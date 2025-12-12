De las pistas de hielo de Madrid al rosa de TOUS en Sevilla: los planes de la semana de Magas

Llegó diciembre, el mes donde las agendas se llenan de luces, cenas y celebraciones que piden momentos únicos. Para los afortunados con vacaciones de invierno, esta es la oportunidad perfecta para disfrutar de esas experiencias que la rutina diaria no permite.

En Magas seleccionamos las mejores propuestas culturales, gastronómicas y festivas de la semana: desde pistas de hielo icónicas hasta espectáculos inmersivos, pasando por noches inolvidables frente al Mediterráneo. Planes que convierten una Navidad en algo memorable.

Plazas sobre hielo

El pasado 5 de diciembre reabrió la pista de hielo de Matadero y el 13 se reinaugura la de la Galería de Cristal del Palacio de Cibeles. La primera, situada en el madrileño barrio de Legazpi, se caracteriza por su tamaño de 600 m², siendo una de las más grandes del país, preparada para recibir a todas aquellas personas que desean deslizarse en un entorno muy conocido de la capital.

Pista de hielo de Matadero. Esther Vázquez Cedidas

Además, el espacio cuenta con una programación ampliada con instalaciones participativas, espectáculos, talleres de ilustración, diseño, artesanía y escultura. No solo eso, sino que, para completar la experiencia, desde el 20 de diciembre al 4 de enero, a partir de las 18:00 horas, caerá la famosa nevada diaria.

Es un plan hecho a medida para todos los miembros de la familia con una zona de juegos para los más pequeños y foodtrucks para degustar.

Por otro lado, la espectacular pista del Palacio de Cibeles cuenta con una amplia superficie de 400 m², junto a un entorno monumental incomparable.

Pista de hielo del Palacio de Cibeles. Cedidas

Las entradas se consiguen en taquilla o en la web (navidadmadrid.com) y tienen un precio de 6,50 por 30 minutos.

¿Dónde? Pl. de Legazpi, 8 (Arganzuela), 28045 Madrid

Calle de Montalbán, 1 (Retiro), 28014 Madrid

Sevilla de rosa

La icónica marca TOUS prepara desde el 17 al 23 de diciembre un espectáculo visual y olfativo en el edificio de las Setas de Sevilla. El nuevo perfume KAOS viene acompañado de la temporada navideña para crear esta acción.

La firma estará presente con un espacio propio en el mercadillo navideño, donde habrá juegos interactivos para identificar notas de la nueva fragancia. Si logras adivinar, te podrás llevar diferentes premios que tienen preparados.

Nuevo perfume KAOS. Cedidas

Por primera vez, el corazón de la ciudad se iluminará de rosa cada media hora desde las 18:30 a 00:00 horas, convirtiendo el monumento en un soporte de comunicación memorable.

Esta actividad sensorial es perfecta para los amantes de las esencias y de la propia firma, que convierte el icono arquitectónico sevillano en el escenario para conocer el nuevo lanzamiento.

¿Dónde? Pl. de la Encarnación, s/n (Casco Antiguo), 41003 Sevilla

Karaoke exclusivo

El frío está arrasando las calles de Madrid y las terrazas se vacían progresivamente. BAM Karaoke Box ofrece el refugio perfecto: una sala privada en Luchana o Recoletos donde tú y tus amigos podréis cantar, bailar y desconectar creando recuerdos inolvidables.

Son 16 salas íntimas donde tanto los mayores como los pequeños pueden disfrutar sin ruidos ni distracciones y con total libertad. Con un catálogo con más de 47.000 hits de la historia, para que todos tengan su canción preferida para interpretar.

El plan se adapta a todos los horarios donde puedes deleitarte con un variado picoteo acompañado de tu bebida favorita. Si vas con menores, no te preocupes, podrán acceder hasta las 23:00 horas acompañados.

Reserva tu box desde la web (https://es.bam-karaokebox.com / ) con un precio desde 5 € por persona.

¿Dónde? C. de Recoletos, 23, planta baja (barrio Salamanca) 28001 Madrid C. de Luchana, 20 (Chamberí) 28010 Madrid.

Nochevieja en Marbella

El reconocido restaurante Barbillon, ubicado en la Costa del Sol, prepara una celebración de Nochevieja bajo el lema “Quema tus deseos para este 2025”. Una noche frente al Mediterráneo con fuego, mar, música en vivo y cocina de autor.

Música en vivo. Cedidas

El menú cuenta con cinco pasos pensados a medida, comenzando con los aperitivos, pasando por un plato mediterráneo y un intermedio, hasta llegar al plato principal. Para el postre, habrá un delicioso Rescoldos de chocolate, ceniza y zumo de cacao.

Durante toda la velada tendrás para beber Cloe Chardonnay, La Emperatriz Gran Vino (D.O.Ca. Rioja), Champagne Jean Dumangin Millésime y una increíble barra libre hasta las 03:00 horas.

Es una experiencia para despedir el año junto a los que más quieres disfrutando del ambiente, los espectáculos y la intimidad junto al mar de fondo.

¿Dónde? Urb. Guadalmina baja, C. 3, 318, 29670 Marbella, Málaga

Experiencia PrisionIA

El sábado 13 de diciembre llega a Madrid el espectáculo Prisión I.A, lo nuevo del Circo de los Horrores, con una experiencia inmersiva que fusiona el circo, el teatro físico, la música en vivo y efectos especiales para mezclar lo humano y lo artificial.

Se trata de una historia donde la protagonista despierta en prisión sin recordar su crimen, sometiéndose a pruebas que cuestionan su identidad y realidad. Una trama distópica con impacto visual, riesgo y emoción.

Cartel Prisionia. Cedidas

Un show provocador que combina números circenses y tecnología sin dejar de lado una narrativa potente para que el espectador se incomode, emocione y reflexione.

Estará disponible hasta el 18 de enero de 2026 y puedes adquirir las entradas a través de la web o en taquilla, sujeto a disponibilidad.

¿Dónde? Recinto Ferial de la Casa de Campo, P.º del Embarcadero (Moncloa - Aravaca), 28011 Madrid.

La muestra de Botín

No dudes en visitar el Centro Botín, que alberga la exposición 'Punto y Contrapunto: Maestros del siglo XX' en la colección de Jaime Botín, una sala permanente con 17 obras cedidas por sus herederos. Es un viaje en la historia del arte de esa época.

Algunos de los protagonistas son Joan Miró, Antoni Tàpies y Joaquín Sorolla a nivel nacional, e internacionales los destacados artistas Francis Bacon, Henri Matisse o Mark Rothko.

Centro Botín. Archivo de EL ESPAÑOL

La exhibición transmite un diálogo visual entre estilos contrastados como la abstracción matérica, cubismo, luminismo, realismo y figuración lírica en un solo espacio.

Se puede visitar todos los días en horario de 10:00 a 21:00 horas, comprando entradas por la web.

¿Dónde? Plaza Emilio Botín, P.º de Pereda, s/n, 39004 Santander, Cantabria