Confirmado por la ley: si has vivido en una casa de alquiler desde 2021, Hacienda podría deberte hasta 1.000 euros

Miles de inquilinos españoles podrían recuperar entre 300 y más de 1.000 euros de Hacienda sin saberlo.

Es la advertencia que un asesor fiscal ha lanzado en redes y que ya ha provocado un aluvión de consultas de personas que han vivido de alquiler en los últimos años y podrían tener derecho a una devolución inmediata.

Su mensaje es rotundo: "Como hayas vivido en algún momento de alquiler desde 2021 incluido, Hacienda, es posible que te deba mucho dinero".

No habla de pequeñas cantidades: "Por 3 años, 900 € en total, que conseguimos que la Agencia Tributaria le pague a un cliente por estar de alquiler", explica.

La situación podría afectar especialmente a mujeres jóvenes, familias monoparentales, trabajadoras con salarios medios y, en general, a cualquiera que haya firmado un contrato de alquiler desde 2020 en adelante y nunca haya aplicado la deducción correspondiente en la declaración de la renta.

Error masivo

El asesor advierte que muchísima gente, sobre todo jóvenes que firmaron su primer alquiler en los últimos años, ha asumido un requisito que no existe.

El motivo es que la mayoría desconoce que tiene derecho a reclamar. Así lo explica el propio asesor fiscal:

"Cuidado que hay mucha gente que no se aplica a esta deducción del alquiler, que en Cataluña son 300 €, pero que en Madrid llega a ser más de 1.000 €, porque creen que el contrato del alquiler debe ser anterior al 2015, lo cual no es para nada así".

Este error está tan extendido que miles de personas nunca han incluido la deducción correspondiente en su declaración, perdiendo año tras año dinero que les pertenecía.

Dos tipos de deducciones

El asesor aclara que existen dos tipos de deducciones según el alquiler de la vivienda:

La que es estatal , que esta sí que el contrato tiene que ser anterior a 2015.

, que esta sí que el contrato tiene que ser anterior a 2015. La que es autonómica, que aquí cada comunidad autónoma pone sus propias reglas, pero en ninguna el contrato debe ser anterior a 2015.

Es decir, es algo pautado por la ley, sin importar los siguientes puntos:

No pasa nada si tu contrato es de 2019, 2020, 2021 o incluso 2024.

No importa si lo has renovado.

No depende de la antigüedad del arrendamiento.

Lo relevante son otros requisitos, como edad o nivel de ingresos, que varían por comunidad autónoma. Y ahí es donde entra la oportunidad.

¿Cuánto dinero puedes recuperar?

Depende de tu comunidad. En Cataluña, por ejemplo, la devolución suele ser de unos 300 euros por año. En Madrid puede superar los 1.000.

El asesor fiscal ha conseguido ya varios casos de devolución íntegra: "En este caso lo hemos recuperado 300 € correspondientes a 2020, otros 300 a 2021 y otros 300 a 2022, de la deducción del alquiler que no se aplicó en sus declaraciones de la renta de años anteriores".

En total, la devolución podría ser de 900 euros por tres años para una sola persona.

Y recalca que esto no es un caso aislado, sino que casi cualquier inquilino que cumpla los requisitos puede reclamar lo no deducido entre 2021 y 2024.

Debes tener muy en cuenta que el aviso más repetido del experto es el del tiempo: "Todavía se pueden reclamar las rectificaciones de 2021, 2022, 2023 y 2024, pero date prisa porque el 2021 prescribe pronto, por tanto, si no se puede reclamar lo pierdes".

Esto significa que miles de inquilinos podrían perder 300 euros (o incluso más) simplemente por no solicitar la rectificación a tiempo.

'Rectificación de la renta'

Es un procedimiento rápido por el cual se pide a Hacienda revisar una declaración de años anteriores para añadir una deducción no aplicada.

Si procede, la Agencia Tributaria te ingresa la diferencia en tu cuenta bancaria, pero es importante que tengas en cuenta los siguientes aspectos:

¿Quién puede reclamar?

Depende de la comunidad autónoma, pero en general suelen exigir:

Tener un contrato de alquiler.

Cumplir un límite de ingresos (varía según la región).

En algunos casos, no superar cierta edad (generalmente 32 o 35 años).

Estar empadronada en la vivienda alquilada.

No se exige

Que el contrato sea anterior a 2015.

Presentar facturas de suministros.

Haber marcado previamente la deducción en la declaración.

Muchísimas mujeres jóvenes, especialmente quienes han vivido solas o con amigas en los últimos años, cumplen los requisitos sin saberlo.