstamo en el que te encuentras: con el sistema de amortización francés, se pagan más intereses al principio que al final. Por eso, amortizar durante los primeros años del préstamo tiene mucho más impacto en el ahorro total que hacerlo cuando ya se ha superado la mitad del plazo.

con el sistema de amortización francés, se pagan más intereses al principio que al final. Por eso, amortizar durante los primeros años del préstamo tiene mucho más impacto en el ahorro total que hacerlo cuando ya se ha superado la mitad del plazo. Tu perfil como inversor: si prefieres la seguridad y te incomoda asumir riesgos, amortizar será la opción más tranquila y predecible. En cambio, si tienes un perfil más joven, tolerante al riesgo o con conocimientos financieros, invertir puede ayudarte a construir patrimonio a largo plazo, incluso mientras mantienes tu hipoteca.

En definitiva, no existe una única respuesta, ya que la elección de amortizar o invertir dependerá de las circunstancias de cada persona, del tipo de hipoteca, de los objetivos financieros a medio y largo plazo. Lo importante es analizar cada opción con perspectiva.

Como recuerda la experta, conocer bien tus números y tener una estrategia clara puede marcar una diferencia de decenas de miles de euros. Ya sea acortando años de hipoteca o haciendo crecer tus ahorros, lo esencial es tomar decisiones conscientes y adaptadas a cada realidad.