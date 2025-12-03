María Martínez, de 'Nueve en casa', tiene 100 pares de zapatos y todos ordenados: "Conozco un truco excelente"

María Martínez lanza una pregunta cuya respuesta no debería entrañar demasiado de forma habitual, pero en este caso, el de una familia muy numerosa, 'Nueve en casa', resulta extremadamente curiosa: "¿Cuántos zapatos tenéis en vuestras casas?".

Ella responde que en la suya son más de 100 los pares, dejando entrever a los lectores y seguidores de Magas la realidad de su día a día, que dista mucho de la de la mayoría por razones obvias.

A partir de ahí se desata una genuina curiosidad, y casi preocupación, en el que ve la pieza en vídeo. Si a veces es complejo mantener el orden en casas de dos personas, ¡e incluso de una!, ¿cómo se hace en estos casos? La creadora de contenido atesora las claves que solo da la experiencia.

"Tengo un truco por excelencia", comenta de manera tranquilizadora. ¿Y cuál es este? Uno sencillo y al alcance de cualquiera: una estantería donde puede regular las baldas. No es un sistema complejo ni una solución demasiado elevada, pero sí un movimiento bastante inteligente, eficaz y operativo que facilita la rutina.

"Aquí guardamos los zapatos de temporada", dice. "Voy regulando los soportes en función de si se trata de sandalias, botas y botines", específica. Y es que señala que en el mueble caben más de 40 zapatos y que lo mejor de todo es, precisamente, la flexibilidad.

Lo que más llama la atención es cómo ese mueble ha ido adquiriendo también un cariz multifunción."He conseguido también que sea mi armario recibidor en mitad del pasillo", destaca María.

Armario con baldas regulables para los zapatos. Foto de Pickawood en Unsplash

En un día a día como el de la creadora de contenido, y experta en recursos humanos, cualquier consejo que ayude a optimizar tiempo y espacio es, sin duda, imprescindible. Si un objeto ordena, libera y acompaña, entonces merece quedarse.

María cierra con una invitación abierta, como de costumbre: "Si tenéis alguno mejor, os leo". Porque, al final, ordenar una casa también es eso: compartir lo aprendido para que otros encuentren su propio hueco y su equilibrio. La misma pretensión que tiene la matriarca de 'Nueve en casa' con su cuenta de Instagram, en la que ya acumula 188.000 seguidores.