El Estatuto de Trabajadoras lo confirma: "Si te toca trabajar un festivo que no te engañen, debes cobrar un 75% más"

Cada año se repite la misma escena que miles de personas sufren: deben trabajar en festivos convencidos de que "es lo que toca".

No obstante, hay un aspecto muy a tener en cuenta que te otorga todo el derecho a reclamar un plus que, seguramente, no te hayan pagado anteriormente si ya has vivido esta situación.

Un experto laboral lanza una advertencia que desmonta de golpe el concepto de que un día festivo "vale" igual.

Y no solo eso, en determinadas circunstancias, la empresa está obligada por ley a pagarte un 75% más del precio normal de tu hora.

Un recordatorio clave ahora que llegan los festivos más problemáticos del año (Navidad, Año Nuevo y Reyes) y miles de empleados de comercio, hostelería, sanidad, seguridad o transportes tendrán que acudir igualmente a su puesto.

Un festivo no es un día de descanso

La advertencia del experto está basada exactamente en la ley, qué debes revisar en tu contrato y cuánto dinero podrías estar dejando de reclamar.

El experto laboral lo explica con una frase clara: "Lo primero que tienes que saber: un festivo no es un día de descanso".

¿Por qué esta distinción importa? Porque en España, según el artículo 37 del Estatuto de los Trabajadores, existen 14 festivos retribuidos y no recuperables. Es decir:

Te los tienen que pagar.

No estás obligado a devolverlos trabajando otro día.

Esto los diferencia de otros días en los que no acudes a trabajar, pero horas que sí deben recuperarse para cumplir las horas anuales del convenio.

Los 14 festivos oficiales incluyen días estatales, autonómicos y locales, y, en principio, no deberían trabajarse. Sin embargo, hay sectores con actividad esencial o comercial que sí pueden exigir tu presencia.

Hostelería, comercio y otros sectores

El experto lo confirma: "Existen algunas actividades que sí: por ejemplo, hostelería, comercio. Se tiene que trabajar y es legal trabajarlos".

Esto significa que si formas parte de estos sectores, días como Navidad, Nochevieja o festivos locales pueden ser días laborales obligatorios.

Pero que sea legal no significa que la compensación pueda improvisarse. Aquí entra en juego un elemento decisivo: tu convenio colectivo.

Tu convenio manda

El especialista insiste repetidamente en revisar el convenio: "Aquí tendremos que estar a lo que establezca el convenio colectivo, por eso es importante que lo conozcas".

Los convenios fijan tres posibles formas de compensación:

Acumular el festivo a tus vacaciones. Algunos convenios permiten que el día trabajado se sume a tu descanso anual.

Pago de un plus festivo. Una cantidad extra establecida por convenio para compensar el trabajo ese día.

Pago + día de descanso. La opción más beneficiosa ya que obtienes un plus festivo y además recuperación del día en otro momento.

Cada convenio es distinto, así que el experto recomienda averiguar primero cuál es tu convenio colectivo. "Mira tu contrato de trabajo, cláusula séptima".

Cuándo ley obliga a pagar un 75% más

Aquí llega la parte más contundente de la advertencia y donde muchos trabajadores están descubriendo que podrían estar perdiendo dinero:

"Cuando trabajas un festivo y no te lo van a devolver, valen un 75% más. Esto lo establece el Real Decreto 2001/1983".

Es decir, si trabajas en festivo y no existe descanso compensatorio, la empresa debe pagarte ese día un 75% más caro del precio hora.

El experto lo explica con un ejemplo sencillo: "Si tu hora vale 10 euros, pues un 75% más caro". Esto aplicaría especialmente en situaciones donde, por organización o carga de trabajo, no es posible darte otro día libre.

Qué hacer si trabajas un festivo

El experto lo resume de manera clara para que, en el caso de que te toque trabajar en los próximos festivos lo tengas claro:

Busca tu convenio colectivo.

Revisa cómo regula los festivos: ¿Se pagan? ¿Se devuelven? ¿Se acumulan a vacaciones?

Comprueba si te han dado descanso compensatorio.

Si no, reclama el pago del 75% adicional: guarda cuadrantes, nóminas y mensajes como prueba.

Este desconocimiento provoca que, cada año, miles de personas renuncien sin saberlo a un 75% extra de sueldo.