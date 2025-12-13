Patricia, conductora de autobús: "Cobras 2.000 € pero cuando empiezas solo te dan de alta tres horas"

Ser conductora de autobús en España cada vez es una opción más habitual entre las mujeres, aunque la realidad laboral del sector sigue arrastrando desigualdades. En España, cerca de 20.000 mujeres disponen del permiso de conducción de autobús (permiso D), pero solo el 17 % de quienes trabajan profesionalmente al volante son mujeres, según datos de Infojobs. Una presencia creciente, pero todavía minoritaria en este sector.

Patricia, conductora de autobús, conoce bien las luces y sombras del sector, como explica ella misma en uno de sus vídeos compartidos en TikTok. "Pues el sueldo es algo relativo. Seguramente te llegue alguno y te diga que cobran 2.000 euros. Sí, muchos cobran 2.000 euros, lo cobran los que tienen antigüedad en la empresa, los que tienen un buen convenio".

Reconoce que hay empresas donde se puede superar esa cifra, pero lanza una advertencia: "No es sacarte el carnet, empezar en una empresa y empezar a ganar 2.000 euros, ¡Ojalá!".

Lo más habitual al comenzar es acceder a trabajos "discrecionales", como rutas escolares, centros de día o excursiones. "Aquí es donde nosotras por desgracia vamos con ventaja porque como venimos de otros sectores laborales donde hay mucha diferencia salarial entre unas cosas y otras mientras que aquí cobra lo mismo un conductor que una conductora". Sin embargo, aclara que la verdadera desigualdad está en otro punto: las horas de alta en la Seguridad Social.

"Yo estaba en una empresa cuando empecé y estaba dada de alta tres horas", recuerda. "Todas las mujeres que estábamos dadas de alta en esta empresa, estábamos unas tres horas, más o menos unos 500 euros a turno partido (hora y media por la mañana y hora y media por la tarde en un centro de día)". En paralelo, los hombres accedían a jornadas completas: "A los hombres, les tenían para hacer largo recorrido, 8 horas (1500 euros más dietas)".

El reparto desigual de turnos no solo afecta al sueldo, también limita las oportunidades de permanencia en el sector explica. "Cuando dejas de tener profesionales con experiencia y tienes que empezar a contratar profesionales sin experiencia, les empiezas a meter los contratos de 3 horas y no muchos están dispuestos a ganar 500 euros", asegura.

Esa precariedad empuja a muchos a abandonar: "A lo mejor un chaval de 24 años que no ha trabajado nunca en su vida, que no tiene responsabilidades, que está en casa de sus padres y tal pues le viene muy bien. Pero a lo mejor un padre de familia que ha gastado unos 1.000 euros en sacarse el carnet y que tampoco quiere hacer largo recorrido porque no quiere salir de España, pues a lo mejor se queda trabajando en la obra o en el supermercado porque va a ganar más que las tres horas que te dan de alta en la empresa".

Patricia se considera afortunada por haber accedido a una buena empresa, pero subraya que no es lo habitual: " Hay gente que tiene suerte y entran directamente en empresas grandes como la mía y bien, pero en la gran mayoría las empresas son muy piratas y te pagan de aquella manera"