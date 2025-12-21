Una experta en finanzas, sobre alquilar piso en 2026: "Te darán hasta 2.500 € para ayudarte con el alquiler"

El alquiler en España sigue encareciéndose año tras año. La combinación de una demanda cada vez más alta y una oferta de viviendas cada vez más reducida, está provocando que los precios no dejen de subir. Según datos de Fotocasa, el coste medio del alquiler ya alcanza en muchos sitios de España los 14,50 euros por metro cuadrado.

Un precio que en ciudades como Madrid o Cataluña supera ya los 21 euros por metro cuadrado, convirtiéndose en las más caras. En el lado contrario, Extremadura y Castilla-La Mancha se mantienen como las comunidades más asequibles.

Este aumento generalizado tanto en los precios del alquiler como en los de compraventa de vivienda está dificultando seriamente el acceso a la vivienda, especialmente entre los jóvenes. Muchos se ven obligados a compartir piso o a retrasar su independencia, permaneciendo en casa de sus padres más allá de los 30 años por no poder asumir los costes de una vivienda por cuenta propia.

Es en este contexto cuando ayudas públicas como el Bono Joven del alquiler o las convocatorias regionales pueden suponer un importante alivio para miles de españoles. Una de ellas ha sido recientemente explicada por la experta en finanzas Eli Defferary en uno de sus vídeos.

"Te darán hasta 2.500 euros para ayudarte con el alquiler. Se abre un nuevo programa de ayudas en determinadas provincias", advertía a través de TikTok.

"Te darán esta cantidad para ayudarte con el alquiler. Así que envíale este vídeo a todo el que esté pagando un alquiler, porque abre un nuevo programa de ayudas en determinadas provincias.

Entre los requisitos principales de esta ayuda destacan: tener un contrato de alquiler vigente, estar empadronado en la vivienda, contar con ingresos anuales de entre 4.200 y 25.200 euros (ampliables en casos de familias numerosas o víctimas de terrorismo) y que la renta mensual no supere los 550 euros en capitales y municipios relevantes (500 euros en el resto).

La ayuda en este caso está dirigida a personas que residan en Castilla y León y no puede solicitarse si se es propietario de otra vivienda. Además, es compatible con el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) y con la Renta Garantizada de Ciudadanía, aunque no se puede combinar con otras ayudas al alquiler, salvo con el Bono Joven del Gobierno de España.

Eli Defferary recuerda que la solicitud podrá presentarse a través del portal oficial de vivienda de la comunidad autónoma y el plazo estará abierto hasta el 30 de enero de 2026, haciéndose el pago en un único abono.

Una oportunidad para aliviar y dar un pequeño respiro a todas aquellas personas que ya sufren la creciente presión económica del alquiler, en un momento especialmente complicado para acceder a una vivienda en España.

Otras ayudas activas

Además del Bono Joven o programas generales como el que acaba de activar Castilla y León, muchas comunidades autónomas mantienen ayudas específicas dirigidas a personas en situación de vulnerabilidad. No todas las ayudas son iguales ni están disponibles para todos los perfiles, por lo que conviene revisar bien los requisitos de cada convocatoria.

Para saber cuándo salen en tu comunidad, es clave seguir tres vías oficiales: el boletín autonómico, la web del departamento de vivienda correspondiente y los boletines de suscripción de la propia administración. La mayoría de regiones suelen publicar sus convocatorias entre finales de año y los primeros meses del siguiente, por lo que conviene revisar la información desde enero de 2026.

Entre las ayudas actualmente activas destacan las de Canarias, donde pueden cubrir hasta el 100 % del alquiler, llegando incluso a los 900 euros, con una ayuda adicional de 200 euros al mes para gastos de suministros, seguros o conexión a Internet.

También siguen abiertas convocatorias en Cantabria, con ayudas de hasta 700 euros mensuales y en Galicia, donde se ofrece el Bono de alquiler social para personas en riesgo de exclusión, con un plazo abierto hasta el 30 de noviembre de 2026.

En la Comunidad de Madrid, existe un programa específico que cubre hasta el 50 % del alquiler, con un tope de 900 euros en el caso de arrendar un inmueble y 450 euros para aquellos que opten por una habitación, para jóvenes, mayores de 65 años y familias vulnerables.